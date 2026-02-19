Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hit mới 'gây bão' mùa Tết 2026, Trúc Nhân tiết lộ câu hát ‘Tằng tằng tắng tăng’
Video Giải trí

Hit mới 'gây bão' mùa Tết 2026, Trúc Nhân tiết lộ câu hát ‘Tằng tằng tắng tăng’

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
19/02/2026 12:43 GMT+7

Với giai điệu rộn ràng, ca khúc 'Vạn sự như ý' cùng điệu nhảy ‘Tằng tằng tắng tăng’ của Trúc Nhân đã lan tỏa mạnh dịp đầu năm, tạo nên làn sóng cover sôi động trên mạng xã hội, thu hút cả người lớn lẫn trẻ nhỏ hào hứng 'bắt trend'.

Trong dịp Tết Bính Ngọ, Vạn sự như ý của Trúc Nhân nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc nhạc xuân được bật lên nhiều nhất nhờ giai điệu vui tươi, dễ nhớ, mang lại không khí rộn ràng. Bài hát ghi nhận độ phủ sóng rộng khắp trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội, liên tục xuất hiện trong danh sách những ca khúc được quan tâm trong mùa tết năm nay.

Trúc Nhân nói gì về điệp khúc "tằng tằng tắng tăng"?

Điểm nhấn của ca khúc nằm ở đoạn điệp khúc “tằng tằng tắng tăng” bắt tai cùng phần vũ đạo đơn giản, dễ thực hiện. Chính yếu tố này đã giúp bài hát nhanh chóng lan tỏa, được khán giả ở các độ tuổi khác nhau hưởng ứng, từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ gia đình đến công ty, tạo nên những video vui nhộn trong những khoảnh khắc sum vầy đầu năm.

Hit mới 'gây bão' mùa Tết 2026, Trúc Nhân tiết lộ câu hát ‘Tằng tằng tắng tăng’ - Ảnh 1.

Trúc Nhân cho biết đoạn điệp khúc “tằng tằng tắng tăng” là kết quả của nhiều phương án được anh và ê-kíp cân nhắc trước khi chọn ra giai điệu phù hợp nhất cho bài hát

ẢNH: FBNV

Chia sẻ về quá trình thực hiện ca khúc, Trúc Nhân cho biết đoạn điệp khúc “tằng tằng tắng tăng” là kết quả của nhiều phương án được anh và ê-kíp cân nhắc trước khi chọn ra giai điệu phù hợp nhất cho Vạn sự như ý.

Tin liên quan

Trúc Nhân mang giai điệu 'tằng tằng tắng tăng' đến trường quay Báo Thanh Niên

Trúc Nhân mang giai điệu 'tằng tằng tắng tăng' đến trường quay Báo Thanh Niên

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chỉ cần nghe 'tằng tằng tắng tăng' là thấy nôn nao. Trúc Nhân đã mang năng lượng tích cực cùng vũ điệu viral đến trường quay Báo Thanh Niên trong video chúc tết đặc biệt cuối năm.

Khám phá thêm chủ đề

Trúc Nhân nhạc tết tết bính ngọ âm nhạc Vạn sự như ý
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận