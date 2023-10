HLV Kiatisak nhắc đến bầu Đức và giấc mơ vô địch V-League cùng HAGL

Về mục tiêu cụ thể của HAGL ở V-League 2023 - 2024, HLV Kiatisak cho biết: “Có 3 mục tiêu chính. Một là giành chức vô địch, dù rất khó khăn. Chúng tôi cũng có thể hài lòng với vị trí tốp 3 hoặc tốp 4. Thứ hai, chúng tôi muốn có thành tích để tặng người hâm mộ HAGL. Thứ ba và cũng là quan trọng nhất, tôi muốn vô địch để tưởng nhớ 3 thành viên của HAGL là HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí và tiền đạo Paollo Oliveira”.



Cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan cũng rất mong muốn được đăng quang cùng HAGL với cương vị HLV. "Trước đây, khi ông Đoàn Nguyên Đức gọi tôi về HAGL, chúng tôi đã có 2 lần vô địch vào các năm 2003 và 2004. Rất lâu rồi. Chúng tôi có những thế hệ cầu thủ mới. Chúng tôi đã rất cố gắng, bầu Đức cũng cố gắng rất nhiều qua từng mùa giải để giành chức vô địch nhưng đến giờ vẫn chưa làm được. Giấc mơ của tôi khi còn thi đấu là giành chức vô địch, tôi đã làm được. Giờ trở thành HLV, tôi muốn giúp bầu Đức và HAGL có chức vô địch", HLV Kiatisak bộc bạch.

HLV Kiatisak (trái) muốn giúp HAGL vô địch V-League KHẢ HÒA

V-League 2023 - 2024 sẽ chính thức khởi tranh vòng 1 vào ngày 20.10. HAGL chính là đội bóng đá trận đầu tiên của mùa giải mới, khi đối đầu với CLB Hải Phòng trên sân Lạch Tray. “HAGL đã chuẩn bị từ khá sớm. Chúng tôi thực hiện kế hoạch trước mùa giải và có ít nhất 6 tuần để chuẩn bị, nhưng như vậy vẫn là không đủ thời gian. Chúng tôi khởi đầu với 2 tuần tập trung rèn sức mạnh cho tất cả cầu thủ. Sau đó, HAGL tham gia một giải đấu giao hữu mang tính chuẩn bị. Tôi nghĩ giải đấu này là rất cần thiết. Bởi lẽ chỉ chạy, tập thể lực, tập chay thì một số cầu thủ sẽ rất chán”, “Zico Thái” nói về sự chuẩn bị của đội chủ sân Pleiku.

Sau khi mùa giải 2023 khép lại, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh muốn rời HAGL để đầu quân cho một đội bóng giàu tham vọng hơn. Về việc này, HLV Kiatisak bày tỏ quan điểm: “Tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi. Tôi biết Tuấn Anh yêu HAGL. Cậu ấy chắc chắn muốn cùng HAGL giành chức vô địch V-League. Ngoài ra, Tuấn Anh cũng rất tôn trọng ý kiến của bầu Đức, nên cậu ấy cân nhắc. Thật ra, để có câu trả lời chính xác nhất, chỉ có thể hỏi trực tiếp bầu Đức về trường hợp của Tuấn Anh. Ở giai đoạn chuẩn bị, tôi không để Tuấn Anh thi đấu vì muốn cậu ấy nghỉ ngơi. Khi các thành viên khác trong đội được nghỉ ngơi thì cậu ấy phải tập trung và thi đấu cùng đội tuyển quốc gia. Con người không phải cái máy, cậu ấy cần phục hồi để sẵn sàng thi đấu ở vòng đầu tiên của V-League mùa tới”.

HLV Kiatisak cho rằng thông tin Tuấn Anh (11) muốn rời HAGL chỉ là tin đồn MINH TRẦN

“Zico Thái” nói thêm: “Tôi nghĩ, trong 3 mùa giải gần nhất (2021, 2022, 2023), chúng tôi đã không may mắn. Mùa 2021, chúng tôi đứng đầu bảng xếp hạng nhưng lại không thể về đích với chức vô địch một cách chính thức, khi giải bị hủy vì Covid-19. Mùa giải mới này sẽ chẳng hề dễ dàng, dù là gặp đối thủ nào đi nữa. Không còn chuyện 3, 4 đội vượt trội so với phần còn lại như trước đây. Bên cạnh Hà Nội, Viettel thì còn có Công an Hà Nội, Nam Định, Bình Dương… Thậm chí là Quảng Nam, đội mới lên hạng nhưng cũng rất mạnh. Vì vậy, chúng tôi phải có mục tiêu lớn và cố gắng hết sức trong mùa này. Chúng tôi có một thế hệ cầu thủ mới, với những chàng trai trẻ trung. Không dễ cho HAGL, nhưng chúng tôi có mục tiêu. Dĩ nhiên, đội nào cũng muốn vô địch cả. Với tôi, đây là thử thách đáng quý trong mùa giải mới”.