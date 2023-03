HLV Mourinho suýt ẩu đả với chủ tịch CLB Lazio sau trận derby thành Rome

HLV Mourinho không chỉ đạo AS Roma thi đấu trong trận gặp kình địch cùng thành phố Lazio, vì phải thực hiện án phạt cấm chỉ đạo 2 trận do nhận thẻ đỏ ở trận thua Cremonese 1-2 tại vòng 24 giải Serie A.

HLV Mourinho (trái) AFP

Dù vậy, sau trận nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn được vào phòng thay đồ để gặp các cầu thủ. Khi đến khu vực phòng thay đồ, HLV Mourinho đã gặp và đối đầu kịch liệt với Chủ tịch Lazio, ông Claudio Lotito. Một cuộc tranh cãi dữ dội giữa 2 người đã xảy ra và suýt có ẩu đả, theo trang Tuttomercatoweb.

Giám đốc điều hành của AS Roma, ông Tiago Pinto cũng có mặt và bảo vệ HLV Mourinho, tránh để sự việc diễn biến xấu hơn. Chủ tịch Lazio, Claudio Lotito sau đó tuyên bố: "Trận thắng hôm nay cho thấy ở Rome chỉ có 1 đội bóng là Lazio. Chúng tôi tiếp tục nuôi hy vọng giành suất dự Champions League".

Trước trận derby thành Rome, HLV Mourinho đã có nhiều lời đả kích đối thủ Lazio cũng như với ông Chủ tịch đội bóng này, Claudio Lotito.

Trận thắng hiện giúp Lazio vươn lên vị trí nhì bảng giải Serie A sau 27 vòng đấu với 52 điểm. Trong khi với AS Roma đây là trận thua thứ 2 liên tiếp kể từ chiến thắng trước Juventus và là thứ 3 trong 4 trận gần đây, khiến họ vẫn chưa chiếm lại vị trí thứ 4. AS Roma đang xếp thứ 5 với 47 điểm còn kém AC Milan (xếp thứ 4) 1 điểm. Trong khi phía sau Atalanta và Juventus đã áp sát khi còn thua lần lượt 2 và 6 điểm.

AS Roma (trái) không thể giành trận thắng trước Lazio AFP

Trong trận derby thành Rome, AS Roma sớm chơi thiếu người từ phút 32 do Roger Ibanez nhận liên tiếp 2 thẻ vàng rời sân. Điều này đã khiến đội quân của HLV Mourinho chật vật, để Zaccagni ghi bàn cho Lazio phút 65 dẫn 1-0. Casale sau đó kịp gỡ hòa 1-1 cho AS Roma nhưng bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị.

Ở cuối trận, cả Lazio và AS Roma cùng bị nhận thêm thẻ đỏ với 2 cầu thủ Marusic (Lazio) và Cristante (AS Roma) đều bị truất quyền thi đấu, đưa trận derby thành Rome kết thúc trong hỗn loạn. Trong khi còn có thêm sự cố HLV Mourinho đã đụng độ và suýt ẩu đả với Chủ tịch CLB Lazio, ông Claudio Lotito.