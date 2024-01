HLV Kiatisak ra Hà Nội ngày 11.1, 'vào việc' ngay với CLB mới

Thông tin HLV Kiatisak sẽ chuyển sang dẫn dắt CLB Công an Hà Nội làm xôn xao dư luận trong những ngày gần đây. Trước đó, một lãnh đạo của nhà đương kim vô địch V-League cũng đã từng xác nhận rằng, đội bóng này mong muốn có được chữ ký của "Zico Thái". Việc mời HLV Kiatisak là được đánh xem là nước đi hợp lý với đội bóng sở hữu rất nhiều ngôi sao như Công an Hà Nội.

"Zico Thái" đã trở lại Việt Nam vào hôm 9.1 để nói chuyện với bầu Đức. Được biết, HLV Kiatisak sẽ bay ra Hà Nội có thể vào ngày 11.1, để ký vào bản hợp đồng dẫn dắt đội bóng ngành công an. Đại diện đội bóng đặt bút ký vào bản hợp đồng sẽ là giám đốc điều hành.

Nếu không có gì thay đổi, cựu tiền đạo tuyển Thái Lan sẽ ngồi vào ghế nóng ngay từ vòng 9 V-League 2023 - 2024, khi đội Công an Hà Nội chạm trán CLB TP.HCM trên sân nhà vào ngày 18.2.



HLV Kiatisak sẽ ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội vào tuần sau FBNV

Đây là giai đoạn thích hợp để CLB Công an Hà Nội "thay tướng", khi V-League đang bước vào quãng nghỉ hơn 1 tháng để nhường chỗ cho lịch hoạt động của đội tuyển Việt Nam (đá VCK Asian Cup 2023). HLV Kiatisak sẽ có thời gian để thích nghi, đồng thời có sự chuẩn bị về chuyên môn để giúp CLB Công an Hà Nội chơi khởi sắc hơn.

Trong 8 vòng đấu đầu tiên tại V-League 2023 - 2024, HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak nhận đến 5 thất bại, hòa 2 trận và chỉ thắng 1. Đội bóng phố núi hiện đứng cuối bảng xếp hạng với 5 điểm. Với sự ra đi của HLV Kiatisak, Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành sẽ lên nắm đội chủ sân Pleiku thi đấu trong thời gian tới.

HLV Kiatisak (phải) đã trở lại Việt Nam và nói chuyện với bầu Đức FBNV

Trong khi đó, trước khi HLV Kiatisak nhận lời chuyển đến CLB Công an Hà Nội, đội bóng ngành công an cũng thi đấu không tốt. Việc cựu HLV đội tuyển U.23 Việt Nam Gong Oh-kyun gia nhập đội đương kim vô địch V-League mang đến nhiều sự kỳ vọng. Tuy nhiên, sau 4 trận trực tiếp nắm quân thi đấu ở V-League (từ vòng 4 đến vòng 7), ông Gong không thể giúp CLB Công an Hà Nội giành được chiến thắng nào (2 hòa, 2 thua). Đến vòng đấu gần nhất (vòng 8), ông Gong vẫn được đăng ký chức danh HLV trưởng, nhưng thực tế ông Trần Tiến Đại mới là người chỉ đạo trực tiếp. Ở trận này, CLB Công an Hà Nội đã giành chiến thắng 3-0 trước đội Bình Dương đang có phong độ cao.