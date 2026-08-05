Hình ảnh villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ

Qua đối chiếu với hình ảnh ghi nhận từ năm 2023, nhiều khu đất khi đó mới chỉ xuất hiện hoạt động san gạt, dựng nhà tạm hoặc tập kết vật liệu xây dựng, đến nay đã trở thành những khu nghỉ dưỡng hoàn chỉnh, đưa vào khai thác kinh doanh. Một số công trình tiếp tục mở rộng quy mô với các hạng mục mới, làm thay đổi đáng kể diện mạo khu vực.