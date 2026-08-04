Hình ảnh thiếu nhi trình diễn phản cảm không phải là nghi thức Đội

Những ngày gần đây, một số video ghi lại cảnh thiếu nhi mặc trang phục Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, vừa diễu hành vừa thực hiện những động tác nhún nhảy, uốn éo được lan truyền trên mạng xã hội, gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng đây là sự "biến tấu" Nghi thức Đội, làm mất đi tính trang nghiêm của tổ chức dành cho thiếu nhi.

Không được biến tấu Nghi thức Đội

Trao đổi với Thanh Niên, anh Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương khẳng định, những hình ảnh đang lan truyền không phải hoạt động thực hiện Nghi thức Đội theo quy định của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Theo anh Quân, qua rà soát, Hội đồng Đội Trung ương xác định đây là hoạt động sinh hoạt hè do một số địa phương tổ chức. Tuy nhiên, việc để các em mặc đồng phục Đội, đeo khăn quàng đỏ và diễu hành với những động tác mang tính biểu diễn đã khiến nhiều người hiểu nhầm đây là nghi thức chính thức của Đội.

Anh Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương ẢNH: NVCC

"Nghi thức Đội không phải là những động tác biểu diễn mà là hệ thống các quy định thống nhất về nghi lễ, khẩu lệnh, đội hình, đội ngũ và các động tác của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh", anh Quân nhấn mạnh.

Theo đó, mỗi khẩu lệnh, mỗi động tác đều mang ý nghĩa giáo dục, góp phần rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tập thể, tác phong và niềm tự hào của đội viên. Chính vì vậy, Nghi thức Đội phải được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước và không được tự ý thêm bớt hay biến tấu.

Lãnh đạo Hội đồng Đội Trung ương khẳng định, không có giáo viên làm Tổng phụ trách Đội hay cán bộ Đội nào hướng dẫn thiếu nhi thực hiện những động tác phản cảm trong khi thực hiện Nghi thức Đội. Việc một số địa phương tổ chức các hoạt động như vậy khi các em mặc trang phục Đội là không phù hợp và cần được chấn chỉnh.

Thiếu nhi thực hiện Nghi thức Đội đúng theo quy định ẢNH: HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

Theo anh Quân, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở những hình ảnh gây tranh cãi trên mạng xã hội, mà còn ở nguy cơ làm sai lệch nhận thức của cộng đồng về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Những hình ảnh này không phản ánh đúng bản chất của Nghi thức Đội, đồng thời làm méo mó những giá trị giáo dục mà tổ chức Đội đã xây dựng và gìn giữ trong nhiều năm qua.

Trước ý kiến cho rằng một số địa phương "biến tấu" nghi thức nhằm tạo không khí sôi nổi cho hoạt động hè của thiếu nhi, anh Quân cho biết, Hội đồng Đội Trung ương luôn khuyến khích sự sáng tạo trong tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em. Tuy nhiên, sự sáng tạo phải được đặt trên nền tảng Điều lệ Đội, Nghi thức Đội và các quy định thống nhất của tổ chức.

"Sáng tạo không đồng nghĩa với việc thay đổi những giá trị cốt lõi và các chuẩn mực của tổ chức", anh Quân nói. Nếu mỗi địa phương tự bổ sung hoặc lược bỏ các động tác theo cách hiểu riêng thì Nghi thức Đội sẽ không còn là chuẩn mực chung, làm mất đi tính thống nhất và ý nghĩa giáo dục vốn có.

Kiên quyết chấn chỉnh các biểu hiện thực hiện sai Nghi thức Đội

Anh Quân khẳng định, không một địa phương, đơn vị hay cá nhân nào có quyền tự đặt ra hoặc thay đổi Nghi thức Đội theo quan điểm hay "truyền thống riêng". Mọi biểu hiện làm sai lệch nghi thức đều phải được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời để bảo đảm sự thống nhất của tổ chức Đội trên phạm vi cả nước.

Các Tổng phụ trách Đội được tập huấn về Nghi thức Đội ẢNH: HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

Theo lãnh đạo Hội đồng Đội Trung ương, việc xuất hiện những clip gây phản cảm không phải lần đầu xảy ra. Trong nhiều năm qua, Hội đồng Đội Trung ương đã liên tục ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn, đồng thời có nhiều văn bản nhắc nhở, phê bình những đơn vị thực hiện nghi thức Đội chưa đúng quy định.

Song song đó là việc duy trì các Trại huấn luyện Kim Đồng, các lớp bồi dưỡng giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và đội ngũ huấn luyện viên nhằm bảo đảm việc thực hành nghi thức đúng quy chuẩn.

Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn còn tồn tại quan niệm coi việc "biến tấu" nghi thức là nét riêng của địa phương. Theo anh Quân, đây là cách hiểu không phù hợp với quy định của tổ chức Đội.

Các Tổng phụ trách Đội tham gia huấn luyện về Nghi thức Đội ẢNH: HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

Anh Quân cho biết, Hội đồng Đội Trung ương đã nhiều lần có văn bản yêu cầu chấn chỉnh tình trạng này. Dù vậy, tại một số nơi như Nghệ An, Thanh Hóa vẫn xuất hiện những hình ảnh tương tự. Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ đạo tổ chức Đội ở cơ sở chủ động phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương để có giải pháp xử lý dứt điểm, không để tái diễn.

Trong thời gian tới, Hội đồng Đội Trung ương và Hội đồng Huấn luyện Trung ương sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn và kiên quyết chấn chỉnh các biểu hiện thực hiện sai Nghi thức Đội nhằm bảo đảm tính chuẩn mực và thống nhất trên phạm vi cả nước.