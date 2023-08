HLV đội Viettel cẩn trọng trước chung kết, HLV CLB Bình Định tiếc nuối với trận thua

CLB Viettel đã thắng CLB Bình Định với tỷ số 1-0 ở bán kết Cúp quốc gia 2023 tối 16.8, nhờ bàn thắng duy nhất của Đức Chiến ở phút 90+2. Chiến thắng này đưa đội Viettel vào chung kết Cúp quốc gia, nơi các học trò của HLV Thạch Bảo Khanh sẽ đối đầu CLB Thanh Hóa.

HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ: "Đây là trận đấu quan trọng, nên hai đội chơi thận trọng. CLB Bình Định là đối thủ khó chơi, đã gây ra khó khăn cho chúng tôi. CLB Viettel luôn tính toán mọi phương án, trước trận có tập đá luân lưu, luôn chuẩn bị phương án ghi bàn ở nhiều tình huống, đẩy cao đội hình gây sức ép.

CLB Bình Định (áo đỏ) phòng ngự khó khăn MINH TÚ

Chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thành mục tiêu tốp 3 ở V-League 2023. Dù để thua CLB Công an Hà Nội, nhưng chúng tôi vẫn đang trong lộ trình để lọt vào nhóm 3 đội dẫn đầu. Còn 1 trận nữa, CLB Viettel sẽ hoàn thành chỉ tiêu đó. Chúng tôi tập những tình huống cố định, do đó tôi tung Xuân Kiên và Đức Chiến vào sân".

Nói về đối thủ Thanh Hóa ở trận chung kết, HLV Thạch Bảo Khanh khẳng định CLB Viettel phải thận trọng, nhưng vẫn đặt quyết tâm cao nhất, đó là chinh phục danh hiệu vô địch.

"CLB Viettel đã gặp CLB Thanh Hóa 2 trận ở V-League, trong đó trận nào cũng khó khăn cả. Ngược lại, CLB Thanh Hóa chắc cũng thấy khó khăn khi đối đầu CLB Viettel. Chúng tôi rất hiểu nhau. Gặp đối thủ nào thì cũng thách thức cả thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng, quyết tâm. Đã vào chung kết thì luôn phải mong muốn vô địch", chiến lược gia của CLB Viettel nhấn mạnh.

Bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB Bình Định tiếc nuối: "Chúng tôi rất tiếc với bàn thua muộn. Chủ trương của CLB Bình Định trong hiệp 2 là kéo trận đấu vào loạt đá 11 m. Tôi có nói cầu thủ, rằng khi có cơ hội thì phải tận dụng, không thì bước vào đá luân lưu. Chúng tôi đã chuẩn bị cho loạt đá này. Nói về bàn thua, tôi phải dành lời khen cho Đức Chiến. Thật khó để gặm nhấm nỗi buồn khi thua những phút cuối".

CLB Bình Định thi đấu không thành công ở mùa giải này khi hiện đứng thứ 8 V-League 2023 với phong độ nghèo nàn, đồng thời không thể có lần thứ hai liên tiếp lọt vào chung kết Cúp quốc gia.

CLB Viettel thắng xứng đáng MINH TÚ

HLV Đức Thắng cho biết: "Chúng tôi sẽ có những sự thay đổi mạnh mẽ cho mùa giải mới. Đã có những cái tên, những sự bổ sung. Thời gian rất ngắn nên chúng tôi phải gấp rút. Ở mùa vừa rồi, CLB Bình Định gặp vấn đề thể lực khi có nhiều cầu thủ lớn tuổi, phải thi đấu liên tục. Nhiều quãng nghỉ kéo dài. Tôi không đổ lỗi, nhưng CLB Bình Định có nhiều cầu thủ lớn tuổi, còn cầu thủ trẻ rất non. Do đó ở giai đoạn 2 tôi phải dùng nhiều cầu thủ trẻ. Trụ cột phải thi đấu liên tục, không đáp ứng được thể lực. Điều đó buộc chúng tôi phải thay đổi cho mùa sau. Còn khoảng 50 ngày cho mùa giải mới. Đây là bài toán cần khắc phục.

CLB Bình Định mùa này không hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi đặt chỉ tiêu tốp 3 V-League và đoạt Cúp quốc gia, nhưng đã không thành. CLB Bình Định được đầu tư vào mùa 2022, đã có bước tiến tốt, có được nhân sự tốt. Chúng tôi từng ở rất gần danh hiệu. Tuy nhiên, muốn xây dựng đội bóng, chúng ta cần có lộ trình, đào tạo trẻ tốt. CLB Bình Định không có điều đó. Do đó, mùa này CLB Bình Định mất nhân sự, không kịp đưa về người đủ chuyên môn thay thế những vị trí còn thiếu. Khó khăn nhất của CLB Bình Định là chúng tôi không có thể trạng và tinh thần tốt nhất. Dù vậy, các cầu thủ đã cố gắng.

Làm HLV luôn áp lực, tôi đã quen với điều đó. Có chăng là chưa thành công khi chưa có danh hiệu với những sự đầu tư năm 2022. Ở mùa giải 2023, chúng tôi còn không bằng năm ngoái, nên không thể hiện tốt như V-League 2022".

Bàn thắng của Đức Chiến khiến CLB Bình Định trắng tay MINH TÚ

HLV Nguyễn Đức Thắng cũng cho rằng CLB Viettel có ưu thế so với CLB Thanh Hóa ở trận chung kết Cúp quốc gia 2023, sẽ diễn ra vào ngày 20.8.

"Tôi chưa biết trận chung kết sắp tới đá sân nào, nhưng với lực lượng CLB Viettel thì tôi đánh giá họ mạnh. Thậm chí họ xứng đáng tranh chấp vô địch V-League nhưng lại để thua CLB Công an Hà Nội. Cầu thủ nội của CLB Viettel rất xuất sắc. Những cầu thủ từ lò đào tạo CLB Viettel đều rất tốt. Chúng tôi phải rất vất vả để ngăn cản các đợt tấn công của họ. Khả năng, kỹ thuật cầu thủ nội Viettel tốt, đó là điều mà CLB Bình Định không có. Đó là sự đầu tư đào tạo đúng hướng của CLB Viettel. Tôi may mắn là người bắt đầu xây dựng lò đào tạo Viettel. Thành công và chất lượng của họ tốt hơn so với CLB Thanh Hóa. Ở trận chung kết, CLB Viettel có nhiều cơ hội vô địch", HLV Nguyễn Đức Thắng kết luận.