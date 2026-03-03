HLV Mai Đức Chung nói thẳng một điều về đội tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như tiết lộ mục tiêu nóng

Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị đá Asian Cup 2026, nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng C, cùng với Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan.





18 giờ ngày mai 4.3, đội đá trận ra quân với đối thủ Ấn Độ ngang tài ngang sức. Giống như 4 năm trước, đây là hành trình hướng tới VCK World Cup. Cả 3 trận vòng bảng sẽ diễn ra tại Perth, Úc.





Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng ẢNH: KHẢ HÒA





Phát biểu trước màn so tài, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Rất cảm ơn LĐBĐ châu Á và LĐBĐ Úc đã nhiệt tình tiếp đón và sắp xếp nơi ăn, chốn nghỉ và địa điểm tập luyện chất lượng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi rất hài lòng về khâu chuẩn bị. Đến thời điểm này, đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng về mọi mặt.

Chúng tôi cũng đã lường trước những khó khăn sẽ chờ đợi ở bảng C. Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan là những đội rất mạnh. Thực ra nhìn ở 2 bảng còn lại, các đội góp mặt tại vòng chung kết lần này đều có trình độ cao. Điều đó đặt ra cho đội tuyển nữ Việt Nam sự cẩn trọng, không chủ quan và phải cố gắng từng trận đấu”.





HLV Mai Đức Chung nói tiếp: “Đội tuyển nữ Việt Nam rất vui khi được dự Asian Cup tại Úc. 3 năm trước khi góp mặt tại World Cup, đội thi đấu các trận ở New Zealand và chưa có dịp so tài tại nước đồng chủ nhà Úc. Vậy nên, khi có mặt tại xứ sở chuột túi, tôi rất vui và vinh dự.





Thứ nhất, đội được thi đấu tại Perth, một thành phố có điều kiện thời tiết vừa ý với đông đảo cầu thủ cùng ban huấn luyện. Bên cạnh đó, đây là nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống. Hiển nhiên, đó sẽ là nguồn cảm hứng để đội nữ thêm quyết tâm tại Asian Cup 2026”.





Từng giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup thông qua Asian Cup cách đây 4 năm, ông Chung khẳng định đội sẽ thể hiện bằng tất cả những gì có thể: "Mọi giáo án, phương án chuyên môn khi rèn luyện sẽ được các cầu thủ cố gắng thể hiện hết sức thông qua trận đấu. Ban huấn luyện cũng nghiên cứu, đánh giá kỹ đối thủ. Bóng đá tiềm ẩn nhiều điều bất ngờ. Càng gặp đối thủ mạnh, chúng tôi càng phải nỗ lực".





HLV Mai Đức Chung ẢNH: VFF





Huỳnh Như tiết lộ mục tiêu

Đội trưởng Huỳnh Như cũng gửi lời cảm ơn tới LĐBĐ châu Á (AFC): “Chúng tôi rất thoải mái khi Ban Tổ chức sắp xếp điều kiện ăn ở rất tốt. Khâu đón tiếp cũng nhiệt tình, chu đáo. Thời tiết ấm, gió nhẹ đem đến sự hưng phấn và chất lượng trong tập luyện của đội tuyển”.

Chân sút 35 tuổi khẳng định, là một cầu thủ chuyên nghiệp, dù ở cấp CLB hay đội tuyển quốc gia, cô luôn tuân thủ giáo án mà ban huấn luyện đề ra.





“Các HLV nắm rõ từng thể trạng của cầu thủ, đưa ra bài tập để chúng tôi có phong độ tốt nhất cho từng giải đấu. Với kinh nghiệm của mình, tôi luôn cố gắng truyền đạt, chia sẻ cho các cầu thủ trẻ trong đội. Mục tiêu của tôi hay bất cứ cầu thủ nào là mang về chiến thắng cho đội nhà”.





Huỳnh Như cho biết thêm: “Trước khi sang nước bạn, chúng tôi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV. Khi có mặt ở đây, đội tiếp tục tiếp thêm động lực. Đó là đòn bẩy tinh thần để chúng tôi bước vào thi đấu. Tôi hy vọng ở 3 trận đấu tại vòng bảng diễn ra tại Perth, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ trên khán đài. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt để đạt thành tích cao”.