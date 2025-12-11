



Cảm xúc vô cùng hạnh phúc, HLV Mai Đức Chung mở đầu phát biểu sau trận: "Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt toàn đội xin cám ơn các khán giả đã đến sân cổ vũ cho Việt Nam. Chỉ có hơn 10 người Việt đến sân nhưng tất cả đã hết lòng cổ vũ. Cảm ơn các bạn phóng viên báo đài đã sát cánh ở Chonburi trong những ngày qua ủng hộ, động viên chúng tôi. Chúng tôi gặp khó khăn khi chỉ có một cửa thôi, nhưng đã vùng lên một cách đầy quyết tâm.

HỌP BÁO: HLV Mai Đức Chung tiết lộ bí quyết ‘lách qua cửa hẹp’ vào bán kết

Trước khi bước vào trận này, chúng tôi đã hứa với các cấp lãnh đạo và người hâm mộ là sẽ chơi với quyết tâm cao nhất. Chúng tôi chỉ có một con đường buộc phải thắng nhưng toàn đội đã chơi rất tập trung, quyết thắng và cống hiến hết mình. Tôi xin cám ơn tập thể đội bóng đã chơi rất hay trong trận hôm nay".

Khi bước vào trong sân thấy khán giả Myanmar đông, nhưng với chúng tôi đó không phải là điều gì quá ghê gớm vì toàn đội đã từng thi đấu trong bầu không khí cuồng nhiệt ở Quảng Ninh, Hải Phòng trong SEA Games 31 và giải Đông Nam Á 2025 vừa qua nên cũng không quá lo lắng, áp lực. Trái lại đó là động lực thúc đẩy chúng tôi chơi tốt hơn.

Sau trận thua đau Philippines, chúng tôi đã quyết định đẩy Vạn Sự lên cao. Mục đích trận này là phải tấn công để có bàn thắng vì Vạn Sự có thể cùng với Hải Yến và Bích Thùy đủ kinh nghiệm. Sau đó tôi đưa Huỳnh Như vào, cho thấy tôi đã tận dụng tối đa kinh nghiệm của hàng tấn công để phát huy khả năng ghi bàn.

Còn hàng phòng ngự tôi thay đổi cặp trung vệ dập Hoàng Thị Loan và Trần Thị Thu vì tôi cũng muốn tận dụng kinh nghiệm từng gắn bó trước đây của bộ đôi này. Trong một trận đấu quan trọng như thế này thì kinh nghiệm thi đấu dày dặn rất mấu chốt giúp cho đội tuyển thi đấu chặt chẽ hơn.

Tôi rất vui vì Vạn Sự và Bích Thùy, 2 cầu thủ nhỏ con ghi bàn bằng đầu. Dù chỉ cao 1,53 m nhưng Vạn Sự chọn vị trí tốt, thi đấu rất dũng mãnh, có sức bật nhanh nên luôn biết cách phát huy yếu tố này. Còn Trần Thị Duyên tôi giữ 3 trận vì thi đấu dũng mãnh và rất tiến bộ. Tôi rất hài lòng vì Duyên ngày càng chững chạc.

Trận bán kết gặp Indonesia vào ngày 14.12, tôi biết họ đang có sự tiến bộ. Như Malaysia họ càng chơi cũng càng tiến bộ, nên chúng tôi không chủ quan. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt để tập trung cho trận đấu này một cách tích cực nhất.

Trong khi đó cầu thủ được chọn hay nhất trận đấu Ngân Thị Vạn Sự nói: "Bước vào trận đấu em cũng bị chút áp lực vì mình buộc phải thắng. Nhưng em đã nghe căn dặn của ban huấn luyện là mạnh mẽ, bình tĩnh, tự tin và quyết tâm, nên em cảm thấy rất vui khi mình và toàn đội đã làm được".

Khi được hỏi liệu có bất ngờ với bàn thắng bằng đầu, cô gái nhỏ nhắn nói: "Em luôn muốn xông lên phía trước để ghi bàn. Với em bàn thắng nào cũng có giá trị như nhau. Bàn thắng bằng đầu không phải lần đầu em ghi. Em chọn vị trí và khi có cơ hội thì em ghi bàn".