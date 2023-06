HLV CLB Thanh Hóa tiết lộ thú vị về bóng đá Việt Nam và ông Troussier

Ở mùa giải 2023, CLB Thanh Hóa được xem là "hiện tượng" thú vị nhất ở V-League. Dù không có sự đầu tư lớn về mặt lực lượng nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn thể hiện một lối chơi chặt chẽ, tấn công đẹp mắt, hiệu quả. Cho đến lúc này, CLB Thanh Hóa đang đứng trên đỉnh bảng V-League 2023 với 22 điểm khi sở hữu chuỗi trận bất bại sau 10 vòng đấu (6 thắng, 4 hòa). Trong thành tích ấn tượng của CLB Thanh Hóa, HLV Popov đóng vai trò rất quan trọng.

HLV Popov đã có những chia sẻ thú vị về giải vô địch quốc gia Việt Nam, về lối chơi mà ông đang áp dụng cho CLB Thanh Hóa và về "Phù thủy trắng" Troussier.

* Thưa HLV Popov, ông đã có kinh nghiệm hơn 20 năm làm HLV, nhưng tại sao đến cuối năm 2022 ông mới chọn bến đỗ là Việt Nam?

- HLV Popov: Đầu tiên mà nói thì tôi đã có kinh nghiệm với bóng đá châu Á, khoảng 10 năm. Sau chừng ấy năm, tôi luôn cố gắng nâng cao năng lực của bản thân. Tôi đã làm việc ở Maldives, từng bước một để tích luỹ kinh nghiệm và hoàn thành mục tiêu của bản thân. Sau đó thì tìm đến các giải mạnh hơn, huấn luyện các CLB lớn hơn. Một cách hết sức tự nhiên, hết Maldives, đến Oman, Malaysia, Thái Lan, Myanmar và giờ là Việt Nam. Bởi vì nơi đây có giải vô địch quốc gia mang tính cạnh tranh cao nhất ở Đông Nam Á. Trước mùa giải này, khi tôi nhận được đề nghị từ lãnh đạo CLB Thanh Hoá, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi yêu thích bóng đá Việt Nam, từ vài năm qua tôi đã theo dõi giải V-League. Bóng đá ở đây có nhiều tiềm năng phát triển và có thể mang lại tương lai tươi sáng cho bản thân tôi.

HLV Popov có phong cách chỉ đạo máu lửa KHẢ HÒA

* CLB Thanh Hóa đang dẫn đầu bảng V-League 2023 với chuỗi 10 trận bất bại, đây có phải là khởi đầu ấn tượng nhất trong sự nghiệp HLV của ông?

- Thật ra là không. Vì vào năm 2013, khi còn làm việc ở Maldives cùng CLB New Radiant. Lúc đó, tôi vô địch quốc gia, giành cúp FA và siêu cúp. Năm đó, chúng tôi lập kỷ lục toàn thắng tất cả các trận đấu ở giải vô địch quốc gia. Chúng tôi thắng 100% số trận đã đấu, đó mới là mùa giải thành công nhất. Mùa giải này cũng rất thú vị, không phải chỉ vì kết quả, mà tôi còn được thể hiện năng lực bản thân ở đây. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc. 6 tháng qua, tôi có những trải nghiệm tuyệt vời với CLB. Tôi cho rằng Thanh Hoá có thể làm nên chuyện ở mùa này và cả những mùa sau nữa.

* Nếu có 3 điều để nói về thành công của ông ở CLB Thanh Hóa, đó là gì?

- Đầu tiên là hãy làm việc chăm chỉ. Tiếp theo là may mắn. Sự may mắn là rất quan trọng trong bóng đá. Và điều may mắn của tôi ở CLB Thanh Hoá là có trong tay các chàng trai rất cừ. Họ tuân thủ chiến thuật, và thực hiện được các yêu cầu chuyên môn. Vì vậy tôi thấy may mắn khi có họ. Cuối cùng là sự quyết tâm. Bởi vì bản thân tôi luôn cố gắng để hoàn thiện mình mỗi ngày. Hôm nay phải cố gắng làm tốt hơn hôm qua, trận này phải hay hơn trận trước, chuẩn bị thật tốt cho mỗi trận đấu tiếp theo. Quyết tâm là điều tôi luôn chú trọng.

HLV Popov đang biến CLB Thanh Hóa thành một thế lực và là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch V-League 2023 KHẢ HÒA

* Triết lý bóng đá của ông là áp đặt, kiểm soát bóng, tức là đội phải chơi tấn công. Nhưng tại sao lúc này, CLB Thanh Hóa lại trong nhóm để thủng lưới ít nhất (10 bàn)?

Đầu tiên thì phải nói rằng trường phái bóng đá của tôi là tấn công và đặt sức ép lên đối thủ. Với tôi, tấn công là cách phòng thủ hiệu quả nhất. Mọi chuyện sẽ đơn giản khi đội của bạn luôn nắm quyền kiểm soát bóng, chơi rát khi mất bóng. Từ đây, việc bị thủng lưới cũng bị hạn chế hơn. Bởi vì đối phương không thể đoạt bóng của bạn. Rồi kể cả khi để mất bóng, vẫn còn thời gian mà. Lúc đó, hãy tạo áp lực ngay phần sân của đối thủ, chống phản công. Đó là lý do duy nhất đội của tôi ít để thủng lưới.

Thật ra thì cách chơi này vẫn luôn tiềm ẩn rủi ro và có phần mạo hiểm, bởi vì chúng tôi đẩy cao đội hình lên phần sân của đối thủ và phía dưới hàng thủ lại mỏng người và tạo ra khoảng trống rất lớn. Nhưng không sao, tôi thích mạo hiểm. Phong cách của tôi là sẽ làm mọi cách để đạt được mục tiêu, không việc gì phải rình rập cả. Tính tôi ghét chờ đợi, muốn gì là tôi phải làm ngay, phải có ngay và trong bóng đá thì cũng vậy thôi. Nếu muốn thắng thì bạn phải chủ động chứ, phải kiểm soát thế trận chứ. Vì chỉ có một cách duy nhất để làm chủ cuộc chơi, đó là chiếm ưu thế trong việc làm chủ quả bóng. Bóng đá đơn giản vậy thôi. Trên sân chỉ có một quả bóng duy nhất, và khi bạn kiểm soát bóng thì đối thủ chẳng thể làm gì. Khi bạn có bóng, bạn khiến đối thủ phải chạy theo bạn, bạn chỉ có thể ghi bàn khi bạn là đội kiểm soát bóng. Rồi khi mất bóng, cũng chẳng có gì phải lo lắng, đã có phương án chống phản công được chuẩn bị sẵn. Bạn đã chờ sẵn và gây áp lực ở phần sân đối phương.

CLB Thanh Hóa (áo vàng) đang chơi thăng hoa dưới thời ông Popov KHẢ HÒA

Đó là lý do tôi không áp dụng lối chơi phòng ngự chiều sâu, hàng thủ Thanh Hoá vẫn là những cầu thủ cũ từ mùa giải trước. Trước đây, họ toàn đá phòng ngự chiều sâu, thế mà lại để thủng lưới quá nhiều. Tôi đã xem màn trình diễn của họ ở mùa trước. Đặc biệt là ở giai đoạn lượt về, họ nhận bàn thua quá nhiều. Bên cạnh đó là chuyền dài, nhiều lần mắc lỗi. Với tôi thì khác, chỉ có một cách duy nhất, theo quan điểm của tôi: Tấn công là cách phòng ngự tốt nhất. Từ đó, đội tôi ít thủng lưới, bởi phần lớn thời gian bóng lăn trên phần sân của đối thủ.

* Ông có thể kể tên các cầu thủ của CLB Thanh Hóa xứng đáng được HLV Troussier gọi lên đội tuyển Việt Nam?

Tôi đặc biệt tôn trọng ông Troussier. Nếu được phép đưa ra lời tư vấn thì tôi chỉ muốn ông ấy lựa chọn dự khán các trận đấu của CLB Thanh Hoá. Với các cầu thủ của tôi, tôi rất mong muốn họ được gọi lên đội tuyển quốc gia. Bởi vì tôi muốn đội tuyển Việt Nam mạnh hơn. Tuy nhiên với câu hỏi này thì tôi lại không muốn trả lời một cách chi tiết, Bởi vì không thể đề xuất 1 hay 2 cầu thủ nào đó. Với tôi, CLB Thanh Hoá là một tập thể, giá trị của đội bóng nằm ở sự đồng lòng đồng sức và tất nhiên là không thể thiếu sự đóng góp từ tất cả các cầu thủ nội binh.

Có nhiều cầu thủ nội binh giỏi trong các đội thuộc tốp 3, đặc biệt là ở CLB Công an Hà Nội, CLB Hà Nội và cả CLB Viettel nữa. Nếu cầu thủ nào trong đội của tôi được lên tuyển trong đợt tập trung tháng 6 thì tốt, còn nếu không thì cũng chẳng sao cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục bước tới, tiếp tục hoàn thiện các cầu thủ của mình. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ tài năng, ví dụ như Thái Sơn, thành viên đội tuyển U.23 Việt Nam, tương lai đang ở phía trước cậu ấy. Những tính toán và quyết định là của HLV Troussier, đừng nghĩ là có thể đưa lời khuyên cho ông ấy, vì ông ấy rất có kinh nghiệm, có đẳng cấp của World Cup. Tôi không muốn đưa ra lời khuyên cho ông ấy.