HLV Mano Polking lần đầu thừa nhận tuyển Thái Lan cần nâng cấp, Madam Pang dính Covid-19

Theo tờ SMMSPORT, dự kiến trong các ngày tới HLV Mano Polking và Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam) trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan, sẽ có cuộc làm việc với LĐBĐ nước này (FAT). Nội dung nhằm đánh giá về toàn bộ quá trình thi đấu của đội tuyển lẫn U.23 vừa qua, cũng như lên nhiều kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup cuối năm và Asian Cup 2023.

Tuy nhiên, theo tin mới nhất Madam Pang thông báo mình bị nhiễm Covid-19 nên hiện ở nhà để dưỡng bệnh, khiến cuộc họp với FAT phải gác lại một thời gian ngắn.





Trong khi đó, HLV Mano Polking thừa nhận với báo chí Thái Lan: “Đội tuyển chắc chắn cần nâng tầm. Chúng ta muốn cạnh tranh với các đối thủ mạnh ở châu Á, nhưng hiện nay việc này không tùy thuộc hết vào bản thân tôi, mà cả với FAT và CLB quản lý cầu thủ nữa. Vẫn còn 1 năm đến vòng chung kết Asian Cup 2023, việc lên kế hoạch cần chuẩn bị từ bây giờ. Bao gồm việc tập trung cầu thủ, thời gian và tập luyện… mọi thứ cần FAT và các CLB cùng chung tay thì tuyển Thái Lan mới có lực lượng đủ mạnh để từng bước thi đấu và tiệm cận đẳng cấp châu lục”.

Ngoài ra, HLV Mano Polking cũng cho rằng: “Về lực lượng cầu thủ, tại vòng loại Asian Cup 2023 chúng ta thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt, do đó việc thua Uzbekistan cho thấy phần nào hạn chế. Nhưng may mắn là các giải sắp tới Chanathip Songkrasin hay Narubadin Weerawatnodom đều sẽ trở lại sau khi đã bình phục chấn thương. Cũng nên nhớ, tuyển Thái Lan dịp này vắng nhiều cầu thủ bận thi đấu cho đội U.23 tại giải châu Á. Sắp tới, chắc chắn tôi sẽ đưa lên nhiều cầu thủ từ đội U.23, họ sẽ nắm vai trò then chốt trong tương lai và trước mắt ở Asian Cup 2023. Theo tôi, đó sẽ là đội tuyển đủ sức và sẵn sàng tiến đến cấp độ châu Á như kỳ vọng hiện nay. Nhưng trên hết, chúng tôi cần 1 kế hoạch cụ thể và đi từng bước, sắp tới điều này sẽ được quyết định khi chúng tôi có cuộc làm việc với FAT”.