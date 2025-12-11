Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
HLV Mai Đức Chung tiết lộ bí quyết ‘lách qua cửa hẹp’ vào bán kết
Video Thể thao

HLV Mai Đức Chung tiết lộ bí quyết ‘lách qua cửa hẹp’ vào bán kết

Khả Hòa
Khả Hòa
11/12/2025 20:03 GMT+7

HLV Mai Đức Chung đã khẳng định như vậy trong cuộc họp báo sau trận đấu. Ông không xem khán giả Myanmar quá đông là áp lực, trái lại đó là động lực thôi thúc đội nữ Việt Nam chơi hay hơn


Cảm xúc vô cùng hạnh phúc, HLV Mai Đức Chung mở đầu phát biểu sau trận: "Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt toàn đội xin cám ơn các khán giả đã đến sân cổ vũ cho Việt Nam. Chỉ có hơn 10 người Việt đến sân nhưng tất cả đã hết lòng cổ vũ. Cảm ơn các bạn phóng viên báo đài đã sát cánh ở Chonburi trong những ngày qua ủng hộ, động viên chúng tôi. Chúng tôi gặp khó khăn khi chỉ có một cửa thôi, nhưng đã vùng lên một cách đầy quyết tâm.

HỌP BÁO: HLV Mai Đức Chung tiết lộ bí quyết ‘lách qua cửa hẹp’ vào bán kết

Trước khi bước vào trận này, chúng tôi đã hứa với các cấp lãnh đạo và người hâm mộ là sẽ chơi với quyết tâm cao nhất. Chúng tôi chỉ có một con đường buộc phải thắng nhưng toàn đội đã chơi rất tập trung, quyết thắng và cống hiến hết mình. Tôi xin cám ơn tập thể đội bóng đã chơi rất hay trong trận hôm nay".

Khi bước vào trong sân thấy khán giả Myanmar đông, nhưng với chúng tôi đó không phải là điều gì quá ghê gớm vì toàn đội đã từng thi đấu trong bầu không khí cuồng nhiệt ở Quảng Ninh, Hải Phòng trong SEA Games 31 và giải Đông Nam Á 2025 vừa qua nên cũng không quá lo lắng, áp lực. Trái lại đó là động lực thúc đẩy chúng tôi chơi tốt hơn.

Sau trận thua đau Philippines, chúng tôi đã quyết định đẩy Vạn Sự lên cao. Mục đích trận này là phải tấn công để có bàn thắng vì Vạn Sự có thể cùng với Hải Yến và Bích Thùy đủ kinh nghiệm. Sau đó tôi đưa Huỳnh Như vào, cho thấy tôi đã tận dụng tối đa kinh nghiệm của hàng tấn công để phát huy khả năng ghi bàn.

Còn hàng phòng ngự tôi thay đổi cặp trung vệ dập Hoàng Thị Loan và Trần Thị Thu vì tôi cũng muốn tận dụng kinh nghiệm từng gắn bó trước đây của bộ đôi này. Trong một trận đấu quan trọng như thế này thì kinh nghiệm thi đấu dày dặn rất mấu chốt giúp cho đội tuyển thi đấu chặt chẽ hơn.

Tôi rất vui vì Vạn Sự và Bích Thùy, 2 cầu thủ nhỏ con ghi bàn bằng đầu. Dù chỉ cao 1,53 m nhưng Vạn Sự chọn vị trí tốt, thi đấu rất dũng mãnh, có sức bật nhanh nên luôn biết cách phát huy yếu tố này. Còn Trần Thị Duyên tôi giữ 3 trận vì thi đấu dũng mãnh và rất tiến bộ. Tôi rất hài lòng vì Duyên ngày càng chững chạc.

Trận bán kết gặp Indonesia vào ngày 14.12, tôi biết họ đang có sự tiến bộ. Như Malaysia họ càng chơi cũng càng tiến bộ, nên chúng tôi không chủ quan. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt để tập trung cho trận đấu này một cách tích cực nhất.

Trong khi đó cầu thủ được chọn hay nhất trận đấu Ngân Thị Vạn Sự nói: "Bước vào trận đấu em cũng bị chút áp lực vì mình buộc phải thắng. Nhưng em đã nghe căn dặn của ban huấn luyện là mạnh mẽ, bình tĩnh, tự tin và quyết tâm, nên em cảm thấy rất vui khi mình và toàn đội đã làm được".

Khi được hỏi liệu có bất ngờ với bàn thắng bằng đầu, cô gái nhỏ nhắn nói: "Em luôn muốn xông lên phía trước để ghi bàn. Với em bàn thắng nào cũng có giá trị như nhau. Bàn thắng bằng đầu không phải lần đầu em ghi. Em chọn vị trí và khi có cơ hội thì em ghi bàn".

Tin liên quan

Thông đèo D’Ran sau hơn 40 ngày khắc phục sạt lở nghiêm trọng

Thông đèo D’Ran sau hơn 40 ngày khắc phục sạt lở nghiêm trọng

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo từ 9 giờ sáng ngày 11.12 cho phép ô tô dưới 16 chỗ và xe tải dưới 5 tấn được phép lưu thông qua đèo D’Ran sau hơn 40 ngày sạt lở nghiêm trọng.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 2-0 Myanmar: Chính thức vào bán kết SEA Games

Khám phá thêm chủ đề

hlv mai đức chung họp báo bí quyết Bán kết TUYỂN NỮ tuyển nữ Việt Nam SEA Games 33 Chiến thắng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận