Hy hữu: HLV Iraq suýt bị đánh sau trận thua ngược Jordan đầy cay đắng

Đội tuyển Iraq đã dừng bước sau thất bại 2-3 trước Jordan ở vòng 16 đội Asian Cup 2023. Đây là trận thua gây sốc của thầy trò HLV Jesus Casas, bởi với 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, Iraq được đánh giá mạnh hơn Jordan, đội chỉ giành vỏn vẹn 4 điểm.

Đội tuyển Iraq bị dẫn 0-1 trong hiệp 1, trước khi vùng lên dẫn lên 2-1 sau các pha làm bàn của Suad Natiq và Aymen Hussein. Tuy nhiên sau đó, Hussein phải nhận thẻ vàng thứ hai bởi pha ăn mừng mà trọng tài đánh giá là khiêu khích đối thủ. Chỉ còn 10 người trên sân, Iraq thua ngược, trong đó hai bàn thắng của Jordan lần lượt đến ở các phút 90+5 và 90+7.

Sau trận thua cay đắng, HLV Casas bước vào phòng họp báo với tâm trạng nặng nề. Ông thậm chí bị phóng viên Iraq lao lên định tấn công, gây gổ ngay trong phòng họp báo. Dù vậy, đội ngũ an ninh và giám sát của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã can thiệp kịp thời để đảm bảo an toàn cho HLV Casas.

HLV Jesus Casas AL JAAZERA

"Thật đáng xấu hổ. HLV Casas đã đưa Iraq đi đúng hướng và thất bại hôm nay chẳng phải lỗi của ông ấy", tài khoản dedo chia sẻ trên X, sau khi dẫn lại khoảnh khắc phóng viên Iraq "tuyên chiến" với ông Casas.

Tại buổi họp báo, HLV Casas khẳng định sai lầm của trọng tài đã tước đi cơ hội tiến sâu ở Asian Cup của Iraq. Sau khi Aymen Hussein bị đuổi khỏi sân vì pha ăn mừng bàn thắng, Iraq mất thế trận và thua ngược.

Phóng viên Iraq (áo trắng trong vòng tròn đỏ) xông lên chỗ ngồi trả lời phỏng vấn của HLV đội Iraq nhưng đã được ngăn cản kịp thời ẢNH CHỤP CLIP

An ninh đẩy phóng viên Iraq ra ngoài

Phóng viên này vẫn rất tức tối

HLV Iraq không phản ứng gì ẢNH CHỤP CLIP

"Một cầu thủ bị đuổi khỏi sân vì ăn mừng bàn thắng ư? Điều đó không thể tồn tại trong bóng đá. Các cầu thủ Jordan cũng ăn mừng tương tự và trọng tài không làm gì, không có xử phạt họ. Có những thứ thực sự kỳ lạ", HLV Casas đánh giá.

HLV của đội tuyển Iraq nói thêm: "Quyết định của trọng tài khiến cục diện trận đấu thay đổi. Ông ấy đã cướp chiến thắng của chúng tôi rồi".

Lần thứ hai liên tiếp tại Asian Cup, Iraq dừng bước ở vòng 16 đội. Cách đây 5 năm, đại diện Tây Á thua 0-2 trước Qatar cũng tại vòng đấu này.