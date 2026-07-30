Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 31.7 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026. Trước cuộc đối đầu quan trọng trong cuộc đua ngôi đầu bảng, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội đã sẵn sàng hướng tới chiến thắng.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá Singapore đã tiến bộ dưới thời HLV Gavin Lee với nhiều cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, ông tin đội tuyển Việt Nam có đủ sự chuẩn bị để kéo dài chuỗi 28 năm bất bại trước đối thủ.

"Singapore mạnh hơn trước, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ về thể lực và chiến thuật. Hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân tiếp thêm động lực cho đội tuyển", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Ông cũng cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tối đa cho trận gặp Singapore trước khi tính đến chuyến làm khách trên sân Indonesia sau đó 4 ngày, đồng thời để ngỏ khả năng sử dụng trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt.

HLV Kim Sang-sik cảnh giác đội tuyển Singapore, Đình Bắc không quá chú trọng mục tiêu ghi bàn

Trong khi đó, tiền đạo Đình Bắc khẳng định không đặt nặng thành tích cá nhân dù đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với cú hat-trick vào lưới Timor Leste.

"Tôi không quan trọng chuyện ghi bàn. Chỉ cần đội tuyển Việt Nam giành 3 điểm là tôi hạnh phúc", Đình Bắc nói, đồng thời cho biết toàn đội đã có một tuần chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng đến chiến thắng.

Bên phía Singapore, tiền đạo Ilhan Fandi thừa nhận Việt Nam là đương kim vô địch và là đối thủ rất mạnh. Dù mong muốn ghi bàn, con trai huyền thoại Fandi Ahmad nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất vẫn là giúp Singapore giành kết quả tốt.

Trận đấu trên sân Mỹ Đình được dự báo sẽ rất đáng chú ý khi cả Việt Nam và Singapore đều toàn thắng sau hai lượt trận đầu và cùng cạnh tranh ngôi đầu bảng A.