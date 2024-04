HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ mục tiêu bất ngờ của U.23 Việt Nam khi đấu Uzbekistan

HLV Hoàng Anh Tuấn họp chiến thuật cùng toàn đội trước trận gặp U.23 Uzbekistan VFF

Đây là buổi tập chuẩn bị cho trận đấu nên khối lượng vận động chỉ ở mức vừa phải và nội dung đặt trọng tâm vào rèn đấu pháp cũng như lựa chọn nhân sự cho đội hình thi đấu. Xét về tính chất, rõ ràng trận tứ kết có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với trận gặp U.23 Uzbekistan vốn chỉ còn mang ý nghĩa cạnh tranh vị trí nhất bảng D. Do vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn muốn tận dụng trận gặp U.23 Uzbekistan để giúp U.23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất khi bước vào tứ kết. Ông nói: "Chúng ta cần có sự chuẩn bị nghiêm túc cho trận tứ kết. Đây là trận quyết định mang tính "knock out". Ngoài tính chất quan trọng, trận đấu còn rất căng thẳng".

Theo điều lệ giải, các thẻ phạt đã nhận tại vòng bảng vẫn được tính ở tứ kết. Điều này buộc HLV Hoàng Anh Tuấn phải có sự tính toán một cách phù hợp về nhân sự cho trận gặp U.23 Uzbekistan, nhằm bảo toàn lực lượng tốt nhất cho U.23 Việt Nam khi vào tứ kết. Ông cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình: "Về con người, chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Về lối chơi thì chúng ta đã có câu trả lời rồi. Đây là trận mang tính bản lề, ngoài kết quả thắng thua thì cũng còn phải tính toán làm sao khi bước vào trận tứ kết có đội hình và lối chơi tốt nhất".

Ông Tuấn cho biết sẽ thay đổi đội hình ở trận cuối vòng bảng VFF

Trước khi trở lại sân tập, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có buổi họp rút kinh nghiệm qua phân tích băng ghi hình các tình huống tiêu biểu trong trận đấu với U.23 Malaysia, đồng thời cũng phân tích những điểm mạnh, yếu của U.23 Uzbekistan. "Thông qua 2 trận vừa rồi, các cầu thủ của chúng ta trưởng thành nhiều, hiểu rõ sai số và những điểm còn thiếu sót. Chúng tôi có họp rút kinh nghiệm trận đấu tới và mổ xẻ nhiều vấn đề. Buổi tập này giúp ban huấn luyện khắc phục những gì còn tồn đọng trước khi bước vào trận đấu với U.23 Uzbekistan", HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Sau trận thắng U.23 Malaysia để sớm giành vé vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự đã có nhiều giải pháp hạn chế sự hưng phấn của các cầu thủ, giúp toàn đội duy trì sự tập trung và tính kỷ luật cần thiết. HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra hài lòng về tinh thần và ý thức của toàn đội. Ông nói: "Các cầu thủ sinh hoạt rất tốt. Hằng ngày, tôi luôn chia sẻ với các cầu thủ hãy giữ những gì đã làm, phát huy những gì đang làm tốt. Đặc biệt 2 trận vừa rồi có kết quả tốt, nên điều quan trọng là làm thế nào để gìn giữ, phát huy và không bỏ phí cơ hội".

U.23 Việt Nam đã sớm giành vé vào vòng tứ kết, nên hoàn toàn có thể chủ động đưa ra những tính toán VFF

Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào 22 giờ 30 tối nay (23.4, theo giờ Việt Nam). Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống. Đội nhất bảng D sẽ gặp U.23 Ả Rập Xê Út (nhì bảng C) tại vòng tứ kết, trong khi đội nhì bảng D sẽ gặp U.23 Iraq (nhất bảng C).