HLV Kim Sang-sik xin lỗi người hâm mộ, HLV Kyrgyzstan khen cầu thủ Việt Nam

Sau thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan tối 17.11, HLV Kim Sang-sik gửi lời xin lỗi người hâm mộ khi đội tuyển Việt Nam đánh rơi chức vô địch Casper Cup 2026 ở những phút cuối. Trong khi đó, HLV Urmat Abdukaimov khẳng định Kyrgyzstan xứng đáng đăng quang nhờ đấu pháp hợp lý và sự kiên trì của các cầu thủ.