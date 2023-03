HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam không bao giờ thua về tinh thần'

Sau lễ rước Cúp vàng World Cup nữ 2023 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiến hành vào sáng 4.3, chiều cùng ngày, Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội đã tổ chức sự kiện đặc biệt chào mừng Cúp vàng đến với Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung cùng Đại sứ New Zealand Tredene Dobson (áo trắng), Đại sứ Úc Andrew Goledznowski (thứ ba từ trái sang phải) và các cầu thủ nữ Việt Nam ĐẬU TIẾN ĐẠT

Tham dự sự kiện có HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung, trung vệ Chương Thị Kiều, cựu cầu thủ Đỗ Thị Ngọc Châm và Đại sứ Úc tại Việt Nam Andrew Goledznowski.

Chia sẻ thêm về vinh dự khi New Zealand và Úc đồng đăng cai World Cup nữ 2023, Đại sứ New Zealand Tredene Dobson nhấn mạnh, với New Zealand - một đất nước luôn quan tâm đến việc nâng cao quyền của phụ nữ, sự kiện World Cup nữ là một dịp đặc biệt quan trọng. Sự kiện này truyền thông điệp "Thể thao dành cho phái nữ" mà qua đó không chỉ nâng cao thành tích của các nữ VĐV ở các bộ môn thể thao mà còn tiếp thêm năng lượng cho khả năng lãnh đạo của phụ nữ nói chung trong cuộc sống.

Đại sứ New Zealand Tredene Dobson ĐẬU TIẾN ĐẠT

Cũng tại sự kiện, HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ sự khâm phục đối với các nữ cầu thủ. Ông Chung cho biết, bản thân ông từng dẫn dắt các đội bóng nam nhưng để so sánh, bóng đá nam có thể hơn bóng đá nữ về tốc độ, sức mạnh nhưng không thể hơn bóng đá nữ về tinh thần và ý chí.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ tại buổi lễ ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ông Chung cũng chia sẻ một câu chuyện khi đội bóng đá nữ và một đội bóng đá nam cùng tập luyện ở một thời điểm tập nhưng sau đó, đội nữ vẫn tiếp tục tập khi đội bóng nam đã hoàn thành xong buổi tập của mình.

"Một cầu thủ nam đã hỏi tôi, bác ơi, sao đội bóng nữ tập nhiều thế ạ? Tôi trả lời rằng, đội nữ còn có thể tập hơn thế nữa. Điều đó đã thể hiện tinh thần dẻo dai của người phụ nữ Việt Nam. Ý chí của các cô gái đá bóng luôn khiến tôi khâm phục và tự hào. Phụ nữ Việt Nam thể trạng tuy thấp bé nhưng không hề "thấp bé" về tinh thần", HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Ông cũng đã chia sẻ câu chuyện của Huỳnh Như đang thi đấu tại Bồ Đào Nha. "Các cầu thủ nữ ở Bồ Đào Nha vượt trội hơn về tầm vóc nhưng Như vẫn để lại dấu ấn đặc biệt. Điều đó khẳng định rằng đội tuyển Nữ Việt Nam có thể thua thiệt về thể trạng nhưng toàn đội hoàn toàn không thua về tinh thần. Chúng tôi sẽ cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất tại World Cup nữ 2023. Chúng tôi dù không thể làm ra của cải vật chất nhưng chúng tôi mang lại tinh thần cho toàn xã hội", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.