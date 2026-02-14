Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

HIYORI Aqua Tower: Căn hộ phong cách Nhật Bản tại bán đảo Sơn Trà

Thu Hương
Thu Hương
14/02/2026 16:15 GMT+7

Trong xu hướng tìm kiếm không gian sống xanh, cân bằng và bền vững ở đô thị biển, bán đảo Sơn Trà mang nhịp sống riêng, với hệ sinh thái rừng, biển nguyên bản hiếm có.

Tọa lạc tại lá phổi xanh của TP.Đà Nẵng, HIYORI Aqua Tower (chung cư Tháp Đại dương) lấy thiên nhiên và cảm hứng sống chuẩn Nhật Bản làm nền tảng, định vị chuẩn mực sống tinh tế cho phân khúc căn hộ cao cấp của phố biển.

Căn hộ view biển HIYORI Aqua Tower: Sống chuẩn Nhật Bản tại bán đảo Sơn Trà - Ảnh 1.

Gần 80% căn hộ hướng biển và hướng núi, mở rộng trải nghiệm thị giác và cảm nhận chan hòa với thiên nhiên trong từng khoảnh khắc thường ngày

Với giá trị của bán đảo Sơn Trà, quy hoạch quỹ đất khu vực giới hạn các tiêu chí nghiêm ngặt về môi trường, mỗi dự án được chọn lọc cùng các yêu cầu khắt khe về tôn trọng thiên nhiên, chỉ tiêu xây dựng và ưu tiên chất lượng sống bền vững.

Trong triết lý sống Nhật Bản, thiên nhiên mang yếu tố là nền tảng của đời sống. Sự cân bằng giữa thân, tâm, trí, cùng tinh thần hài hòa môi trường sống tạo nên một chuẩn mực sống bền bỉ theo thời gian.

Tinh thần ấy đặc biệt đồng điệu với Sơn Trà, đặt nền tảng cho một mô hình không gian ở khác biệt.

Căn hộ view biển HIYORI Aqua Tower: Sống chuẩn Nhật Bản tại bán đảo Sơn Trà - Ảnh 2.

HIYORI Aqua Tower về đêm

HIYORI Aqua Tower là dự án căn hộ tọa lạc chân bán đảo Sơn Trà, sở hữu vị thế hiếm hoi giữa rừng xanh và biển rộng.

Dự án quy mô 25 tầng, 2 tầng hầm, số lượng giới hạn 202 căn hộ, hướng đến cộng đồng cư dân đề cao sự riêng tư và trải nghiệm sống chất lượng. Mỗi tầng chỉ bố trí 8 căn hộ, giảm mật độ sử dụng và tạo không gian sinh hoạt thoáng đãng.

Căn hộ view biển HIYORI Aqua Tower: Sống chuẩn Nhật Bản tại bán đảo Sơn Trà - Ảnh 3.

Phối cảnh tầm view rừng, biển từ HIYORI Aqua Tower

Sống Zen, hướng về thiên nhiên, đề cao sự tinh giản, lắng nghe cảm xúc và cảm nhận cuộc sống bằng trọn vẹn đa giác quan, từ lâu trở thành lựa chọn của những người tìm kiếm sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại và giá trị an yên.

Mang tinh thần ấy vào HIYORI Aqua Tower khi thiên nhiên hiện diện như một phần cốt lõi của không gian sống, tạo nên môi trường yên tĩnh và trong lành. Cư dân dễ dàng tái tạo năng lượng tích cực mỗi ngày, tận hưởng những trải nghiệm gắn với nghỉ dưỡng, khám phá hệ sinh thái tự nhiên đa dạng của bán đảo Sơn Trà.

Căn hộ view biển HIYORI Aqua Tower: Sống chuẩn Nhật Bản tại bán đảo Sơn Trà - Ảnh 4.

HIYORI Aqua Tower là sản phẩm dẫn đầu phân khúc căn hộ tại Đà Nẵng đầu năm 2026, đề cao lối sống gần gũi thiên nhiên

Giữ được sự tĩnh tại riêng tư nhưng không tách rời nhịp sống năng động, HIYORI Aqua Tower kết nối thuận tiện đến trục biển Võ Nguyên Giáp, trung tâm thành phố và các khu điểm du lịch của Đà Nẵng.

Vị trí đắc địa mang lại trải nghiệm linh hoạt, cân bằng giữa an yên trong không gian sống và sự phong phú của các hoạt động đô thị, du lịch xung quanh.

Nhà ở hình thành trong tương lai tại HIYORI Aqua Tower đủ điều kiện được bán, đưa HIYORI Aqua Tower đến gần hơn với thị trường và khách hàng đang tìm kiếm một không gian sống khác biệt tại Sơn Trà.

Căn hộ view biển HIYORI Aqua Tower: Sống chuẩn Nhật Bản tại bán đảo Sơn Trà - Ảnh 5.

Công ty CP Đầu tư & Phát triển Hưng Phát Corp là tổng đại lý phân phối HIYORI Aqua Tower

 

