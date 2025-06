Hình tượng người chiến sĩ công an trên sân khấu TP.HCM

N HỮNG GÓC KHUẤT VUI BUỒN

Đây là chủ đề các đơn vị thực hiện để tham gia Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về Hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân lần thứ 5 - 2025 tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 6 này (lễ bế mạc liên hoan dự kiến diễn ra tối 7.7 tại Nhà hát Hồ Gươm). Mặc dù chủ đề khác hẳn tiêu chí kinh doanh của các sân khấu và độ khó trong dàn dựng, biểu diễn, nhưng các tác phẩm ra mắt đã tạo dấu ấn và thành công trong sự thể hiện đa dạng, không rập khuôn, cứng nhắc hay nặng tính "tuyên truyền".

Sân khấu Hồng Vân có vở Một cuộc chiến khác (tác giả Tống Phương Dung, đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt) mạnh dạn đi vào sự tiêu cực của ngành y tế, hành vi đặt tính mạng con người lên sợi dây bất chính, miễn sao thu được tiền bạc, danh vọng. Bác sĩ Hoa (do Lâm Vỹ Dạ đóng) phát hiện đường dây này, cô cùng chồng là đại úy công an Minh Kiên (Minh Luân) thâm nhập nhóm tội phạm. Hoa và những người thân trong gia đình suýt mất mạng vì chúng… Lâm Vỹ Dạ gây bất ngờ, bởi cô là gương mặt hài thân quen của game show lẫn sân khấu, chỉ cần bước lên là khán giả cười rần, vậy mà lần này vào vai chính kịch nghiêm túc thật tròn trịa. Vở đặc biệt còn có những pha ra đòn giữa công an và tội phạm y như thật, hấp dẫn, khiến khán giả xuýt xoa.

Minh Luân và Lâm Vỹ Dạ trong vở Một cuộc chiến khác ẢNH: H.K

Sân khấu Quốc Thảo gây ngạc nhiên khi đưa hầu hết diễn viên trẻ vào vở, có người mới tốt nghiệp khóa đào tạo của Quốc Thảo. Vở Sâu đêm (tác giả và đạo diễn Quốc Thảo) đề cập vấn đề nóng là nạn buôn người sang biên giới dưới vỏ bọc công ty tạo việc làm hoặc show biểu diễn thời trang. Vở có rất nhiều cảnh khó dựng như cưỡng bức, đánh nhau, vượt ngục, nhưng tay nghề của Quốc Thảo rất vững và dàn diễn viên trẻ đã thể hiện thật giỏi. Sự khốc liệt và hấp dẫn đã kéo khán giả xuyên suốt mạch vở diễn.

Sân khấu Trương Hùng Minh cũng "đổi gió" ngoạn mục khi từ sở trường là hài, nay ra mắt một vở mang màu sắc hình sự nghiêm túc, Cuộc đoàn tụ cảm xúc (tác giả Hoài Hương, đạo diễn Lê Quốc Nam). Ngay từ đầu, vở đã cuốn người xem vào sự tò mò và căng thẳng kéo dài suốt vở diễn. NSƯT Minh Nhí thoát khỏi nét hài quen thuộc để vào hai vai anh em song sinh Trung và Hiếu bi kịch, tội nghiệp - một trải nghiệm mới đầy thú vị cho khán giả. Cô đào Bình Tinh nổi tiếng của làng tuồng cổ lại hóa thân thành cô đội trưởng công an Thùy Dương với khí chất và thần thái đáng khen.

Ngoài ra còn có vở Viên đạn bọc đường của Công ty truyền thông và giải trí HN Media với chủ đề chống ma túy gay cấn.

Các diễn viên trẻ Bảo Minh, Lâm Thanh Tiệp, Hương Mi trong vở Sâu đêm ẢNH: H.K

Điểm chung của các vở là khắc họa hình tượng người chiến sĩ công an với những góc khuất vui buồn phía sau những chiến công hiển hách. Mỗi người đều mang theo bí mật của bản thân hoặc gia đình mà không dễ thổ lộ, không dễ biện minh. Trong vở Sâu đêm, vợ chồng thượng tá Hồng Thái đều là công an cũng vắng nhà thường xuyên đến nỗi đứa con trai trong sự cô đơn đã biến chất, trở thành tội phạm. Cô công an Thùy Dương trong Cuộc đoàn tụ cảm xúc chôn giấu nỗi đau khi người yêu đồng thời là đồng đội đã lấy tính mạng bảo vệ cho cô, nhưng khi có dịp bộc lộ thì nỗi đau òa vỡ thành những tiếng khóc đau đớn. Dù ngành nghề đặc thù, họ cũng là con người, cũng có những hoàn cảnh, gánh nặng riêng tư - các kịch bản bóc tách được điều này giúp khán giả cảm thấy nhân vật gần gũi hơn, thật hơn.

Dựng tác phẩm về người chiến sĩ công an, ngoài bản anh hùng ca cho đất nước còn có những giai điệu sâu thẳm nhân văn, sân khấu phương Nam có đặc tính dung dị đã làm được điều đó.

V ƯỢT KHÓ ĐỂ… ĐI THI

Trước nay các sân khấu phía nam thường ít tham gia các liên hoan nếu tổ chức ngoài bắc, bởi họ là đơn vị tự thu tự chi, phải tính toán từng đồng kinh phí, nhất là trong tình hình khó khăn hiện nay. Nhưng lần này sự tham gia sôi động hơn, NSND Hồng Vân cho biết: "Ban tổ chức hứa hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi vở, cũng là sự động viên, nên chúng tôi cố gắng thu xếp. Thực sự tiền đó chỉ đủ dựng vở, còn lại chi phí cho vé máy bay, đi lại, khách sạn, ăn uống của cả đoàn mấy chục con người xêm xêm phải 100 triệu nữa. May mắn là tôi đã tìm được tài trợ về khách sạn, nên đỡ lo một chút".

Đạo diễn Quốc Thảo chia sẻ cái khó khác: "Chúng tôi đi tìm trang phục công an cũng… mệt. Đây là trang phục khó may, khó mượn vì có những quy định khắt khe. May là có một đoàn phim cho mượn. Ráng tham gia để các em trẻ có cơ hội cọ xát mà trưởng thành lên". Học trò của Quốc Thảo rất đông, và "ông thầy" đã vì tụi nhỏ mà gồng gánh kinh phí.

Thực sự các vở đều gây ấn tượng rất tốt. Thiết nghĩ sau liên hoan, Sở VH-TT TP.HCM nên có kinh phí để các đơn vị biểu diễn phục vụ, không uổng phí công sức đã bỏ ra. Hằng năm, Sở đều cấp kinh phí cho đơn vị nào đó dựng vở phục vụ, có thể lấy ngay các vở này để đầu tư, vừa nhanh gọn, vừa tiết kiệm.