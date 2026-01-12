HLV Hoàng Anh Tuấn nhắn nhủ điều tuyệt hay đến U.23 Việt Nam, mong được thưởng thức chiến thắng

Vấn đề tế nhị nhưng không thể loại trừ

Đội chủ nhà của vòng chung kết U.23 châu Á 2026 là U.23 Ả Rập Xê Út đối diện với nguy cơ bị loại sớm, trong trường hợp họ thua U.23 Việt Nam đêm nay. Đội bóng xứ Ả Rập và người hâm mộ của họ chắc chắn không muốn điều này xảy ra. Áp lực từ khán giả Ả Rập Xê Út dồn lên vai U.23 Việt Nam trong trận đấu sắp diễn ra sẽ khác hẳn với các trận trước đó.

U.23 Việt Nam sẵn sàng "bắn hạ" đội bóng được mệnh danh "chim ưng sa mạc" Ả Rập Xê Út

Bình luận về những áp lực vô hình sẽ đến với đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đêm nay, cựu HLV đội tuyển U.23 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Có lẽ chúng ta chưa vội nói đến vấn đề trọng tài trước giờ bóng lăn. Đấy là vấn đề quá tế nhị. Vả lại, chưa thi đấu thì chúng ta chưa thể đổ lỗi cho các yếu tố khách quan. Tuy nhiên, với tính chất của các trận đấu như thế này, U.23 Việt Nam phải tính toán đến mọi khả năng có thể xảy ra.

Chúng ta phải tính đến vấn đề chuyên môn cũng như ngoài chuyên môn. Sẽ có áp lực từ khán giả chủ nhà, rồi áp lực lớn từ khán giả có thể tác động đến các quyết định của trọng tài trong quá trình bóng lăn. Các cầu thủ U.23 Việt Nam cần phải chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống, cần giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh".

Đây là lúc kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn của U.23 Việt Nam cần được phát huy tối đa. Đội hình này của U.23 Việt Nam đã thi đấu chuyên nghiệp nhiều mùa giải tại giải hạng nhất và V-League. Họ cũng được thi đấu quốc tế rất nhiều trong khoảng 2 năm qua, giành được nhiều thành tích tốt. Thế nên, các cầu thủ thuộc thế hệ hiện tại không lạ với áp lực ở các trận quốc tế.

Thống kê đáng ngạc nhiên liên quan đến các trụ cột U.23 Việt Nam

Ở các trận đấu gần nhất, U.23 Việt Nam chưa chắc mạnh hơn hẳn so với U.23 Kyrgyzstan và U.23 Jordan, thậm chí chưa chắc vượt trội so với U.23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33, nhưng chúng ta vẫn chiến thắng bằng sự điềm tĩnh và kinh nghiệm hơn hẳn đối thủ. Ở cả 3 trận đấu ấy, các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik đều biết dùng sự dày dặn của mình để bẫy đối thủ phạm lỗi trong khu vực cấm địa của đối phương để được hưởng phạt đền, ghi bàn từ những tình huống đá phạt đền ấy.

Nhóm các trụ cột của U,23 Việt Nam đã trải qua rất nhiều trận chuyên nghiệp ở giải trong nước Ảnh: TED Trần

Việc được hưởng phạt đền lặp đi lặp lại không phải là may mắn mà là kinh nghiệm và sự khôn ngoan. Thành ra, trước trận đấu được dự báo nhiều áp lực với U.23 Ả Rập Xê Út, người hâm mộ kỳ vọng đội bóng của HLV Kim Sang-sik tiếp tục phát huy sự khôn ngoan, cũng như tiếp tục điểm mạnh kinh nghiệm của mình.

Cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm phân tích: "Các trận đấu ở những giải giao hữu quốc tế trong hơn 1 năm qua trước U.23 Hàn Quốc, U.23 Trung Quốc và Uzbekistan giúp các cầu thủ U.23 Việt Nam tiến bộ rất nhiều, họ quen với việc thi đấu với các đội có đẳng cấp cao. Ngoài ra, việc thường xuyên thi đấu ở các giải chuyên nghiệp trong nước cũng giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ. Tôi bất ngờ khi biết rằng trung vệ Hiểu Minh đã thi đấu đến 52 trận chuyên nghiệp trong màu áo CLB, còn Thanh Nhàn đã có đến 74 trận chuyên nghiệp.

Đấy là con số rất lớn đối với những cầu thủ mới 21 – 22 tuổi. Thảo nào những cầu thủ nói trên thi đấu rất chững chạc, bình tĩnh ở các trận đấu quan trọng. Kinh nghiệm là một trong những điểm mạnh nhất của U.23 Việt Nam thế hệ hiện tại. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cầu thủ cũng cố gắng chơi theo lối chơi quen thuộc nhất, lối chơi thể hiện điểm mạnh nhất của mình, cố gắng kiểm soát bóng tốt, chứ không đá theo kiểu băm bổ, nóng vội. Một đội bóng biết cách kiểm soát bóng, ngoài vấn đề kỹ thuật, còn là kinh nghiệm".

Đã đến lúc U.23 Việt Nam chứng minh cho U.23 Ả Rập Xê Út thấy rằng chúng ta dày dặn và mưu lược như thế nào, sẵn sàng đối đầu với áp lực lớn khủng khiếp mà họ chuẩn bị giăng ra trước mặt chúng ta!