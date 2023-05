HLV Mourinho trải lòng trước 3 trận chung kết cuối mùa giải của AS Roma

"Cho đến giờ này, chúng tôi chỉ muốn thi đấu duy nhất trận chung kết ở Europa League, chúng tôi muốn thi đấu ngay, không phải thi đấu 2 trận còn lại tại Serie A", HLV Mourinho nói với các phóng viên tại Trigoria, trung tâm tập luyện của AS Roma trước vòng đấu ở Serie A cuối tuần này.

HLV Mourinho AFP

"Chắc chắn tôi sẽ phải loại những cầu thủ đang gặp vấn đề về chấn thương hay thể lực ở cuộc gặp Fiorentina (diễn ra lúc 23 giờ tối 27.5, giờ Việt Nam). Tôi không thể chấp nhận rủi ro xảy ra vào lúc này. Tôi phải xoay tua đội hình, vì mục tiêu quan trọng là trận chung kết Europa League. Nhưng nếu phải tung những cầu thủ trẻ vào trận gặp Fiorentina là một rủi ro quá lớn và thậm chí là không tích cực. Tình huống lý tưởng nhất là không thi đấu trận này và bắt đầu chuẩn bị cho trận chung kết Europa League ngay từ hôm nay", HLV Mourinho chia sẻ.

Tuy nhiên, có thể hiểu đây là tình thế ngặt nghèo của AS Roma khi đối mặt nhiều ca chấn thương, lực lượng khá mỏng để HLV Mourinho có thể xoay tua đội hình trên 2 mặt trận. Tại giải Serie A, đội bóng thành Rome vẫn còn cơ hội tranh tốp 4 nếu thắng 2 trận còn lại trước Fiorentina (đội cũng đang tập trung cho trận chung kết Conference League gặp West Ham) và Spezia. Bên cạnh đó, nếu vô địch Europa League (chỉ còn trận chung kết), AS Roma sẽ có suất dự Champions League.

Lựa chọn giữa 2 mục tiêu này, HLV Mourinho đang nghiêng về sự tập trung cho trận chung kết Europa League hơn là dồn quân đấu 2 trận ở Serie A. Nhưng nếu bỏ hẳn 2 trận đấu ở Serie A, chỉ dùng đội hình dự bị hoặc cầu thủ trẻ thi đấu được xem là canh bạc rất mạo hiểm của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Báo chí Ý còn cho rằng, HLV Mourinho cũng sẽ đánh đổi cả việc có ở lại AS Roma sau mùa này hay không.

Ngôi sao xuất sắc nhất của AS Roma là Dybala đang bị chấn thương AFP

"Tương lai của tôi? Tôi không lo lắng lắm, vì sẽ không có lý do gì để bi quan hay lạc quan. Các CĐV AS Roma luôn biết là tôi chiến đấu vì họ mỗi ngày. Trong sự nghiệp, chỉ có 1 CLB duy nhất mà tôi cảm thấy không gắn bó là Tottenham, do không được ban lãnh đạo CLB ủng hộ và ít tiếp xúc CĐV trong thời gian xảy ra đại dịch Covid.

Thật sự, chúng tôi chỉ muốn chơi ở trận chung kết Europa League. Chúng tôi đã làm rất nhiều để có mặt ở đây và chúng tôi muốn thi đấu trận này, ngay thời điểm này. Tôi không quan tâm là nếu thắng sẽ dự Champions League hay vị trí trên bảng xếp hạng. Chúng tôi đơn giản là chỉ muốn chơi trận chung kết Europa League", HLV Mourinho cho biết.

Mặc dù vậy, ở trận chung kết Europa League, HLV Mourinho thừa nhận AS Roma sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi khả năng lớn vắng mặt ngôi sao Dybala. "Đây là sự thật. Tôi không có nhiều hy vọng Dybala sẽ thi đấu ở trận chung kết. Điều mà tôi đang chờ đợi nhất, Dybala sẽ kịp hồi phục phần nào và ngồi trên băng ghế dự bị, thi đấu chừng 15-20 phút là đủ với chúng tôi", HLV Mourinho cho biết thêm.