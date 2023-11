HLV Gong Oh-kyun tiết lộ lý do nhận lời dẫn dắt CLB Công an Hà Nội

Tại buổi lễ ra mắt, HLV Gong Oh-kyun chia sẻ: "Tôi rất vui mừng và hào hứng khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt CLB Công an Hà Nội. Tôi sẽ cố gắng huấn luyện các cầu thủ, để đội bóng có kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới. Không chỉ V-League, tôi muốn châu Á cũng phải biết đến cái tên Công an Hà Nội".



Được biết, vị HLV người Hàn Quốc đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với CLB Công an Hà Nội. Mục tiêu trước mắt của ông Gong là giúp đội bóng ngành công an bảo vệ thành công chức vô địch V-League. Khi nhận được câu hỏi vì sao nhận lời dẫn dắt CLB Công an Hà Nội, ông Gong tiết lộ: "Một CLB đang có hướng đi, lộ trình rõ ràng là một đội bóng tốt nhất, đầy đủ nhất nên tôi lựa chọn. Bên cạnh đó, đây là đương kim vô địch V-League, nên tôi đã quyết định nhận lời dẫn dắt để thử thách bản thân. Còn về mục tiêu bảo vệ chức vô địch, tôi không thấy áp lực. Tôi và các cầu thủ sẽ chăm chỉ, để giúp đội bóng ngày càng tốt hơn".

HLV Gong Oh-kyun ký hợp đồng 2 năm với CLB Công an Hà Nội PHÚC THẮNG

HLV Gong Oh-kyun không phải gương mặt xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ông từng huấn luyện U.23 Việt Nam tham dự giải U.23 châu Á 2022. Dù thời gian gắn bó không lâu nhưng HLV Gong Oh-kyun đã tạo được ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Vị HLV người Hàn Quốc đã xây dựng cho U.23 Việt Nam lối chơi tấn công hấp dẫn, đẹp mắt.

Về triết lý bóng đá sẽ áp dụng cho CLB Công an Hà Nội, HLV Gong Oh-kyun cho biết: "Hiện đội bóng sử dụng nhiều tuyển thủ quốc gia, nên tôi sẽ dựa trên cơ sở đó để phát triển các cầu thủ xung quanh. Còn về triết lý, hiện tại tôi chưa nói được. Tôi sẽ theo dõi từng đối thủ, từng cầu thủ và tùy mỗi trận để đưa ra bài tập và lối chơi khác nhau. Vào lúc này, nhiều cầu thủ của CLB đang ở đội tuyển quốc gia nên việc tập luyện hơi khó. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng để đào tạo các cầu thủ còn lại, để khi những tuyển thủ trở lại sẽ hòa nhập tốt và nhanh hơn.

Mục tiêu cho ông Gong là giúp CLB Công an Hà Nội bảo vệ chức vô địch V-League PHÚC THẮNG

"Việc dẫn dắt nhiều cầu thủ ngôi sao hay không ngôi sao, không nói lên được điều gì cả. Tôi cần phải xây dựng lối chơi phù hợp với các cầu thủ và không áp lực khi làm việc cùng nhiều ngôi sao. Tôi sẽ nỗ lực huấn luyện đội. Còn về thời gian bao lâu để vươn ra châu Á thì khó nói, còn tùy tình hình. Có thể 1 năm hoặc nhiều hơn. Nếu đặt ra mục tiêu 1 - 2 năm thì cầu thủ gặp áp lực, không thi đấu được. Cứ để cầu thủ thoải mái thi đấu", ông Gong nói thêm.

HLV Gong Oh-kyun sẽ chính thức có mặt trên ca bin huấn luyện của đương kim vô địch V-League kể từ ngày 25.11, khi đội này gặp HAGL ở vòng 1 Cúp quốc gia 2023 - 2024.