HLV Kim Sang-sik chia tay đội tuyển Việt Nam ngày 11.6, các cầu thủ về đá V-League

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tường thuật trận đấu vào tối 10.6: "Malaysia đã tung ra đội hình với 9 cầu thủ nhập tịch cùng 2 cầu thủ nội gồm thủ môn Syihan Hazmin và Arif Aiman. Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik với nhân sự không trọn vẹn đã chọn lối chơi không sử dụng tiền đạo đúng nghĩa trong sơ đồ 5-4-1.

Đáng chú ý, tân binh Cao Pentdan Quang Vinh xuất phát ngay từ đầu, cùng với đó là việc thủ môn Nguyễn Filip bắt chính. Việt Nam đã chơi phòng ngự một cách chủ động với đội hình thấp. Ngọc Quang, người sắm vai “tiền đạo ảo”, tích cực lùi sâu tranh chấp bên phần sân nhà. Trong khi đó, các tiền vệ như Hoàng Đức, Minh Khoa, Hải Long, Văn Vĩ cố gắng tạo ra sự cân bằng ở khu vực giữa sân"

Đội trưởng Duy Mạnh rất buồn Ảnh: Ngọc Linh

HLV Kim Sang-sik tái đấu Malaysia ngày nào?

Malaysia tạo ra một thế trận khá vượt trội, nhưng sau 15 phút, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã dần lấy lại thế trận nhờ sự hợp lý trong cách di chuyển khối đội hình. Khi hơn một nửa thời gian hiệp 1 trôi qua, đội bóng của HLV Peter Cklamovski liên tiếp tạo ra sức ép với những pha tấn công biên. Phút 28, Figueiredo thoát xuống và thực hiện cú căng ngang, thật may Arif Aiman khống chế khiến bóng bật ra và Tiến Dũng đã can thiệp kịp thời. Chỉ 4 phút sau đó, thử thách thực sự đến khi Dion Cools tung cú sút từ khoảng cách 25 m, thật may cột dọc đã cứu thua cho Việt Nam.



Phút 59, Holgado nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Đội hình nhiều cầu thủ nhập tịch đã giúp đội chủ nhà chơi lấn lướt so với Việt Nam. Phút 67, Corbin Ong nâng tỉ số lên 3-0.

Sự có mặt của Quang Hải và Tiến Linh không thể giúp Việt Nam thay đổi cục diện trận đấu. Đến phút 88, Enrick thực hiện cú tạt bóng chính xác để Dion Cools đánh đầu ấn định tỷ số 4-0. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở trận lượt về diễn ra vào ngày 31.3.2026.



14 giờ 30 chiều nay (11.6), đội sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). HLV Kim Sang-sik sẽ chia tay các học trò ngay hôm nay để cầu thủ làm nhiệm vụ quốc nội. Sau đợt FIFA Days, giải bóng đá trong nước sẽ tái khởi tranh vào cuối tuần này. Ông Kim cùng các cộng sự sẽ tiếp tục dự khán các sân cỏ trên cả nước để theo dõi tình hình tuyển thủ qua các trận đấu V-League.