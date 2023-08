HLV CLB Công an Hà Nội bênh trọng tài, tiết lộ bí quyết thắng đội bầu Hiển

Những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Songkran Bunmeekiart (người Thái Lan) là tâm điểm trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Hà Nội, ở vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2023 diễn ra tối 6.8. Ông Bunmeekiart đã từ chối cho CLB Hà Nội hưởng phạt đền ở 2 tình huống Herlison Caion ngã trong vòng cấm đội Công an Hà Nội, cũng như không đưa ra quyết định xử lý ở pha bóng mà dường như Hùng Dũng bị hậu vệ chủ nhà kéo ngã.

HLV Bozidar Bandovic của CLB Hà Nội cho rằng cần đặt dấu hỏi với những quyết định của trọng tài, nhất là ở những pha bóng va chạm trong vòng cấm có thể thổi phạt đền. Tuy nhiên, trợ lý Azmin Aziz của CLB Công an Hà Nội lại cho rằng trọng tài đã quyết định đúng.

"Trọng tài là trọng tài. Quyết định của họ luôn đúng, không ai có thể đặt dấu hỏi. Cuộc sống cũng vậy, sẽ có lúc may mắn và lúc xui xẻo. Bóng đá cũng vậy. Hôm nay may mắn đã đứng về phía chúng tôi. Trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra", trợ lý Azmin Aziz khẳng định.

Trọng tài Bunmeekiart có quyết định nhạy cảm MINH TÚ

Theo đại diện ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội, đội chủ nhà đã tính toán để gây áp lực đầu các hiệp đấu. Bàn mở tỷ số của CLB Công an Hà Nội ghi ở phút 16, trong khi bàn thứ hai được ghi ở phút 47, khi hiệp 2 còn chưa bắt đầu được quá 2 phút.

"Gây sức ép đầu mỗi hiệp là một phần chiến thuật của chúng tôi. Sự ăn ý giữa ban huấn luyện và cầu thủ trong kế hoạch chiến thuật đã giúp chúng tôi giành chiến thắng. Chúng tôi đã gây sức ép lớn đầu mỗi hiệp. Chúng tôi muốn giành chiến thắng và may mắn đã đứng về phía CLB Công an Hà Nội. Chúng tôi không thể tiết lộ chiến thuật vì đó là bí mật", ông Azmin Aziz chia sẻ.

Tiền vệ Quang Hải không được đá chính ở trận này, mà chỉ vào sân ở giữa hiệp 2. "Quang Hải không đá chính bởi lý do chiến thuật", ông Aziz giải thích ngắn gọn.

Quang Hải vào sân trong hiệp 2 MINH TÚ

Trợ lý CLB Công an Hà Nội cũng cảm ơn CĐV: "Đây là trận đấu mà chúng tôi không thể quên CĐV. Hôm nay CĐV hai đội đều rất cuồng nhiệt. Họ là thành viên thứ 12 của đội. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ".

Ở 2 vòng cuối, CLB Công an Hà Nội đều đá trên sân Hàng Đẫy. Quang Hải cùng đồng đội sẽ so tài CLB Viettel ở vòng 6 giai đoạn 2, dù đóng vai đội khách nhưng vẫn được chơi ở Hàng Đẫy do đây là sân nhà của CLB Viettel. Còn ở vòng hạ màn, đối thủ của CLB Công an Hà Nội là CLB Thanh Hóa.

Sau 18 trận, CLB Công an Hà Nội có 34 điểm, tạm dẫn đầu bảng, hơn đội xếp sau Hà Nội 2 điểm.