Trận chung kết SEA Games 33 khép lại với nỗi tiếc nuối lớn dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sau 120 phút không bàn thắng và thất bại trên chấm luân lưu trước Philippines, các cô gái áo đỏ chỉ giành HCB dù chơi áp đảo và bị từ chối một bàn thắng hợp lệ gây tranh cãi. Những quyết định khó hiểu của tổ trọng tài để lại nhiều bức xúc, nhưng tinh thần thi đấu quả cảm của thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn khiến người hâm mộ tự hào.

Sau trận đấu, chia sẻ với báo chí, HLV Mai Đức Chung bộc bạch điều khiến ông hài lòng là các cầu thủ không sụp đổ, không bị đối phương áp đảo hoàn toàn. Đó mới là giá trị lớn nhất rút ra sau trận đấu.



HLV Mai Đức Chung: 'Chúng ta thua nhưng ngẩng cao đầu'

Trận chung kết SEA Games 33 khép lại trong tiếc nuối, nhưng những gì đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện xuyên suốt giải đấu là tinh thần thi đấu kiên cường, bản lĩnh và không khuất phục.

Ngày 18.12, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rời Thái Lan, chính thức khép lại hành trình tại SEA Games 33 để trở về nước.

Dù không thể bước lên bục cao nhất, các cô gái áo đỏ vẫn ngẩng cao đầu sau một giải đấu đầy nỗ lực, quả cảm và giàu cảm xúc.