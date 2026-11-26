Trưởng thành từ phong trào bóng đá phủi, HLV Bảo Anh hiểu sức hấp dẫn của sân cỏ nằm ở niềm đam mê, tình đồng đội và tinh thần cùng nhau vượt qua thử thách. Với anh, bóng đá không chỉ là những trận đấu thắng thua, mà còn là nơi mọi người gặp gỡ, gắn kết và cống hiến hết mình vì màu áo chung.

Dẫn dắt một đội bóng U.40 doanh nghiệp có những nét riêng. Mỗi cầu thủ đều có công việc, gia đình và trách nhiệm ngoài sân cỏ, nhưng vẫn dành thời gian tập luyện, thi đấu vì tình yêu bóng đá. Để tạo nên một tập thể cùng chung mục tiêu, người huấn luyện viên cần sự tận tâm, khả năng kết nối và tinh thần động viên đúng lúc. Bảo Anh đã đồng hành cùng các cầu thủ bằng sự gần gũi và niềm đam mê với trái bóng.

Huấn luyện viên Bảo Anh (áo xanh) - Cùng Đội Bóng Yến Sào Non Nước vô địch Cúp CEO U.40 Doanh nghiệp Đà Nẵng lần thứ 3

Chức vô địch Cúp Huy Hoàng Mobile là thành quả của cả tập thể: từ ban huấn luyện, các cầu thủ đến những người luôn cổ vũ phía sau. Đó là kết quả của nỗ lực, sự đoàn kết và quyết tâm qua từng trận đấu. Trong hành trình ấy, dấu ấn của HLV Bảo Anh không chỉ nằm ở vai trò chỉ đạo, mà còn ở việc tiếp thêm niềm tin để các cầu thủ cùng hướng về mục tiêu chung.

Xuất phát từ bóng đá phủi, Bảo Anh mang theo sự gần gũi và tinh thần nhiệt huyết của phong trào vào vai trò huấn luyện. Anh hiểu rằng chiếc cúp có thể là niềm tự hào lớn, nhưng tình đồng đội và những kỷ niệm cùng nhau trên sân mới là điều còn đọng lại lâu dài.

Huấn luyện viên Cao Bảo Anh áo xanh bên phải

Xin chúc mừng HLV Bảo Anh cùng đội bóng Yến Sào Non Nước đã chinh phục ngôi vô địch Giải bóng đá U.40 Doanh nghiệp Đà Nẵng tranh Cúp Huy Hoàng Mobile. Chiến thắng này là dấu mốc đáng nhớ, đồng thời là nguồn động lực để đội tiếp tục giữ lửa đam mê và viết thêm những hành trình đẹp trên sân cỏ.