HLV Kim Sang-sik đặc biệt khen 3 cầu thủ, HLV Đài Loan nói gì về Đình Bắc?

Sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Đài Loan tại Casper Cup 2026, HLV Kim Sang-sik dành lời khen cho Olaha Mạnh Đức, Đình Bắc và những nhân tố mới của đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, HLV Matthew Ross đánh giá cao khả năng tổ chức lối chơi của đội chủ nhà, đồng thời thừa nhận những khó khăn khi đối phó với các cầu thủ tấn công.