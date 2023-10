HLV Mourinho lo lắng Lukaku sẽ bỏ lỡ trận đại chiến AS Roma gặp Inter Milan

Lukaku cùng ngôi sao trẻ Edoardo Bove đã ghi bàn giúp AS Roma đánh bại Slavia Praha với tỷ số 2-0. Các bàn thắng được ghi trong vòng chỉ 17 phút đầu trận và đều do El Shaarawy kiến tạo. Trận thắng này giúp AS Roma vươn lên dẫn đầu bảng G vòng bảng Europa League với 9 điểm. Sau trận, HLV Mourinho rất hài lòng về kết quả, nhưng lại lo lắng về tình trạng thể lực của nhiều cầu thủ, trong đó có Lukaku.

HLV Mourinho lo lắng nhiều trụ cột AS Roma xuống thể lực AFP

"Chúng tôi không phải là Inter Milan. Họ là đội bóng gần như có 2 đội, khi một đội thi đấu, một đội gồm nhiều cầu thủ khác sẽ được nghỉ ngơi. Họ cũng thi đấu trước chúng tôi (Inter Milan thi đấu tại Champions League, thắng RB Salzburg tỷ số 2-1 ngày 25.10). Trong đội bóng của Simone Inzaghi (HLV của CLB Inter Milan), mỗi vị trí có ít nhất 2 cầu thủ.

AS Roma chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi không có lực lượng dồi dào như vậy. Khi tôi muốn thay người, trên băng ghế dự bị chỉ toàn cầu thủ trẻ. Chúng tôi phải xoay vòng cầu thủ và hy vọng họ vừa thi đấu giành được kết quả tốt vừa giữ được thể lực cho trận đấu kế tiếp", HLV Mourinho chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng tiết lộ tình trạng thể lực của tiền đạo chủ chốt Lukaku: "Chắc chắn cậu ấy sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn ít nhất 1 ngày sau trận đấu. Tôi sẽ trở lại Trigoria (Trung tâm tập luyện của CLB AS Roma) ngay ngày mai (27.10, giờ nước Ý), để chuẩn bị cho trận đấu với Inter Milan. Chúng tôi hy vọng sẽ có đủ lực lượng tốt nhất trước khi hành quân đến sân San Siro. Nhưng hiện nay mọi thứ đang bỏ ngỏ, tôi chưa biết liệu Lukaku và những cầu thủ quan trọng khác của chúng tôi có ở trạng thái tốt nhất hay không".

Thành bại của AS Roma mùa này hiện gần như phụ thuộc vào tiền đạo Lukaku AFP

Kể từ khi gia nhập AS Roma, tiền đạo Lukaku trở thành cầu thủ cực kỳ quan trọng khi ghi đến 8 bàn trong 10 trận tại 2 đấu trường Serie A và Europa League. Chân sút người Bỉ này trở thành niềm hy vọng lớn của AS Roma trước cuộc đại chiến với Inter Milan lúc 0 giờ ngày 30.10 tại vòng 10 giải Serie A, khi ngôi sao còn lại là Paulo Dybala sẽ vắng mặt vì chấn thương.