Hình ảnh villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ

Qua đối chiếu với hình ảnh ghi nhận từ năm 2023, nhiều khu đất khi đó mới chỉ xuất hiện hoạt động san gạt, dựng nhà tạm hoặc tập kết vật liệu xây dựng, đến nay đã trở thành những khu nghỉ dưỡng hoàn chỉnh, đưa vào khai thác kinh doanh. Một số công trình tiếp tục mở rộng quy mô với các hạng mục mới, làm thay đổi đáng kể diện mạo khu vực.
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Một quần thể công trình trong phạm vi quy hoạch rừng đã "thay da đổi thịt" trở thành khu nghỉ dưỡng mang tên SOLARA Đồng Đò
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Hồi tháng 8.2023, ven hồ đã xuất hiện hoạt động san gạt, tập kết ống cống bê tông để thi công công trình. Đến nay, khu vực này đã thành điểm lưu trú sát mép nước, chiếm trọn cảnh quan mang tên Mer Cafe & Stay
Công trình xây dựng tiếp tục mọc lên trong rừng phòng hộ
ẢNH: ĐÌNH HUY
Không chỉ các triền đồi ven hồ, có thung lũng nằm sâu trong vùng quy hoạch rừng phòng hộ cũng bị san gạt. Từ trên cao, nhiều tuyến đường mới uốn lượn cắt ngang các sườn đồi như những "vết cắt" giữa màu xanh của núi rừng.
ẢNH: ĐÌNH HUY
Sự phát triển nhanh chóng của các cơ sở lưu trú cũng kéo theo thị trường mua bán đất nghỉ dưỡng sôi động quanh hồ Đồng Đò. Dọc các tuyến đường, biển quảng cáo bán đất xuất hiện với mật độ dày đặc. Nhiều khu nghỉ dưỡng được quảng bá trên mạng xã hội với những lời giới thiệu hấp dẫn về không gian "tựa sơn hướng thủy", "view núi hồ", thu hút đông đảo du khách vào dịp cuối tuần.
ẢNH: ĐÌNH HUY
Khu vực quanh hồ Đồng Đò ở rừng phòng hộ bỗng trở thành điểm nghỉ dưỡng "hot" tại Hà Nội
ẢNH: TRẦN CƯỜNG
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