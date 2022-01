HLV Mourinho giải thích lý do AS Roma chiêu mộ ngôi sao đồng hương Sergio Oliveira

Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, AS Roma vừa chiêu mộ được cầu thủ đáng chú ý Ainsley Maitland-Niles từ Arsenal, và được chờ đợi sẽ còn bổ sung ngôi sao hàng đầu để cạnh tranh vị trí tốp 4 Serie A. Nhưng tiếp theo, HLV Mourinho đã chọn Sergio Oliveira từ Porto.

Theo HLV Mourinho giải thích trong cuộc phỏng vấn trên kênh DAZN: “Đúng là Sergio Oliveira không thực sự nổi tiếng, và là cái tên xa lạ với mọi người. Tuy nhiên, cá nhân tôi thì biết rất rõ về bóng đá Bồ Đào Nha và biết được những phẩm chất của cầu thủ này phù hợp với chiến thuật của đội bóng.

Sergio Oliveira có thể không phải là một chuyên gia kỹ thuật siêu hạng, nhưng là một cầu thủ quyết đoán, biết kiểm soát không gian và thời gian trên sân. Cậu ấy đã có trận ra mắt thực sự đáng hài lòng”.





Trong trận đấu với Empoli, HLV Mourinho đã tung Sergio Oliveira và Maitland-Niles ra sân từ đầu ở hàng tiền vệ AS Roma. Bộ đôi này chơi nổi bật, giúp đội bóng thành Rome khởi đầu mỹ mãn khi ngay trong hiệp 1 dẫn 4-0 với cú đúp của Tammy Abraham ghi, và sau đó Sergio Oliveira góp 1 bàn cùng 1 bàn của Nicolo Zaniolo. Nhưng trong hiệp 2, AS Roma đã để Empoli rút ngắn tỷ số còn 2-4 với 2 bàn thắng của Andrea Pinamonti và Nedim Bajrami ghi.

Bất kể như vậy, HLV Mourinho cho rằng: “Đây là kết quả tuyệt vời cho AS Roma. Trước trận đấu này, chúng tôi đã biết về các trận hòa của Lazio gặp Atalanta (0-0) và Fiorentina (hòa Cagliari 1-1, cùng Juventus cũng hòa AC Milan 0-0). Nên vì vậy, dù Empoli quật khởi lại, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn có chiến thắng mới quan trọng. Kết quả tích cực này sẽ giúp AS Roma tiếp tục cuộc đua (tốp 4) của mình”. Hiện AS Roma xếp thứ 6 giải Serie A với 38 điểm còn thua Atalanta ở vị trí thứ 4 chỉ 5 điểm.