Hit mới 'gây bão' mùa Tết 2026, Trúc Nhân tiết lộ câu hát ‘Tằng tằng tắng tăng’

Trong dịp Tết Bính Ngọ, Vạn sự như ý của Trúc Nhân nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc nhạc xuân được bật lên nhiều nhất nhờ giai điệu vui tươi, dễ nhớ, mang lại không khí rộn ràng. Bài hát ghi nhận độ phủ sóng rộng khắp trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội, liên tục xuất hiện trong danh sách những ca khúc được quan tâm trong mùa tết năm nay.

Trúc Nhân nói gì về điệp khúc "tằng tằng tắng tăng"?

Điểm nhấn của ca khúc nằm ở đoạn điệp khúc “tằng tằng tắng tăng” bắt tai cùng phần vũ đạo đơn giản, dễ thực hiện. Chính yếu tố này đã giúp bài hát nhanh chóng lan tỏa, được khán giả ở các độ tuổi khác nhau hưởng ứng, từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ gia đình đến công ty, tạo nên những video vui nhộn trong những khoảnh khắc sum vầy đầu năm.

ẢNH: FBNV

Chia sẻ về quá trình thực hiện ca khúc, Trúc Nhân cho biết đoạn điệp khúc “tằng tằng tắng tăng” là kết quả của nhiều phương án được anh và ê-kíp cân nhắc trước khi chọn ra giai điệu phù hợp nhất cho Vạn sự như ý.