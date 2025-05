HLV đội tuyển Malaysia gây tranh cãi trước trận gặp Việt Nam: Đã có thiên vị?

HLV Peter Cklamovski tung hỏa mù trước trận gặp đội tuyển Việt Nam?

Theo báo Malaysia, New Straits Times, HLV Peter Cklamovski đã nhận sự chỉ trích rất lớn và bị một bộ phận người hâm mộ nước này cho rằng đã có sự thiên vị khi loại 2 cầu thủ Adam Nor Azlin và Sergio Aguero của CLB Sri Pahang, để chọn cầu thủ rất ít được thi đấu là Junior Eldstal của Johor Darul Ta'zim vào đội tuyển Malaysia.

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam phải cẩn thận trước đòn tung hỏa mù của đội Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

CLB Sri Pahang để thua Johor Darul Ta'zim với tỷ số 1-2 ở trận chung kết Cúp Malaysia từ ngày 26.4. Trong đó, Adam Nor Azlin và Sergio Aguero thi đấu khá nổi bật, nên ít ai nghĩ rằng họ sẽ bị HLV Peter Cklamovski loại khỏi danh sách sơ bộ vừa triệu tập 38 cầu thủ, với lý do "cần nghỉ ngơi" do vừa thi đấu.

"Người hâm mộ Malaysia thực sự khó hiểu với quyết định của HLV Peter Cklamovski, và đã nổ ra nhiều sự tranh cãi khi đội tuyển bất ngờ vắng mặt 2 cầu thủ quan trọng như Adam Nor Azlin và Sergio Aguero, trong đó nhiều nghi vấn đặt ra liệu nhà cầm quân người Úc này đã có thiên vị", New Straits Times cho biết.

Tuy nhiên, mới đây HLV Peter Cklamovski đã lên tiếng giải thích và kêu gọi CĐV Malaysia kiên nhẫn. Ông nói: "Tôi không thể chọn 100 cầu thủ. Nhưng chúng tôi có 100 cầu thủ trong danh sách và chúng tôi muốn phát triển tất cả họ. Cách làm này là từng giai đoạn, có nghĩa là sắp tới chúng tôi vẫn có thể bổ sung hoặc thay thế các cầu thủ đã được triệu tập, cho đến khi hoàn thiện đội hình".

Theo New Straits Times, một số tin đồn khác liên quan các cầu thủ CLB Sri Pahang không được triệu tập lên đội tuyển, vì có nhiều khả năng đội bóng này bị giải thể và sẽ không còn thi đấu tiếp mùa giải Super League của Malaysia 2025 - 2026. Nên cũng đã gây cho HLV Peter Cklamovski không ít sự khó khăn.

Đặc biệt, các tin đồn luôn khẳng định HLV người Úc này vì thế phải nghiêng về lựa chọn các cầu thủ từ CLB Johor Darul Ta'zim để làm vừa lòng các quan chức FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia).

Mặc dù vậy, HLV Peter Cklamovski đã bác bỏ: "Tôi theo dõi sát các cầu thủ Johor Darul Ta'zim. Như Junior Eldstal đã tập luyện khá ổn gần đây, nên sự lựa chọn cậu ấy là thích hợp. Vẫn có một số cầu thủ của Johor Darul Ta'zim không được lựa chọn lần này. Nhưng cơ hội của họ vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi muốn chọn đội hình mạnh nhất và có thể gây bất ngờ cho đối thủ của mình (đội tuyển Việt Nam) trong trận cầu quan trọng nhất sắp tới".

Đội tuyển Malaysia sẽ có 2 trận giao hữu với đội Cape Verde vào ngày 29.5 và 3.6 (đấu kín), nhằm chuẩn bị cho trận then chốt nhất tiếp đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil lúc 20 giờ ngày 10.6 ở bảng F vòng loại 3 Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam hiện dẫn đầu bảng với 3 điểm bằng với Malaysia, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số. Tại vòng loại 3 Asian Cup 2027, chỉ có đội đầu bảng mới giành vé vào vòng chung kết, nên trận quyết đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sắp tới đây sẽ cực kỳ then chốt cho cả 2 đội.