Hình dung mới về những 'công ty quốc dân' ở Việt Nam

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam đã đặt mục tiêu phải chuẩn bị nghiêm túc, toàn diện, có trọng điểm để nắm bắt được cơ hội phát triển, trong đó, công nghệ số được xác định là động lực chính, là con đường để nâng cao năng suất lao động và thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Để làm được điều đó, Việt Nam những năm gần đây đã tích cực đẩy mạnh làn sóng khởi nghiệp, để sản sinh ra những doanh nhân, doanh nghiệp công nghệ trên nền tảng 4.0, đội ngũ được kỳ vọng sẽ trở thành những doanh nghiệp "quốc dân thế hệ mới". Họ là những người làm chủ công nghệ lõi, đã tạo ra những sản phẩm, dịch vụ trở thành một phần văn hóa tiêu dùng, gắn bó chặt chẽ với đời sống của hàng chục triệu người và đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu quốc gia.

Và trong số đó, MoMo là một cái tên tiêu biểu cho mô hình này.

15 năm công nghệ do người Việt, cho người Việt

Điều khiến MoMo trở nên khác biệt không chỉ nằm ở việc một công ty khởi nghiệp có thể phát triển bền bỉ suốt 15 năm hay liên tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ trên nền tảng thanh toán số. Cốt lõi hơn cả là suốt chừng ấy thời gian, bất kể mô hình kinh doanh hay chu kỳ công nghệ thay đổi thế nào, MoMo vẫn kiên định với một niềm tin: công nghệ phải do người Việt làm chủ và phải giải quyết được những nhu cầu rất Việt Nam.

Năm 2025 đánh dấu chặng đường 15 năm liên tục mở rộng hệ sinh thái để phục vụ người Việt của MoMo

Khởi điểm từ một hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư trong nước, MoMo sớm nhận ra những bài toán đặc thù của thị trường Việt Nam: giao dịch nhỏ nhưng lặp lại liên tục; sự song hành của tiền mặt và thanh toán số; khoảng trống dữ liệu của nhóm chưa có lịch sử tín dụng; hay sự chênh lệch về hạ tầng kết nối giữa các vùng miền. Làm chủ kiến trúc lõi giúp MoMo thiết kế một nền tảng phù hợp với nhịp sống tài chính của hàng chục triệu người dân - điều không một mô hình nhập khẩu nào có thể phù hợp ngay từ đầu.

Trên nền tảng này, AI trở thành năng lực trung tâm của MoMo. Hơn 200 chuyên gia AI vận hành hàng trăm mô hình theo thời gian thực, từ chống gian lận, chấm điểm tín dụng, cá nhân hóa đến tối ưu vận hành. Mỗi giao dịch trung bình được xử lý qua 6 - 7 mô hình AI nhằm đảm bảo tốc độ và an toàn. Trải nghiệm người dùng mà MoMo tạo ra cũng mang dấu ấn rất Việt Nam: thanh toán QR từ siêu thị đến chợ dân sinh; dịch vụ công trực tuyến được tích hợp ngay trên ứng dụng; các sản phẩm cá nhân hóa dựa trên hành vi chi tiêu nhỏ và đa dạng của người Việt. Công nghệ, nhờ vậy, không đứng ngoài đời sống mà thích nghi với văn hóa tiêu dùng bản địa.

Song song đó, MoMo đầu tư mạnh vào an toàn bảo mật và tuân thủ - từ duy trì các chuẩn mực quốc tế: PCI DSS 4.0, ISO/IEC 27001 đến công nghệ eKYC với Dynamic Liveness - để có thể đồng hành cùng Chính phủ trong các sáng kiến chuyển đổi số quốc gia như thanh toán DVCQG tại 34 tỉnh, hỗ trợ hơn 500.000 doanh nghiệp và tiểu thương chuyển đổi số, tích hợp xác thực điện tử trên VNeID và mở rộng các dịch vụ tài chính an toàn, minh bạch đến mọi người dân.

Đóng góp quan trọng vào các mục tiêu quốc gia

Khi Việt Nam xác định chuyển đổi số là động lực chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với chủ trương cụ thể tại Nghị quyết số 57, MoMo đang cho thấy rõ hơn những đóng góp mang tính tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ triển khai dịch vụ công, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.

MoMo là nền tảng Fintech tiên phong liên kết VneID và Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Với dịch vụ trung gian thanh toán, MoMo đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Nhà nước triển khai tiến trình chuyển đổi số cho dịch vụ công. MoMo hiện là nền tảng thanh toán cho hơn 90% dịch vụ hành chính công trên toàn quốc. Giao dịch thanh toán qua MoMo chiếm khoảng 35% tổng giao dịch không dùng tiền mặt trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2024 và gần 50% giao dịch nộp lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng năm. Hơn 200 bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước nhận thanh toán chi phí khám chữa bệnh qua nền tảng này. Gần 9.000 trường học và các cơ sở giáo dục, đào tạo cũng kết nối và tiếp nhận thanh toán học phí qua MoMo.

Góp phần thực hiện tầm nhìn của "Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", MoMo đã ứng dụng các mô hình AI để mở rộng dịch vụ tài chính số tới những nhóm người dùng chưa hoặc ít tiếp cận ngân hàng, bao gồm các nhóm yếu thế, hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Nhờ đó, hàng triệu người lần đầu có cơ hội tiếp cận các khoản tín dụng chính thống từ ngân hàng và tổ chức tín dụng thông qua các sản phẩm như Ví Trả Sau và Vay Nhanh trên MoMo - một bước tiến quan trọng trong thúc đẩy tài chính toàn diện.

"Công nghệ có thể thay đổi, sản phẩm sẽ phải thay đổi nhưng hàng chục triệu người dân Việt Nam sẽ vẫn có một nhu cầu không đổi là có một cuộc sống tài chính tốt đẹp hơn, để tiền không phải là rào cản của một cuộc sống hạnh phúc" - ông Nguyễn Bá Diệp - đồng sáng lập Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Bá Diệp - đồng sáng lập Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo

MoMo không phải là doanh nghiệp công nghệ Việt Nam thành công duy nhất, nhưng chắc chắn là một trong những cái tên tiêu biểu của tinh thần dám làm chủ công nghệ, phụng sự người Việt bằng công nghệ và bứt phá bằng công nghệ. Những doanh nghiệp như thế đang tạo nên một thế hệ "công ty quốc dân" mới, cùng nỗ lực không ngừng, để Việt Nam có thể nắm bắt cơ hội trên con tàu phát triển, từ vị thế đi sau, vươn lên trở thành cường quốc thực thụ.