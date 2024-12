Hipfest 2024: Lễ hội Hiphop Đông Nam Á phát trực tiếp trên các nền tảng của MyTV

Hipfest, lễ hội văn hóa Hiphop lớn bậc nhất Việt Nam, chính thức trở lại tại Công viên bờ sông Sài Gòn, Thành phố Thủ Đức vào cuối tuần này, ngày 14 và 15.12.2024. Với chủ đề "Hồi Ức & Tương Lai", Hipfest 2024 hứa hẹn mang đến một sự kiện đầy thú vị về sự phát triển của văn hóa hiphop, từ những ngày đầu du nhập vào Việt Nam cho đến những xu hướng mới nhất trên thế giới.

Sự kiện sẽ được phát trực tiếp trên MyTV - Ứng dụng giải trí dành cho giới trẻ. MyTV là dịch vụ đi đầu xu thế truyền hình trả tiền tại Việt Nam, cung cấp phong phú các nội dung giải trí cùng nhiều tính năng thông minh, hiện đại. Sự kiện được phát đồng thời trên mạng xã hội Facebook Truyền hình MyTV và YouTube Truyền hình MyTV. Cùng với sự đồng hành của MyTV tại Hipfest 2024, hàng triệu khán giả trực tuyến trên khắp Việt Nam sẽ cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc sống động và ấn tượng nhất hành trình "Hồi Ức & Tương Lai" của Hipfest 2024.

Không chỉ đồng hành cùng Hipfest 2024 trên nền tảng ứng dụng và mạng xã hội, xuyên suốt 2 ngày sự kiện, MyTV còn cùng Hipfest tổ chức vô vàn hoạt động tương tác thú vị, để mang đến một không khí bùng nổ đáng nhớ nhất cho các bạn trẻ tới tham dự sự kiện năm nay. Ấn tượng nhất, khán giả sẽ có cơ hội nhận vé VIP khi ghé thăm khu vực riêng của MyTV tại sự kiện. Cũng trong 2 ngày sự kiện, khán giả và các thí sinh tới tham dự Hipfest có thể "khởi động" và "thu hoạch" quà tặng từ chuỗi những thử thách Dance Challenge tại khu vực của MyTV, cho đến thử thách Dance Challenge siêu cuốn trên sân khấu chính, thách thức bất cứ tài năng breaking nào tại sự kiện, với những phần quà siêu hấp dẫn và giá trị như: Tiền mặt, Bình nước giữ nhiệt siêu chất, Vé xem phim, Áo Hipfest, túi Canvas cá tính…

Và để khuấy động không khí cho fandom của các nhóm nhảy, ngay từ bây giờ các bạn trẻ có thể vào tham gia minigame "Who Iz Da Best" - Bình chọn cho đội nhảy yêu thích của mình trên ứng dụng MyTV. Đội chiến thắng có số điểm bình chọn cao nhất của khán giả sẽ giành giải thưởng siêu hấp dẫn 8 triệu tiền mặt, quà tặng của MyTV cùng ban tổ chức và được công bố trao thưởng ngay tại sự kiện. Những khán giả "hăng say" bình chọn nhất cũng sẽ nhận những vật phẩm siêu chất như: Vé xem phim, Bình nước giữ nhiệt siêu chất, túi Canvas cá tính. "Who Iz Da Best" chính thức mở cổng bình chọn trên app MyTV từ ngày 7.12, đóng cổng bình chọn vào ngày 13.12, lọc kết quả trao thưởng trong vòng 7-10 ngày sau khi sự kiện kết thúc.

HIPFEST 2024: Với chủ đề "Hồi Ức & Tương Lai" - Hòa nhịp cùng văn hóa Hiphop toàn cầu

Hồi ức về một thời vàng son

Hipfest 2024 sẽ đưa khán giả trở lại thập niên 80-90, khi Hiphop lần đầu tiên đến với Việt Nam. Qua những màn trình diễn tái hiện lại không khí sôi động của thời kỳ đó, khán giả sẽ hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm ảnh hưởng của Hiphop đối với giới trẻ Việt Nam.

Tương lai đầy hứa hẹn

Bên cạnh đó, Hipfest 2024 cũng sẽ mang đến những trải nghiệm mới lạ với công nghệ hiện đại, tạo nên một không gian kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và sáng tạo đương đại. Các màn trình diễn được đầu tư kỹ lưỡng về âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng, hứa hẹn sẽ làm mãn nhãn khán giả.

Hipfest - sân chơi của những Dancer, Bboy hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á

Cơ hội giao lưu và học hỏi

Hipfest 2024 là sân chơi cho các bạn trẻ yêu thích Hiphop, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và thể hiện tài năng. Sự kiện quy tụ hơn 200 đội thi đến từ các trường học, câu lạc bộ và các quốc gia khác nhau, cùng sự tham gia của các chuyên gia, giám khảo quốc tế.

Tính kết nối: Hipfest 2024 tạo nên sự gắn kết với cộng đồng, mang tinh thần Hiphop vượt qua ranh giới khoảng cách địa lý, giúp khán giả mọi nơi cùng hòa nhịp trong một không gian sáng tạo.

Tính giáo dục: Hipfest hứa hẹn lan tỏa giá trị giáo dục, giúp giới trẻ hiểu rõ lịch sử Hiphop, khám phá tiềm năng bản thân và khơi dậy niềm cảm hứng phát triển văn hóa nghệ thuật bền vững.

Hãy cùng MyTV và Hipfest 2024 hòa mình vào không khí sôi động của văn hóa Hiphop, khám phá những điều mới lạ và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ!

Thông tin chi tiết:

Thời gian tổ chức: 14 - 15.12.2024

Địa điểm: Công viên bờ sông Sài Gòn, Thành phố Thủ Đức

Các bảng thi đấu: Breaking, Allstyle, Kids solo

Đối tượng: Học sinh, sinh viên, các câu lạc bộ, dancer tự do

Xem trực tiếp tại: Ứng dụng MyTV đa nền tảng Smart TV (HD cài đặt), Smartphone/tablet, website MyTV. Xem trực tiếp và xem lại đoạn highlights trên nền tảng social tại Facebook Truyền hình MyTV và Youtube Truyền hình MyTV.

Một vài hình ảnh ấn tượng tại các kỳ Hipfest