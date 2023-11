HLV đội Hà Nội: 'Phải đá đẹp dù hết cơ hội ở AFC Champions League'

CLB Hà Nội sẽ đối đầu với CLB Wuhan Three Towns trên sân Mỹ Đình lúc 19 giờ ngày mai 8.11, trong khuôn khổ lượt trận thứ tư vòng bảng AFC Champions League. Sau 3 trận đã đấu, thầy trò HLV Đinh Thế Nam chưa có điểm số nào khi toàn thua, lần lượt trước Pohang (2-4), Urawa Red Diamonds (0-6) và Wuhan (1-2).

Đáng tiếc là ở trận lượt đi, dù đã chơi kiên cường trong thế thiếu người (Joel Tagueu nhận thẻ đỏ ở phút thứ 5), nhưng CLB Hà Nội không thể giành 1 điểm "làm vốn" trước khi bắt đầu giai đoạn lượt về.

Ông Lê Đức Tuấn là trợ lý cho HLV Đinh Thế Nam tại V-League. Nhưng do ông Nam chưa có bằng HLV Pro của AFC, nên tại sân chơi AFC Champions League, ông Lê Đức Tuấn vẫn được đăng ký với chức danh HLV trưởng.

HLV Lê Đức Tuấn CLB HÀ NỘI

HLV Lê Đức Tuấn chia sẻ: "CLB Hà Nội đã có sự chuẩn bị. Sau 3 trận không có kết quả tốt tại vòng bảng AFC Champions League, chúng tôi đang rất tập trung cho trận sân nhà thứ hai. Hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu tốt, cống hiến cho khán giả trận đấu hay.



Ở vòng bảng, mục tiêu đi tiếp gần như không còn. Tới đây, CLB Hà Nội có lịch thi đấu dày đặc ở cả V-League và các trận còn lại ở AFC Champions League. Do đó, ban huấn luyện sẽ xoay tua cầu thủ cho phù hợp nhất với từng trận đấu.

Danh sách cầu thủ đăng ký hiện nay của đội Hà Nội cũng ít so với các đội khác ở V-League. Do đó, đội phải xoay tua, dùng cầu thủ trẻ và cả cầu thủ kinh nghiệm. Với CLB Hà Nội, trận nào sắp tới cũng là chung kết, do đó chúng tôi sẽ tính toán sử dụng đội hình tối ưu để có kết quả tốt".

Nói về tình hình lực lượng của CLB Hà Nội, ông Lê Đức Tuấn cho biết: "Lực lượng chúng tôi mỏng, chưa kể Marcao chấn thương và Văn Nam nhận thẻ đỏ ở trận đấu tiếp. Hàng thủ CLB Hà Nội đang phải xoay tua, lấy cầu thủ trẻ và chất lượng bù đắp cho các trận tới. Chúng tôi đã lựa chọn con người sẵn sàng cho trận đấu ngày mai".

Còn về vấn đề lối chơi, ông Tuấn khẳng định: "Để chuẩn bị cho AFC Champions League, HLV Bozidar Bandovic (cựu HLV CLB Hà Nội) đã chọn 6 ngoại binh để đủ điều lệ tham dự. Joel Tagueu là chân sút giỏi, ghi nhiều bàn ở giải này nhưng không may bị thẻ đỏ, nhưng chúng tôi đã có phương án. Trong trận tới, CLB Hà Nội có lợi thế sân nhà, có khán giả nhà, chúng tôi sẽ chọn cầu thủ chất lượng và phù hợp với lối chơi đã rèn luyện trên sân tập, cố gắng giành kết quả tốt nhất. Đội có ngoại binh giỏi để thay thế.

CLB Hà Nội có những chân sút nội tốt như Tuấn Hải, Văn Tùng. Họ được HLV Troussier lựa chọn lên đội tuyển Việt Nam là nhân tố quan trọng để chúng tôi hướng tới bàn thắng".

CLB Hà Nội để thua đáng tiếc trước Wuhan trong trận lượt đi CLB HÀ NỘI

HLV Lê Đức Tuấn khẳng định CLB Hà Nội phải đá đẹp và cố gắng hết sức dù không còn cơ hội ở AFC Champions League.

"Lãnh đạo đội đưa ra chỉ tiêu từ đầu. CLB Hà Nội rất tâm huyết với AFC Champions League nhưng vẫn cần cống hiến ở V-League, bởi đó là bản sắc của CLB. Dù bị loại, chúng tôi vẫn phải chơi đẹp, nỗ lực hết sức trong các trận còn lại ở AFC Champions League. Còn ở V-League, toàn đội đang gặp khó khăn, nhưng với tinh thần mỗi trận đấu là một trận chung kết, chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua khó khăn này", HLV của CLB Hà Nội chia sẻ.

Trung vệ Thành Chung chia sẻ: "Thời gian qua, CLB Hà Nội không chơi tốt, nhưng cầu thủ vẫn giữ tinh thần thi đấu đến những phút cuối. Đây là trận đấu khó khăn, nhưng các cầu thủ sẽ vào trận với tinh thần cao nhất và giành kết quả tốt nhất.

Tôi đã gắn bó với CLB Hà Nội 8, 9 năm. Đây là khoảng thời gian dài, khi tôi đã cùng đội thi đấu ở nhiều sân chơi khó khăn. Đây chưa phải khoảng thời gian tệ nhất với CLB Hà Nội. Chúng tôi sẽ nắm chặt tay nhau để giành chiến thắng, không chỉ là hòa, mà sẽ tìm kiếm chiến thắng. Có điểm là tốt, nhưng tuyệt vời nhất là giành trọn 3 điểm.

Với tôi, dù thắng nhiều đến mấy cũng có lúc thua, đội nào cũng vậy, có lúc thua liền 3, 4 trận, bị chỉ trích. Còn chúng tôi luôn ra sân cống hiến cho những người yêu mình, hiểu mình và đam mê bóng đá, chứ không bận tâm đến những chỉ trích. Chúng tôi chỉ quan tâm đến những trận trước mắt, chứ không nghĩ đến những trận mình đã thất bại".