HLV Mourinho xác nhận huyền thoại Bruno Conti tạm dẫn dắt AS Roma

"Có được Bruno Conti ngồi vào chỗ của tôi vào ngày 20.8, để dẫn dắt AS Roma là một vinh dự đối với tôi. Khi tôi nói chuyện với Bruno Conti lần đầu tiên, tôi ngay lập tức cảm nhận được sự nhiệt tình và động lực của anh ấy", HLV Mourinho nói trên kênh Roma TV, về lý do CLB AS Roma tìm người tạm thay ông dẫn dắt đội bóng do đang chịu án phạt cấm chỉ đạo.

HLV Mourinho AFP

HLV Mourinho và trợ lý thân cận Salvatore Foti đều bị cấm chỉ đạo AS Roma thi đấu trận ra quân mùa giải Serie A 2023 - 2024, do những phản ứng với trọng tài ở cuối mùa giải trước.

Bruno Conti, 68 tuổi, là huyền thoại của CLB AS Roma. Ông từng có giai đoạn làm HLV tạm quyền đội bóng thành Rome, hiện là điều phối viên và quản lý các đội trẻ của AS Roma.

"Khi AS Roma đề nghị, dù ở bất cứ vị trí nào, tôi không thể từ chối. Mourinho vẫn là HLV của đội bóng. Trong trường hợp ông ấy vắng mặt, Foti cũng vắng mặt, người còn lại là Stefano Rapetti sẽ có tiếng nói quyết định trên sân. Tuy nhiên, AS Roma và Mourinho đã đề nghị tôi hỗ trợ, tôi sẵn sàng ngay lập tức", Bruno Conti cho biết.

Huyền thoại, danh thủ Bruno Conti AFP

"Tôi muốn cảm ơn HLV Mourinho và CLB AS Roma luôn tin tưởng vào tạo cơ hội. Thêm một trận đấu "cháy vé" nữa của AS Roma trên sân Olimpico. Tôi hy vọng sẽ đem đến sự nhiệt tình của mình trên băng ghế chỉ đạo, mang lại những cảm xúc, màu sắc mà HLV Mourinho từng tạo ra", cựu danh thủ Bruno Conti cho biết thêm.

"Sự có mặt của Bruno Conti ở khu vực HLV, chắc chắn sẽ mang lại sự kích thích rất lớn cho các CĐV AS Roma. Tôi hy vọng anh ấy sẽ mang lại động lực và giúp đội nhà có trận ra quân thật sự mỹ mãn", HLV Mourinho chia sẻ.