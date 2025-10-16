HIU ra mắt hệ sinh thái khởi nghiệp: Khi sinh viên được học, được làm, được thử và được sai

Sáng 15.10, HIU tổ chức lễ Kết nối doanh nghiệp và ra mắt Hệ sinh thái khởi nghiệp, quy tụ gần 40 doanh nghiệp, quỹ đầu tư và tổ chức khởi nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện có sự tham dự của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc, Hội người Hàn Quốc cùng nhiều đối tác giáo dục – khởi nghiệp Việt – Hàn. MC VN Holdings đảm nhiệm vai trò đối tác điều phối hoạt động hợp tác và cố vấn khởi nghiệp cho sinh viên.

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế của HIU được xem là đơn vị hưởng lợi rõ nét từ hệ sinh thái khởi nghiệp. Với quan hệ hợp tác sâu rộng giữa HIU và các doanh nghiệp, hiệp hội Hàn Quốc, sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có thêm cơ hội thực tập, làm việc và tham gia các dự án khởi nghiệp cùng doanh nghiệp Hàn.

Lễ ra mắt được xem là nền móng hướng tới việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu & Sáng tạo khởi nghiệp HIU, nơi sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp cùng nghiên cứu, phát triển sản phẩm và khởi tạo mô hình mới.

Trong khuôn khổ chương trình, HIU ký kết nhiều biên bản hợp tác Việt – Hàn và vinh danh 4 mentor quốc tế đến từ Hàn Quốc – những người sẽ trực tiếp cố vấn, hướng dẫn sinh viên trong quá trình phát triển dự án.

Hệ sinh thái khởi nghiệp HIU thể hiện nỗ lực gắn đào tạo với doanh nghiệp, giúp sinh viên có kênh tiếp cận thị trường và nhà đầu tư ngay trong quá trình học, đồng thời phản ánh xu hướng đổi mới giáo dục đại học – học đi đôi với hành, sáng tạo gắn liền thực tiễn.