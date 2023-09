HLV Mourinho khó hiểu với chấn thương của Renato Sanches

"Renato Sanches luôn có khả năng bị chấn thương. Tại Bayern Munich, PSG và giờ tại AS Roma. Chúng tôi cũng không thể hiểu được - anh ấy đã chơi 45 phút vào ngày 18.9 (trận thắng Empoli 7-0), nghỉ ngơi trong 3 ngày và sau đó lại bị chấn thương sau 28 phút thi đấu", HLV Mourinho trả lời phỏng vấn kênh Sky Sport (Ý) sau trận AS Roma thắng Sheriff Tiraspol 2-1.

HLV Mourinho AFP

Renato Sanches là tiền vệ 26 tuổi người Bồ Đào Nha, được AS Roma mượn từ PSG với mức phí 1 triệu euro, kèm điều khoản mua đứt giá 15 triệu euro (bắt buộc) vào cuối mùa nếu anh thi đấu 60% số trận.

Khi gia nhập AS Roma, Renato Sanches cũng đã bị ảnh hưởng chấn thương từ mùa trước. HLV Mourinho hết sức cẩn thận với ngôi sao người đồng hương, cho anh thời gian bình phục sau khi thi đấu chừng 25 phút ở trận ra mắt đầu mùa giải hòa Salernitana 2-2.

Tiếp đó, cầu thủ này được nghỉ ngơi 2 trận tiếp theo (thua Hellas Verona và AC Milan cùng tỷ số 1-2) cũng như cả kỳ thi đấu quốc tế đầu tháng 9. Renato Sanches trở lại mạnh mẽ ở trận thắng Empoli 7-0 khi đóng góp 1 bàn thắng. Tuy nhiên, giữa lúc mọi người hy vọng anh sẽ thoát vận hạn chấn thương đeo bám, thì ở trận gặp Sheriff Tiraspol chấn thương lại xảy ra.

Renato Sanches trong ngày ra mắt AS Roma CLB AS Roma

"Renato Sanches là cầu thủ giỏi. Cậu ấy cần thi đấu. Tôi nghĩ, những giải pháp mà chúng tôi áp dụng cho cậu ấy là ổn thỏa. Thi đấu từng mức độ và tăng dần thời gian sau khi đã có đến 3 ngày nghỉ. Cậu ấy có thể chơi thêm 45 phút ở trận gặp Sheriff Tiraspol. Nhưng rồi chỉ 27-28 phút thì rời sân. Tôi nghĩ, Renato Sanches đang gặp vấn đề gì đó, chắc chắn chúng tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn", HLV Mourinho chia sẻ.

HLV Mourinho đánh giá về trận đấu: "Tôi không thích cách đội thi đấu ở hiệp 1. Quá chậm và thiếu quyết liệt. Chúng tôi không chơi theo cách đã chuẩn bị, không kiểm soát trận đấu. Bàn thắng đầu tiên là một phép màu. Chúng tôi đã không làm gì để xứng đáng dẫn trước. Sang hiệp 2 chúng tôi chơi tốt, nhưng vẫn thiếu sự quyết liệt, nhất là khi chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu. Cuối cùng, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và đó mới là điều quan trọng nhất".

Tiền đạo Lukaku (phải) ghi bàn quyết định cho AS Roma AFP

AS Roma dẫn trước Sheriff Tiraspol 1-0 ở cuối hiệp 1 với bàn thắng do Paredes ghi phút 45+4. Đầu hiệp 2, đội chủ nhà gỡ hòa 1-1 do Tovar ghi phút 57. Phút 65, tiền đạo Lukaku ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 giúp AS Roma giành chiến thắng ở trận ra quân tại bảng G vòng bảng Europa League. Đây cũng là trận thắng thứ 2 liên tiếp của AS Roma từ đầu mùa, sau 3 trận trước đó tại giải Serie A hòa 1 và thua 2.