HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam không quan tâm bảng khác, phải nỗ lực đấu Nhật Bản’

Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế khó

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Nhật Bản ở lượt cuối vòng bảng Asian Cup 2026, diễn ra lúc 16 giờ ngày mai (10.3). Sau hai lượt đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung đứng thứ ba bảng C với 3 điểm sau 3 trận (hiệu số 0), xếp sau Đài Loan (nhì bảng) do kém hệ số đối đầu.

Ở trận hạ màn, trong khi Ấn Độ gặp Đài Loan, đội tuyển nữ Việt Nam phải gặp đội mạnh nhất bảng. Nhật Bản đã thắng Đài Loan với tỷ số 2-0, sau đó thắng đậm Ấn Độ 11-0. HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Nhật Bản là một trong những đội bóng hàng đầu của châu Á và thế giới.

HLV Mai Đức Chung và Bích Thùy tham gia họp báo trước trận ẢNH: VFF

"Trận đấu này là thử thách lớn đối với đội tuyển nữ Việt Nam khi chúng tôi phải đối đầu với đội tuyển Nhật Bản, đội bóng có trình độ hàng đầu châu Á cũng như thế giới. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng nên toàn đội sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất, dù biết rằng đối thủ rất mạnh", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Về tình trạng thể lực của các cầu thủ sau trận đấu với Đài Loan, HLV Mai Đức Chung cho biết trận đấu diễn ra lúc 13 giờ trong điều kiện thời tiết nóng đã phần nào ảnh hưởng đến thể trạng của các cầu thủ. Tuy nhiên, đội đã có hai ngày nghỉ và tập luyện để hồi phục.

"Các cầu thủ hiện đã trở lại trạng thái bình thường. Trận đấu tới diễn ra vào lúc 17 giờ (giờ địa phương) nên thời tiết dễ chịu hơn. Tuy vậy, khi đối đầu với Nhật Bản, tất cả các đội đều phải nỗ lực tối đa", HLV Mai Đức Chung nói.

Chia sẻ thêm về công tác chuẩn bị chiến thuật, HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam đã nhiều lần đối đầu với Nhật Bản và hiểu rõ sự nghiêm túc, chuyên nghiệp của đối thủ.

"Chúng tôi đã từng gặp Nhật Bản nhiều lần và biết họ luôn thi đấu rất nghiêm túc trong mọi trận đấu. Vì vậy, toàn đội đã có sự chuẩn bị về đấu pháp để có thể thi đấu tốt nhất trước đối thủ này", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Liên quan tới cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết đang diễn ra căng thẳng, HLV Mai Đức Chung cho biết ban huấn luyện và các cầu thủ không đặt quá nhiều sự chú ý vào kết quả của các trận đấu khác.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng vất vả Ấn Độ ẢNH: VFF

"Như chúng tôi đã chia sẻ trước đó, đội không quá quan tâm tới kết quả của các đội khác. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải nỗ lực hết mình, tự quyết định cơ hội của mình bằng một trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất", HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Trong khi đó, tiền vệ Bích Thùy cho biết toàn đội đã nhanh chóng ổn định tinh thần sau trận đấu vừa qua và đang hướng tới trận gặp Nhật Bản với quyết tâm cao.

"Không chỉ riêng cá nhân tôi mà toàn đội đều đã củng cố lại tinh thần. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất và nỗ lực thi đấu hết mình cho đến những phút cuối cùng", Bích Thùy chia sẻ.

Nhận định về trận đấu sắp tới, Bích Thùy cho biết đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của đội tuyển.

"Trận đấu ngày mai có thể quyết định cơ hội vào vòng trong của đội tuyển nữ Việt Nam. Dù thi đấu với đối thủ nào, toàn đội cũng luôn đặt quyết tâm và tinh thần đoàn kết lên hàng đầu để có thể thể hiện tốt nhất trên sân.

Sau trận đấu với Đài Loan, ban huấn luyện và các cầu thủ cũng đã họp rút kinh nghiệm, đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực cũng như chiến thuật cho trận đấu tiếp theo", Bích Thùy nhấn mạnh.