Hisense kết hợp Phú Mỹ Hưng đẩy mạnh mô hình nhà thông minh

Theo thỏa thuận, Hisense Việt Nam sẽ trở thành đối tác chiến lược, cung cấp và tài trợ dải sản phẩm thiết bị gia dụng cao cấp, để tích hợp và trưng bày trong không gian nhà mẫu của dự án Phú Mỹ Hưng The Sculptura. Mỗi thiết bị của Hisense được lựa chọn kỹ lưỡng để hài hòa với ngôn ngữ thiết kế của Phú Mỹ Hưng The Sculptura, từ đó tạo nên một trải nghiệm sống hoàn chỉnh, chân thực và đầy cảm hứng cho khách hàng tham quan.

Mô hình nhà mẫu tích hợp hệ sinh thái công nghệ Hisense Ảnh: CTV



Hợp tác chiến lược giữa hai bên thể hiện cam kết chung của Hisense Việt Nam và Phú Mỹ Hưng trong việc tiên phong kiến tạo những ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là hệ sinh thái thông minh, tiện nghi và bền vững. Mục tiêu là để khách hàng tiềm năng của Phú Mỹ Hưng The Sculptura không chỉ hình dung, mà còn có thể trực tiếp cảm nhận và tương tác với một không gian sống tương lai, nơi mọi nhu cầu đều được đáp ứng bởi công nghệ cao cấp.

Đại diện cấp cao của Hisense Việt Nam chia sẻ: "Triết lý cốt lõi của Hisense trên toàn cầu là 'Life Reimagined' - Tái định hình cuộc sống. Chúng tôi tin rằng công nghệ không chỉ là những tính năng, mà là công cụ để nâng tầm chất lượng sống, đưa con người ra khỏi những công việc thường nhật và mang lại các trải nghiệm ý nghĩa hơn".

Khu nhà mẫu của dự án Phú Mỹ Hưng The Sculptura cũng là một hệ sinh thái gia dụng thông minh, tạo ra không gian trải nghiệm thực tế thay vì chỉ trưng bày nội thất tĩnh. Cụ thể, phòng khách được trang bị Smart Tivi ULED Mini-LED 100 inch; khu vực bếp có tủ lạnh 4 cửa Inverter; phòng giặt ủi sử dụng máy giặt sấy có tính năng điều khiển thông minh.

Đối với Hisense Việt Nam, nhà mẫu The Sculptura hoạt động như một "showroom sống", cho phép thương hiệu trình diễn sản phẩm trong bối cảnh sử dụng thực tế và tiếp cận trực tiếp nhóm khách hàng có sức mua cao.

