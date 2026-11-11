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    HLV Kim Sang-sik đặc biệt khen 3 cầu thủ, HLV Đài Loan nói gì về Đình Bắc?

    HLV Kim Sang-sik đặc biệt khen 3 cầu thủ, HLV Đài Loan nói gì về Đình Bắc?

    Hoàng Thiên
    Hoàng Thiên

    Sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Đài Loan tại Casper Cup 2026, HLV Kim Sang-sik dành lời khen cho Olaha Mạnh Đức, Đình Bắc và những nhân tố mới của đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, HLV Matthew Ross đánh giá cao khả năng tổ chức lối chơi của đội chủ nhà, đồng thời thừa nhận những khó khăn khi đối phó với các cầu thủ tấn công.

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    Đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Đài Loan 2-0 trong trận ra quân tại Casper Cup 2026 tối 11.11. Olaha Mạnh Đức mở tỷ số ở phút 21 ngay trong trận ra mắt, trước khi Đình Bắc ấn định chiến thắng bằng pha solo đẹp mắt ở phút 58, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có khởi đầu thuận lợi.

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