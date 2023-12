HLV Colin Murphy: Thành quả từ sự kiên định

Chỉ thích đá biên và đánh đầu

Trường phái bóng đá Anh ai cũng biết từ lâu đó là "kick and rush". Phong cách thi đấu này đòi hỏi phải có sức mạnh thể chất và chỉ phù hợp với những nền bóng đá chạy khỏe, đá mạnh như người Anh. Ông Colin Murphy khi đến VN vào giữa tháng 5.1997 cũng bê nguyên triết lý đó áp dụng cho đội tuyển mặc những ý kiến trái chiều thời đó đặt ra khả năng thiếu phù hợp với con người VN. Dù có nhiều trợ lý người Việt rất giỏi tham vấn như Phạm Huỳnh Tam Lang, Dương Ngọc Hùng, Vũ Tiến Thành, nhưng cách xây dựng lối chơi của ông thầy người Anh vẫn không thay đổi, buộc cầu thủ phải thích nghi theo.

Ông Colin Murphy và trợ lý Vũ Tiến Thành

NVCC

Để vận dụng phong cách chơi này, ông Colin Murphy áp dụng phương pháp plyometrics (bài tập với việc dùng tốc độ và lực của những động tác khác nhau để tăng cường sức mạnh cơ bắp). Việc tập luyện bài tập này với nhiều tư thế như chống, đẩy, ném, chạy, nhảy một cách thường xuyên đã giúp cầu thủ VN cải thiện được sức mạnh thể chất, đồng thời thể lực cầu thủ VN có tiến bộ, tinh thần hăng hái đến giờ chót. Điển hình như nhiều trận đấu ở SEA Games 19 năm 1997, đội tuyển VN chơi với thái độ tập trung đến giờ chót, quyết tâm không đánh mất thế trận. Cách chơi này được ông Murphy xây dựng cũng gần giống cách ông Troussier đang làm cho đội tuyển VN hiện nay.

Nhưng cũng chính vì trung thành với lối đá mạnh mẽ nên ông Murphy không chuộng những cầu thủ đá mềm mại, thiên về kỹ thuật, điển hình như Nguyễn Hồng Sơn dưới thời của ông nhiều trận chỉ vào sân từ ghế dự bị. Ông xây dựng cách chơi 4 hậu vệ khác với 3 trung vệ mà trước đó đội VN thường áp dụng, phát huy vai trò đá biên của Triệu Quang Hà (hoặc Trần Công Minh) và Nguyễn Đức Thắng, tạt bóng vào để đồng đội đánh đầu. Nhiều bàn thắng ở SEA Games 1997 đều đến bằng cách đá như vậy, như Văn Sỹ Hùng đánh đầu gỡ hòa 1-1 trận gặp Indonesia, Vũ Minh Hiếu đánh đầu gỡ hòa 1-1 trước Lào, hay Triệu Quang Hà đánh đầu mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 trước Philippines.

Cũng nhờ cách chơi này mà cầu thủ VN được ông "truyền lửa" sút xa nhiều hơn, xử lý ngay bóng bật ra bằng những pha "nã đạn" mạnh mẽ. Bàn thắng duy nhất (1-0) vào lưới Singapore giúp tuyển VN giành HCĐ của Nguyễn Phúc Nguyên Chương từ cú sút căng như kẻ chỉ ngoài 25 m sau pha đánh đầu trả về của Lê Huỳnh Đức chính là dấu ấn điển hình của HLV Colin Murphy tại SEA Games 19.

Rất lịch lãm và hòa đồng

Nhiều trợ lý và tuyển thủ từng có mặt trong đội tuyển năm 1997 khi nói về HLV Colin Murphy đều có chung nhận xét nhà cầm quân này rất lịch lãm và hòa đồng. Trợ lý Vũ Tiến Thành cho biết: "Ông Colin rất tình cảm và hòa đồng, dễ thích nghi với bóng đá VN. Ông ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng, hướng dẫn mọi việc rất chỉn chu, ăn uống chung, sinh hoạt gần gũi với mọi người trong đội tuyển, không hề có khoảng cách. Trên sân chỉ đạo trận đấu ông ấy chỉ mặc mỗi quần sọt, áo thun khác với chúng tôi khi ấy đều mặc quần dài. Ông Colin giải thích ông ăn mặc như vậy để hòa hợp với cầu thủ nên mọi người ai cũng thích. Ngoài ra, ông Colin còn có một cuốn sổ tay ghi chép tỉ mỉ mọi thông tin của từng cầu thủ, trên sân tập ra sao, thi đấu thế nào. Khi ông đưa ra nhận xét là cầu thủ hầu hết đều "tâm phục khẩu phục" vì vị tướng người Anh nhận xét rất chính xác về họ".

Ông Colin Murphy

Cựu tiền đạo Văn Sỹ Hùng từng nói: "Đúng là SEA Games 1997 đội tuyển VN gặp may khi chúng ta thua Malaysia trận đầu, hòa chật vật trước chủ nhà Indonesia và sau đó nhờ Lào thắng trận quyết định trước người Mã nên chúng ta mới vào bán kết, nhưng may mắn không phải tự nhiên mà đến. Ông Colin Murphy và chúng tôi đã có một quá trình làm việc cùng nhau, phân tích từng đối thủ, chơi với thái độ không từ bỏ, nỗ lực một cách bền bỉ nên mọi thứ đi đúng quỹ đạo mong muốn. Nếu chúng tôi không kiên định và quyết tâm đến giờ chót ở trận gặp chủ nhà trong bối cảnh chỉ còn 10 người do Đỗ Khải bị thẻ đỏ và bị dẫn trước 1-0 thì không có trận hòa 2-2 thắp lại hy vọng".

Dù vậy, những phân tích sau đó của giới chuyên môn cho rằng lối đá ông xây dựng vẫn chưa thật phù hợp trong bối cảnh cả nền bóng đá VN chưa thể nâng tầm sức mạnh để đáp ứng với nhiều cách chơi khác nhau trên thế giới. Có lẽ sự "chê bai" đó khiến ông Colin Murphy tự ái và sau khi trở về Anh nghỉ phép, ông thầy người Anh bất ngờ mất liên lạc với VFF. Cho rằng ông đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị cho các giải quốc tế sau đó của đội tuyển VN, VFF đã chủ động chấm dứt hợp đồng với ông Colin Murphy để sau đó mời ông Alfred Riedl. Trợ lý Vũ Tiến Thành nói sau này ông Colin Murphy có gửi thư điện tử cho biết do ông tìm được công việc phù hợp ở Anh nên đã lẳng lặng rút lui (còn tiếp).