HLV Mourinho trêu ghẹo Antonio Cassano, tiết lộ tương lai sau chiến thắng của AS Roma

HLV Mourinho đã khích lệ tinh thần các cầu thủ AS Roma trước trận đấu, giúp họ vững tin. Với gần 67.000 CĐV ủng hộ cuồng nhiệt trên sân Olimpico, đội bóng thành Rome lật ngược thế cờ tiếp tục giấc mơ vô địch Europa League.

HLV Mourinho và học trò cưng, tiền đạo Dybala AFP

Feyenoord cho thấy họ không phải là đối thủ dễ nhằn cho AS Roma. Đội bóng Hà Lan có ưu thế thắng 1-0 ở lượt đi, tiếp tục gây khó cho đội bóng thành Rome ở trận lượt về. Tình thế chỉ được tháo gỡ ở gần nửa hiệp 2 sau khi Leonardo Spinazzola tận dụng pha bóng lộn xộn trước khung thành Feyenoord mở tỷ số 1-0 cho AS Roma phút 60 cân bằng tỷ số 1-1 sau 2 lượt đấu.

Bàn thắng này đã củng cố tinh thần rất lớn cho AS Roma, nhưng vào cuối trận họ đã để Feyenoord kịp cân bằng tỷ số 1-1 do Paixao ghi phút 80 (dẫn lại 2-1 chung cuộc). Đến phút 89, vị cứu tinh Dybala xuất hiện ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 để gỡ hòa 2-2 sau 2 lượt đấu cho AS Roma và đưa trận đấu sang hiệp phụ.

Trong giờ đấu thêm, sự có mặt của tiền đạo Tammy Abraham với cú đúp kiến tạo cho El Shaarawy và Pellegrini ghi bàn các phút 101 và 109 giúp AS Roma thắng lại 4-1 ở trận lượt về, để thắng chung cuộc 4-2 tiến vào bán kết giải Europa League gặp CLB của Đức Bayer Leverkusen.

Dybala chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương nhưng vẫn cố gắng thi đấu để cứu nguy cho AS Roma AFP

Sau trận đấu, HLV Mourinho hết lời ca ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ AS Roma đã rất nỗ lực để vượt qua trận đấu cực kỳ khó khăn. "Tình huống của Dybala (chưa hồi phục chấn thương) chỉ vào sân ở 20 phút cuối và Wijnaldum chấn thương rời sân sớm (phút 21), khiến chúng tôi trải qua các tình huống khó. Nhưng các cầu thủ đã chơi đầy nỗ lực để kiểm soát được tình hình. AS Roma đã vượt qua đối thủ không dễ chơi một chút nào bằng khả năng tuyệt vời của mình. Tôi không biết lúc này Antonio Cassano có ngồi ở phòng thu hay không? Anh ta hay tán dóc mọi chuyện. Hôm nay có lẽ sẽ có nhiều chuyện để anh ta tiếp tục nói về tôi", HLV Mourinho trả lời phỏng vấn trên kênh Sky Sport sau trận đấu.

Về tương lai của mình khi gần đây được dự đoán sẽ chia tay AS Roma sau mùa giải hiện nay, HLV Mourinho nói ngắn gọn: "Tôi đang rất hạnh phúc tại đây và không thể che giấu điều đó. Tôi có mối quan hệ tốt với các CĐV, giới chủ và cũng đang cộng tác tốt với Tiago Pinto (Giám đốc thể thao của AS Roma). Đôi khi tôi bày tỏ sự thất vọng của mình, nhưng như hôm nay, tôi rất hạnh phúc. Tôi cũng đã nhìn thấy niềm vui to lớn của mọi người tại đây, ở CLB AS Roma".