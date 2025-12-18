Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
HLV Mai Đức Chung: 'Chúng ta thua nhưng ngẩng cao đầu'
Video Thể thao

HLV Mai Đức Chung: 'Chúng ta thua nhưng ngẩng cao đầu'

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
18/12/2025 00:02 GMT+7

Sau trận chung kết SEA Games 33 đầy tiếc nuối, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam, những điều chỉnh chiến thuật trong suốt trận đấu và cả bàn thắng hợp lệ không được công nhận. Dù chỉ giành HCB sau loạt luân lưu, nhà cầm quân kỳ cựu khẳng định các học trò đã chiến đấu đến cùng và xứng đáng được ngẩng cao đầu.

Trận chung kết SEA Games 33 khép lại với nỗi tiếc nuối lớn dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sau 120 phút không bàn thắng và thất bại trên chấm luân lưu trước Philippines, các cô gái áo đỏ chỉ giành HCB dù chơi áp đảo và bị từ chối một bàn thắng hợp lệ gây tranh cãi. Những quyết định khó hiểu của tổ trọng tài để lại nhiều bức xúc, nhưng tinh thần thi đấu quả cảm của thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn khiến người hâm mộ tự hào.

Sau trận đấu, chia sẻ với báo chí, HLV Mai Đức Chung bộc bạch điều khiến ông hài lòng là các cầu thủ không sụp đổ, không bị đối phương áp đảo hoàn toàn. Đó mới là giá trị lớn nhất rút ra sau trận đấu.

HLV Mai Đức Chung: 'Chúng ta thua nhưng ngẩng cao đầu'

Trận chung kết SEA Games 33 khép lại trong tiếc nuối, nhưng những gì đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện xuyên suốt giải đấu là tinh thần thi đấu kiên cường, bản lĩnh và không khuất phục.

Ngày 18.12, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rời Thái Lan, chính thức khép lại hành trình tại SEA Games 33 để trở về nước.

Dù không thể bước lên bục cao nhất, các cô gái áo đỏ vẫn ngẩng cao đầu sau một giải đấu đầy nỗ lực, quả cảm và giàu cảm xúc.

Tin liên quan

Trọng tài sai lầm nghiêm trọng, đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games tức tưởi

Trọng tài sai lầm nghiêm trọng, đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games tức tưởi

Chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn phải nhận thất bại đầy tiếc nuối trước Philippines ở chung kết SEA Games 33, khi quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài trong trận chung kết về bàn thắng gây tranh cãi không được công nhận đã trở thành tâm điểm chú ý.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam - Philippines: Mất HCV vì trọng tài

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển nữ việt nam hlv mai đức chung SEA Games 33 chung kết SEA Games bóng đá nữ việt nam trọng tài Philippines trọng tài chung kết bóng đá nữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận