Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Hisense kết hợp Phú Mỹ Hưng đẩy mạnh mô hình nhà thông minh

Thành Luân
Thành Luân
30/10/2025 18:53 GMT+7

Công ty TNHH Hisense Việt Nam vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng, trở thành nhà cung cấp thiết bị điện gia dụng cho căn nhà mẫu của dự án.

Theo thỏa thuận, Hisense Việt Nam sẽ trở thành đối tác chiến lược, cung cấp và tài trợ dải sản phẩm thiết bị gia dụng cao cấp, để tích hợp và trưng bày trong không gian nhà mẫu của dự án Phú Mỹ Hưng The Sculptura. Mỗi thiết bị của Hisense được lựa chọn kỹ lưỡng để hài hòa với ngôn ngữ thiết kế của Phú Mỹ Hưng The Sculptura, từ đó tạo nên một trải nghiệm sống hoàn chỉnh, chân thực và đầy cảm hứng cho khách hàng tham quan.

Hisense và Phú Mỹ Hưng hợp tác chiến lược xây dựng nhà thông minh hiện đại - Ảnh 1.

Mô hình nhà mẫu tích hợp hệ sinh thái công nghệ Hisense

Ảnh: CTV

Hợp tác chiến lược giữa hai bên thể hiện cam kết chung của Hisense Việt Nam và Phú Mỹ Hưng trong việc tiên phong kiến tạo những ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là hệ sinh thái thông minh, tiện nghi và bền vững. Mục tiêu là để khách hàng tiềm năng của Phú Mỹ Hưng The Sculptura không chỉ hình dung, mà còn có thể trực tiếp cảm nhận và tương tác với một không gian sống tương lai, nơi mọi nhu cầu đều được đáp ứng bởi công nghệ cao cấp.

Đại diện cấp cao của Hisense Việt Nam chia sẻ: "Triết lý cốt lõi của Hisense trên toàn cầu là 'Life Reimagined' - Tái định hình cuộc sống. Chúng tôi tin rằng công nghệ không chỉ là những tính năng, mà là công cụ để nâng tầm chất lượng sống, đưa con người ra khỏi những công việc thường nhật và mang lại các trải nghiệm ý nghĩa hơn".

Khu nhà mẫu của dự án Phú Mỹ Hưng The Sculptura cũng là một hệ sinh thái gia dụng thông minh, tạo ra không gian trải nghiệm thực tế thay vì chỉ trưng bày nội thất tĩnh. Cụ thể, phòng khách được trang bị Smart Tivi ULED Mini-LED 100 inch; khu vực bếp có tủ lạnh 4 cửa Inverter; phòng giặt ủi sử dụng máy giặt sấy có tính năng điều khiển thông minh.

Đối với Hisense Việt Nam, nhà mẫu The Sculptura hoạt động như một "showroom sống", cho phép thương hiệu trình diễn sản phẩm trong bối cảnh sử dụng thực tế và tiếp cận trực tiếp nhóm khách hàng có sức mua cao.

Tin liên quan

Hisense hợp tác Viettel tài trợ phát sóng chính thức Euro 2024 tại Việt Nam

Hisense hợp tác Viettel tài trợ phát sóng chính thức Euro 2024 tại Việt Nam

Tập đoàn điện tử toàn cầu Hisense vừa công bố ra mắt chiến dịch "Dẫn đầu công nghệ, Bùng nổ Euro" với chuỗi hoạt động chào đón UEFA Euro 2024 tại thị trường Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Hisense Nhà mẫu trải nghiệm Hệ sinh thái công nghệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận