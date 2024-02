HLV Popov bất bình với trọng tài Ngô Duy Lân, HLV Kiatisak tấm tắc khen Quang Hải

CLB Thanh Hóa do HLV Popov đã không thể lặp lại chiến thắng 3-1 trên sân Hàng Đẫy trước CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) như ở lần gần nhất hai đội so tài tại Siêu cúp quốc gia.

Trong trận đấu diễn ra tối 27.2 trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2023 - 2024, đội bóng của HLV Velizar Popov đã thua với tỷ số 1-3, qua đó bị chính đối thủ chiếm ngôi nhì bảng. Đây cũng là thất bại chấm dứt chuỗi 3 trận bất bại của CLB Thanh Hóa.

Trong khi đó, chuỗi chiến thắng của HLV Kiatisak Senamuang với CLB CAHN đã nối dài lên con số 3. Đội đương kim vô địch V-League đã trở lại ngôi nhì bảng, chỉ còn kém đội dẫn đầu đúng 1 điểm.

Highlight CLB Công an Hà Nội 3 - 1 CLB Thanh Hóa | Vòng 11 V-League 2023-2024

CLB CAHN (phải) thắng thuyết phục CLB Thanh Hóa với tỷ số 3-1 ĐỘC LẬP

Sau trận đấu, HLV Popov chia sẻ về tình huống mà Geovane đạp vào người Doãn Ngọc Tân trong hiệp 1, nhưng cầu thủ của CLB CAHN chỉ nhận thẻ vàng: "Tôi không biết phải nói gì về tình huống đó cả. Các bạn có thể xem kỹ pha bóng đó. Có lẽ ở trên sân, trọng tài có vị trí quan sát tình huống đó tốt hơn tôi.

Tôi chỉ không hài lòng khi Rimario bị trọng tài rút thẻ vàng. Cậu ấy phải nhận 2 thẻ vàng ở các trận trước đó rồi, giờ phải nhận thẻ vàng nữa nên trận sau gặp HAGL, Rimario không được ra sân.

Còn lại, tôi không có vấn đề gì với trận này. Mục tiêu của chúng tôi là thể hiện hết khả năng từng trận đấu một. Gặp đội mạnh như CLB CAHN, mà CLB Thanh Hóa lại thiếu nhiều trụ cột như Thanh Diệp, Văn Lợi,... chúng tôi không phải là đội bóng có nền tảng tài chính và lực lượng tốt. Nhưng ngược lại, các cầu thủ luôn nỗ lực chơi tốt, thể hiện thứ bóng đá đẹp mắt nhất có thể".

HLV Popov khen ngợi học trò: "CLB Thanh Hóa đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội mà không tận dụng được. Trong bóng đá, nếu bạn mắc sai lầm và để đối thủ khai thác, bạn sẽ thua. Tôi không bận tâm với sai lầm của cầu thủ, bởi lỗi của họ là lỗi của tôi. Khi đội thắng, đó là chiến thắng cho tất cả. Khi đội thua, tôi sẽ nhận trách nhiệm.

CLB CAHN vươn lên ngôi nhì ĐỘC LẬP

Hôm nay, tôi xin nhận lỗi với thất bại của CLB Thanh Hóa. Ai cũng có thể sai lầm mà, không sao cả. Nhưng quan trọng là, bạn phải học được từ sai lầm và đừng bao giờ lặp lại. Nếu có đá lại đi nữa, tôi vẫn yêu cầu học trò phải chơi bóng ngắn như tôi đã đề ra, không cho họ chơi bóng dài. Các cầu thủ phải luân chuyển bóng từ vị trí thủ môn. Đôi lúc chúng tôi có thể mắc sai lầm khi triển khai bóng ở dưới, nhưng không sao cả.

Chúng tôi không áp lực về thắng thua, điểm số hay vị trí. Chẳng áp lực gì cả. Nên CLB Thanh Hóa phải đá theo cách của mình, chúng tôi sẽ không chơi bóng dài, đợi các tình huống bóng hai hay may mắn. Các cầu thủ đã chơi tốt, chiến đấu đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Khi đã nỗ lực hết sức, dù có không thắng cũng chẳng sao. Có phải lúc nào cũng thắng được đâu. Chúng tôi đã thể hiện tốt nhất có thể, nên dù thắng, hòa hay thua, chẳng sao hết!".

HLV Popov cũng đánh giá thêm: "Tôi không dám chắc là chúng tôi lúng túng trong 20 phút hay bao nhiêu phút. Còn các bạn biết rằng CLB CAHN là đương kim vô địch, có nhiều tuyển thủ quốc gia. Ngay cả ở bàn đầu họ ghi, họ cũng đã phần nào gặp may mắn. CLB Thanh Hóa lép vế trong 20 phút đầu, nhưng trận đấu là 90 phút, chứ không phải 20 phút. Khoảng thời gian ấy không quyết định trận đấu đâu.

CLB CAHN rất mạnh, năm ngoái không có HLV Kiatisak, đội bóng này vẫn vô địch, còn giờ có ông ấy thì tôi nghĩ rằng không có nhiều khác biệt. Tôi sẽ không đánh giá thêm về HLV Kiatisak, như vậy là không phải phép với ông ấy".

CLB Thanh Hóa không thể lặp lại chiến thắng ở Siêu cúp quốc gia 2023 ĐỘC LẬP

Trong khi đó, HLV Kiatisak đánh giá: "So với 2 trận đầu mà tôi huấn luyện thì ở trận này, các cầu thủ đã cải thiện thể lực và sự tự tin. Tôi chưa từng thua CLB Thanh Hóa và tôi đã đặt chỉ tiêu không thua cho học trò ở trận này. Mục tiêu của tôi về chiến thuật là phải áp đặt lối chơi của CLB CAHN lên CLB Thanh Hóa.

CLB Thanh Hóa là tập thể chất lượng, trước đây cậu ấy đá 5-3-2 hoặc 3-4-3, nhưng giờ họ đã thay đổi, và chúng tôi cũng vậy. Đây là cuộc so tài chiến thuật rất thú vị. Không thể tránh xung đột, sức nóng trên sân ở những trận đấu tranh ngôi nhì như vậy".

Chiến lược gia người Thái Lan đánh giá về Quang Hải: "Cậu ấy đã cải thiện tinh thần, thể lực, tự tin trong thời gian qua. Quang Hải là cầu thủ rất quan trọng của CLB CAHN. Tôi luôn nói chuyện để cậu ấy cải thiện thiếu sót, bên cạnh nâng tầm những điểm mạnh như sút xa, sút phạt. Quang Hải là người có tố chất lãnh đạo và biết lắng nghe để tiến bộ hơn.

Ban đầu tôi muốn Quang Hải là đội trưởng sân khách, Tấn Tài là đội trưởng sân nhà nếu đá Hàng Đẫy, còn Việt Anh là đội trưởng nếu đá ở Mỹ Đình. Nhưng chúng tôi không có cơ hội đá ở Mỹ Đình nên hôm nay Việt Anh là thủ quân", Kiatisak bông đùa. "Việt Anh đã chơi rất tốt, thể hiện phẩm chất chuyên môn. Chúng tôi có 3 thủ quân để xoay tua".