HiTek - Lựa chọn của Đoàn Văn Hậu trên sân cỏ nhân tạo

Không phải ngẫu nhiên mà những cái tên quen thuộc của bóng đá Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc hay Phạm Tuấn Hải đều đã trải nghiệm và đánh giá cao giày HiTek.

Sự tin tưởng từ các tuyển thủ không chỉ đến từ thương hiệu, mà còn nằm ở khả năng đáp ứng tốt những yêu cầu khắt khe trong thi đấu: từ cảm giác bóng, độ ổn định đến khả năng di chuyển linh hoạt trên mặt sân cỏ nhân tạo. Đây cũng chính là lý do HiTek nhanh chóng trở thành lựa chọn đáng chú ý trong cộng đồng bóng đá phong trào.

HiTek có thiết kế hiện đại, tối ưu cảm giác bóng và kiểm soát

HiTek sở hữu diện mạo hiện đại với các phối màu nổi bật như trắng xanh, trắng vàng, đỏ và xanh dương. Điểm nhấn nằm ở họa tiết chuyển sắc, tạo chiều sâu thị giác và mang lại cảm giác tốc độ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Phần upper được làm từ da PU NAPPA mềm mại, giúp ôm chân tốt và mang lại cảm giác chạm bóng chân thật. Đây là yếu tố quan trọng giúp người chơi kiểm soát bóng ổn định trong các tình huống xử lý nhanh, xoay trở trong phạm vi hẹp.

Ngoài ra, các đường may cùng gân nổi ở mũi giày không chỉ tăng độ bền mà còn hỗ trợ tiếp xúc bóng chính xác hơn, đặc biệt trong những pha chuyền ngắn, rê dắt hoặc dứt điểm.

HiTek có hệ thống đế bám sân, tự tin tăng tốc và đổi hướng

Một trong những điểm mạnh của HiTek nằm ở phần đế cao su chuyên dụng cho sân cỏ nhân tạo. Thiết kế này giúp tăng độ bám, hạn chế trơn trượt và hỗ trợ tối đa cho các pha tăng tốc hoặc đổi hướng đột ngột.

Cấu trúc đế thấp và ổn định góp phần giảm áp lực lên bàn chân, giúp người chơi duy trì sự thoải mái trong suốt trận đấu. Điều này đặc biệt phù hợp với những ai thường xuyên tập luyện hoặc thi đấu phong trào với cường độ cao.

Từ thiết kế bắt mắt, chất liệu upper mềm mại đến đế bám sân ổn định, HiTek mang đến một trải nghiệm toàn diện cho người chơi bóng đá trên sân cỏ nhân tạo. Không chỉ là sản phẩm được các tuyển thủ như Đoàn Văn Hậu tin dùng, HiTek còn là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn nâng cao khả năng kiểm soát bóng, tự tin di chuyển và làm chủ thế trận trong từng pha bóng.