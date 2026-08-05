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Thời sự
Hà Nội:

Hình ảnh villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ

Nguyễn Trường - Đình Huy - Trần Cường
Rừng phòng hộ Sóc Sơn (Hà Nội) những năm gần đây chứng kiến sự xuất hiện ngày càng dày đặc của villa, homestay, bungalow và khu nghỉ dưỡng, bất chấp việc nhiều cựu quan chức đã bị xử lý hình sự do để đất rừng bị 'xẻ thịt'.
Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, trong gần 3 năm vừa qua, nhiều khu vực trong rừng phòng hộ Sóc Sơn ở xã Kim Anh (Hà Nội) tiếp tục bị san gạt, tạo mặt bằng để xây dựng các tổ hợp nghỉ dưỡng

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 2.

Đặc biệt, tại khu vực hồ Đồng Đò (thôn Thái Vụ, trước là thôn Minh Tân), xen giữa màu xanh của núi rừng là những khối nhà nhiều tầng, bể bơi vô cực, sân thể thao, nhà hàng, quán cà phê cùng hàng loạt hạng mục phục vụ lưu trú, du lịch

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 3.
Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 4.

Qua đối chiếu với hình ảnh ghi nhận từ năm 2023, nhiều khu đất khi đó mới chỉ xuất hiện hoạt động san gạt, dựng nhà tạm hoặc tập kết vật liệu xây dựng, đến nay đã trở thành những khu nghỉ dưỡng hoàn chỉnh, đưa vào khai thác kinh doanh. Một số công trình tiếp tục mở rộng quy mô với các hạng mục mới, làm thay đổi đáng kể diện mạo khu vực.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 5.

Công trình cao tầng ven hồ Đồng Đò từng bị UBND H.Sóc Sơn (cũ) kết luận có vi phạm nay đã hoàn thiện và đi vào khai thác mang tên Forest's Soul Villa

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 6.
Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 7.

Một quần thể công trình trong phạm vi quy hoạch rừng đã "thay da đổi thịt" trở thành khu nghỉ dưỡng mang tên SOLARA Đồng Đò

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 8.
Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 9.

Hồi tháng 8.2023, ven hồ đã xuất hiện hoạt động san gạt, tập kết ống cống bê tông để thi công công trình. Đến nay, khu vực này đã thành điểm lưu trú sát mép nước, chiếm trọn cảnh quan mang tên Mer Cafe & Stay

Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 10.

Hiện trạng triền đồi ven hồ hồi tháng 8.2023 còn thưa thớt công trình

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 11.

Đến thời điểm hiện tại đã xuất hiện thêm nhiều quần thể công trình để phục vụ lưu trú, du lịch

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 12.

Nổi bật là công trình mang tên Homestay Huy Hoàng. Hồi tháng 1.2026, lực lượng chức năng phát hiện nơi đây xây bể bơi và dựng công trình khung sắt. Đến nay, nơi đây đã hình thành với tường biệt lập, bể bơi vô cực cùng nhiều khu nhà được quảng bá có "view tựa sơn hướng thủy".

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 13.

Những mái nhà ẩn giữa màu xanh rừng phòng hộ

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 14.
Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 15.

Công trình xây dựng tiếp tục mọc lên trong rừng phòng hộ

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 16.
Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 17.

Không chỉ các triền đồi ven hồ, có thung lũng nằm sâu trong vùng quy hoạch rừng phòng hộ cũng bị san gạt. Từ trên cao, nhiều tuyến đường mới uốn lượn cắt ngang các sườn đồi như những "vết cắt" giữa màu xanh của núi rừng.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 18.
Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 19.
Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 20.

Sự phát triển nhanh chóng của các cơ sở lưu trú cũng kéo theo thị trường mua bán đất nghỉ dưỡng sôi động quanh hồ Đồng Đò. Dọc các tuyến đường, biển quảng cáo bán đất xuất hiện với mật độ dày đặc. Nhiều khu nghỉ dưỡng được quảng bá trên mạng xã hội với những lời giới thiệu hấp dẫn về không gian "tựa sơn hướng thủy", "view núi hồ", thu hút đông đảo du khách vào dịp cuối tuần.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 21.
Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 22.
Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 23.

Khu vực quanh hồ Đồng Đò ở rừng phòng hộ bỗng trở thành điểm nghỉ dưỡng "hot" tại Hà Nội

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Toàn cảnh rừng phòng hộ bị villa, homestay 'bủa vây'- Ảnh 24.

Một khu vực bị "cạo trọc" trong rừng phòng hộ để xây dựng công trình

ẢNH: ĐÌNH HUY

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