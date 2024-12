AFF Cup 2024: HLV Kim Sang-sik 'xem giò' Indonesia, Philippines

Đ ỐI THỦ CUỐI CÙNG LỘ DIỆN

4 trong số 5 đội tuyển ở bảng B AFF Cup (VN, Indonesia, Lào, Myanmar) đã ra sân đấu lượt đầu tiên, chỉ còn Philippines chưa lộ diện do được nghỉ thi đấu. Ở loạt trận thứ hai diễn ra vào hôm nay (12.12), đội tuyển Philippines xuất quân tiếp Myanmar trên sân nhà Rizal Memorial lúc 17 giờ 30.

Đội tuyển VN (phải) cần nghiên cứu kỹ lối chơi của Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu trên sân Việt Trì ngày 15.12 Ảnh: MINH TÚ

Bóng đá Philippines đang trải qua giai đoạn thanh lọc cả phía cầu thủ lẫn ban huấn luyện. 6 năm sau tấm vé dự bán kết AFF Cup nhờ nguồn lực nhập tịch, đội tuyển Philippines đã trở lại mặt đất. Đội bóng có biệt danh "The Azkals" từng tiến bộ nhờ những cầu thủ gốc Philippines đang chơi bóng ở Mỹ và châu Âu, nhưng không thể cứ vay mượn sức mạnh bên ngoài, mà cần có nội lực đủ vững để duy trì thành tích. Khiếm khuyết trong khâu đào tạo trẻ, cộng với giải quốc nội kém phát triển khiến Philippines không có nguồn cầu thủ đủ giỏi. Sau AFF Cup 2018, Philippines dừng bước sớm ở các giải quan trọng như Asian Cup 2019, AFF Cup 2020 và 2022, vòng loại World Cup 2022 và 2026. Để đến hiện tại, thầy trò HLV Albert Capellas chỉ còn là đội bóng hạng trung ở Đông Nam Á.

Dù vậy, không thể chủ quan trước Philippines. "The Azkals" vẫn có dàn cầu thủ cao to, có tốc độ và khả năng tranh chấp tốt. Lối đá phòng ngự phản công, ưu tiên tạt cánh đánh đầu thuần Âu dẫu không giúp Philippines tiến xa, nhưng trong một trận đấu cụ thể, đội bóng của ông Capellas vẫn có thể tạo bất ngờ, như đã từng khiến HLV Kim Sang-sik phải trải qua trận đấu vất vả trong ngày ra mắt. Mặt cỏ nhân tạo trên sân Rizal Memorial cũng là điểm tựa của Philippines, khi tốc độ lăn, độ nảy của bóng ở sân này rất khác so với các sân cỏ tự nhiên. Trước đội Myanmar có thừa độ máu lửa và quyết tâm nhưng lại thiếu kinh nghiệm, Philippines đủ sức lấy 3 điểm.

Bên cạnh xem trận Philippines và Myanmar, HLV Kim Sang-sik cùng học trò cũng sẽ nghiên cứu cuộc so tài giữa Indonesia và Lào, diễn ra lúc 20 giờ trên sân Gelora Bung Karno. Chiến thắng "khổ ải" trước Myanmar (1-0) ở trận ra quân đã cho thấy cả ưu và nhược điểm của Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo có sức trẻ, khát vọng nhờ dàn cầu thủ U.21, tuy nhiên cũng bởi tuổi trẻ, Indonesia thiếu sự ổn định và kỷ luật cần thiết để duy trì nhịp độ chơi bóng. Chính Indonesia mới là đội bị dồn ép, lấn lướt trong phần lớn thời gian trận đấu, trước khi "đặc sản" ném biên giúp đội khách lách cửa hẹp giành chiến thắng.

C AMPUCHIA GỤC NGÃ VÌ SAI LẦM

Đội tuyển Campuchia từng gây bất ngờ trong ngày ra quân ở bảng A khi hòa 2-2 trước Malaysia. Đội bóng của HLV Koji Gyotoku trình diễn lối chơi tấn công rực lửa, kiểm soát tốt thế trận và tận dụng cơ hội. Tuy nhiên, còn quá sớm để nói tâm thế của bóng đá Campuchia đã khác. Trong cuộc so tài với Singapore tối qua 11.12, hai sai lầm không đáng có của thủ môn Dara đã khiến đội khách Campuchia phải trả giá. Lần lượt ở các phút 9 và 16, Dara xử lý lỗi những đường chuyền về của đồng đội, biếu không cho Faris Ramli và Shawal Anouar bàn thắng. Với ưu thế 2 bàn chóng vánh, Singapore sau đó đá nhàn nhã. Sang hiệp 2, Campuchia ép sân nhưng chỉ có bàn rút ngắn tỷ số của Chanthea ở phút 59. Chung cuộc, Singapore thắng 2-1 để có 3 điểm đầu tay.

Trong khi đó, đội tuyển Malaysia đã lội ngược dòng hạ Timor Leste với tỷ số 3-2. Với 4 điểm, đội bóng có biệt danh "Mãnh hổ" tạm chiếm ngôi đầu của Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam đấu đội tuyển Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2024 - 20 giờ ngày 15.12 trên sân Việt Trì