HLV 'bất đắc dĩ' của ĐH Văn Lang khiêm tốn: ‘Chắc là đội mình may mắn hơn’

Chiều 19.3.2024, đội Trường ĐH Văn Lang xuất quân ở vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024) gặp đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Đội khách đến từ miền Trung, với chuyên môn thể thao, là đội được đánh giá cao hơn nhưng bóng đá đúng là có quá nhiều điều bất ngờ.

Bất ngờ thứ nhất đến ở phút 27, HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú nhận tấm thẻ đỏ từ trọng tài Trần Ngọc Nhớ và buộc rời khỏi băng ghế của ban huấn luyện, trọng trách “thuyền trưởng” được chuyển sang cho trợ lý HLV Trần Lê Huy.

Trước đó, HLV trưởng của Trường ĐH Văn Lang cũng đã phải nhận thẻ vàng Độc Lập

HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú rời băng ghế huấn luyện Độc Lập





Đội Trường ĐH Văn Lang được đánh giá là một tập thể chất lượng, với nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt, cùng lối chơi ăn ý khi được ăn tập cùng nhau trong thời gian dài dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú. Sự vắng mặt tạm thời của HLV này có lẽ cũng gây ra không ít hoang mang ban đầu cho các cầu thủ sinh viên. Tuy nhiên, vị “thuyền trưởng bất đắc dĩ” Trần Lê Huy sau đó đã tiếp tục lèo lái tốt đội bóng trong thời gian còn lại.

Trợ lý HLV Trần Lê Huy (áo xanh) khiêm tốn về kết quả của đội nhà Võ Hiếu

"Khó khăn thì cũng không khó khăn đâu vì đội Văn Lang cũng quen với áp lực thì khi mình đứng thay cho bạn Phú để làm huấn luyện viên, mình cũng động viên các anh em để tuân thủ chiến thuật toàn đội đã đề ra trước khi trận đấu bắt đầu. Hôm nay tinh thần cả đội rất thoải mái, Văn Lang vô giải chủ yếu là giao lưu và học hỏi vì các đội cũng rất mạnh. Mình chơi là mình chơi vì trường, vì tập thể cho nên các bạn không có gò bó áp lực. Trường cũng không đặt áp lực gì cho các bạn", HLV Trần Ngọc Huy chia sẻ.

Bất ngờ thứ hai đến chỉ sau đó ít phút, các cầu thủ của đội Trường ĐH Văn Lang đã ghi được bàn mở tỷ số từ một pha đá phạt.

Kết quả chung cuộc, đội Trường ĐH Văn Lang giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Chiến thắng này đã giúp đội Trường ĐH Văn Lang giành được lợi thế, tiến gần hơn đến suất vào vòng tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO. Dù vậy, HLV Trần Lê Huy vẫn đánh giá cao đối thủ và khiêm tốn tự nhận kết quả này phần lớn đến từ sự may mắn.

Trường ĐH Văn Lang đã có trận đấu quá xuất sắc trước đối thủ được đánh giá cao hơn Độc Lập

"Có thể là đội mình may mắn hơn. Tỷ số cũng không phản ánh được gì quá to lớn lắm đâu. Đội nào may mắn hơn thì đội đó chiến thắng. Bên mình thì tận dụng cơ hội tốt hơn. Có thể hôm nay đội trường ĐH TDTT Đà Nẵng không được may mắn cho lắm. Đội bạn là một đội chuyên nghiệp, từ chuẩn bị cho tới cầu thủ họ rất là tốt. Hôm nay đội mình đặt mục tiêu là cố gắng hạn chế tối đa các bạn bên Trường ĐH TDTT Đà Nẵng để giành một kết quả thuận lợi nhất. May mắn là nó đã vượt kỳ vọng của đội bóng rồi", HLV tạm thời của đội Văn Lang nhận định.

Một “gia vị” không thể thiếu để góp phần vào chiến thắng của đội Trường ĐH Văn Lang chính là sự cổ vũ cuồng nhiệt từ lực lượng cổ động viên hùng hậu. Những miếng mút xốp này đã được dịp phát huy hết công dụng mỗi khi cầu thủ ghi bàn.

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, Trường ĐH Văn Lang sẽ gặp Trường ĐH Tôn Đức Thắng Độc Lập

Lượt trận cuối cùng của vòng bảng, Trường ĐH Văn Lang sẽ gặp đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Áp lực với Văn Lang là ít hơn khi họ không bắt buộc phải thắng để giành vé vào tứ kết nhưng chắc chắn cũng sẽ không được chủ quan bởi Trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa có lợi thế sân nhà vừa là đối thủ có thực lực, giàu thành tích ở các giải sinh viên.