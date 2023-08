HLV đội Công an Hà Nội khen Quang Hải, HLV Viettel nêu lý do thua trận

Cuộc so tài giữa CLB Viettel và CLB Công an Hà Nội lúc 17 giờ ngày 12.8 là trận đấu đáng chú ý nhất vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2023. Trong khi CLB Công an Hà Nội đang băng băng về đích với 2 chiến thắng quan trọng trước CLB Nam Định và CLB Hà Nội, CLB Viettel cũng thăng hoa với chuỗi 11 trận bất bại, chỉ để lọt lưới 1 bàn.



Tuy nhiên, CLB Công an Hà Nội đã gây bất ngờ khi khởi đầu đầy tốc độ. Phút 24, Raphael Success tận dụng tốc độ và sức càn lướt để đánh bại hậu vệ trái Duy Thường, trước khi sút chân trái tung lưới CLB Viettel. Phút 31, lại là Duy Thường mắc lỗi khi đánh đầu hỏng, tạo điều kiện cho Success băng xuống nhân đôi cách biệt với cú sút ở góc hẹp. Trận đấu gần như an bài ở phút 34 khi Quang Hải sút tung lưới CLB Viettel trên chấm phạt đền. Dù CLB Viettel sau đó có cơ hội rút ngắn tỷ số cũng với tình huống sút 11 m, nhưng Đức Chiến lại thực hiện lỗi.

CLB Công an Hà Nội thắng thuyết phục để áp sát ngôi vô địch MINH TÚ

Không có thêm bàn thắng được ghi trong hiệp 2 dù hai đội đã tạo ra nhiều cơ hội. Chung cuộc, CLB Công an Hà Nội thắng 3-0 để giữ ngôi đầu với 37 điểm. Còn với 32 điểm, CLB Viettel đã hết cơ hội vô địch.

Trợ lý Azmin Aziz của CLB Công an Hà Nội chia sẻ bí quyết chiến thắng nằm ở khát vọng và khâu chuẩn bị chu đáo: "Thứ nhất, các cầu thủ CLB Công an Hà Nội muốn giành chiến thắng. Thứ hai, toàn đội đã tuân thủ kỷ luật, đúng ý đồ ban huấn luyện. Sự chuẩn bị của chúng tôi vẫn như vậy. Mục tiêu là cải thiện qua từng trận, khắc phục từng yếu tố. Các cầu thủ luôn tập trung cao độ. Chúng tôi chỉ biết phải cố gắng hết mình, mọi người làm việc cùng nhau như một tập thể. Chúng tôi nỗ lực, chiến đấu tới cùng".

Quang Hải đã ghi bàn đầu tiên cho CLB Công an Hà Nội với quả đá phạt đền thành công ở phút 38. Trợ lý Azmin Aziz chia sẻ: "Đóng góp của Quang Hải rất quan trọng với chúng tôi. Không chỉ Quang Hải, mọi cầu thủ đều có đóng góp và điều đó rất cần thiết".

Quang Hải giải cơn khát ghi bàn MINH TÚ

Tình huống Success vượt qua Duy Thường để sút tung lưới CLB Viettel MINH TÚ

CLB Viettel bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 2 MINH TÚ

Ở vòng cuối, CLB Công an Hà Nội sẽ vô địch nếu đánh bại CLB Thanh Hóa, hoặc hòa CLB Thanh Hóa nhưng CLB Hà Nội thắng CLB Viettel với cách biệt dưới 6 bàn. Dù vậy, trợ lý Azmin Aziz khẳng định toàn đội vẫn phải tập trung. "Tôi thích vô địch V-League. Tôi yêu bầu không khí trên khán đài, cường độ thi đấu của các đội. Giải đấu chưa kết thúc, nên CLB Công an Hà Nội phải thận trọng đến cùng, tập trung cao độ đặc biệt là ở trận cuối", đại diện ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội nêu quan điểm.

Bên phía đối diện, trợ lý Nguyễn Văn Biển của CLB Viettel cho biết: "CLB Viettel trận này chơi tốt, nhập cuộc với tinh thần rất cao, thể hiện qua 15 phút đầu trận. Tôi nghĩ trong bóng đá, chuyện vỡ trận là bình thường. Hôm nay CLB Công an Hà Nội chơi tốt hơn. Chúng tôi nhận thấy Duy Thường là điểm yếu của đội, nhưng mọi thứ xảy ra nhanh nên không kịp thay đổi để kiểm soát trận đấu.

Trận này CLB Công an Hà Nội đã chơi tốt hơn, kết quả là một phần thôi. Các cầu thủ CLB Viettel đã thể hiện tốt ý đồ chiến thuật. Mục tiêu của chúng tôi từ đầu giải là vào tốp 3 chung cuộc, các cầu thủ đã làm tốt. Còn ở sân chơi Cúp quốc gia, quan điểm của ban huấn luyện và ban giám đốc là cố gắng từng trận, nỗ lực hết sức. Cơ hội vô địch của CLB Công an Hà Nội rất lớn. Họ chỉ cần một trận hòa. Nhưng kết quả cuối cùng thì còn phải chờ màn thể hiện của họ ở vòng tới".