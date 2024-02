HLV Kiatisak và CLB Công an Hà Nội đánh chiếm tốp 3

CLB Công an Hà Nội là nhà đương kim vô địch của V-League. Tuy nhiên, kể từ đầu mùa giải 2023 - 2024, đội bóng ngành công an thi đấu khá chệch choạc. Dù vẫn sở hữu lực lượng rất mạnh với nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng màn trình diễn của đội bóng do HLV Kiatisak đang dẫn dắt chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng. Vì kết quả thi đấu chưa tốt, nên thứ hạng của CLB Công an Hà Nội kể từ đầu mùa cũng không cao.



Hiện tại, Công an Hà Nội đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Đến với vòng 10, đội bóng của HLV Kiatisak đang đứng trước cơ hội đánh chiếm vào tốp 3, vị trí được xem là phù hợp hơn với nhà đương kim vô địch V-League.

HLV Kiatisak ra mắt CLB Công an Hà Nội ở vòng 9 V-League MINH TÚ

Ở vòng đấu thứ 9 đánh dấu sự trở lại của V-League, CLB Công an Hà Nội đã giành chiến thắng trước CLB TP.HCM với tỷ số 2-0. HLV Kiatisak có màn ra mắt suôn sẻ trong màu áo đội bóng mới. Lối chơi khởi sắc cùng tinh thần đang hưng phấn là lý do lớn khiến người hâm mộ tin tưởng rằng CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp đà chiến thắng.

Đối thủ của CLB Công an Hà Nội ở vòng 10 là SLNA. Đội bóng xứ Nghệ được xem là đối thủ vừa sức đối với đoàn quân của HLV Kiatisak. Cả yếu tố chủ quan và khách quan dường như đều đang ủng hộ nhà đương kim vô địch V-League cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

CLB Công an Hà Nội đứng trước cơ hội chen chân vào tốp 3 V-League MINH TÚ

Các đội cạnh tranh trực tiếp đang xếp trên như CLB Bình Dương (17 điểm, hạng 3) và CLB Bình Định (16 điểm, hạng 4) đều có khả năng sảy chân khi chạm trán những đối thủ đáng gờm, lần lượt là CLB Thể Công Viettel và CLB Nam Định. Do đó, nếu giành thêm một chiến thắng, CLB Công an Hà Nội (có 18 điểm) sẽ có thể chen chân vào tốp 3.

Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB SLNA sẽ diễn ra trên sân Vinh vào lúc 18 giờ ngày 23.2.

