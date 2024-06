HLV Popov hoan hỉ vì Thanh Hóa thắng sân khách, HLV SLNA rầu rĩ khi chưa thoát hiểm

Bị dồn đến chân tường, SLNA đã vùng lên khi 4 trận liên tiếp gần đây họ đã có 3 trận thắng và một trận hòa trước các đối thủ đáng gờm và tạm vươn lên vị trí 11. Tuy nhiên, vị trí này đang rất mong manh và đội bóng chủ sân Vinh đang cần 3 điểm trước đối thủ Thanh Hóa để hy vọng thoát khỏi trận play-off.

Thanh Hóa là đối thủ gây khó chịu với SLNA trong những trận gặp nhau gần đây. Trận đối đầu này càng khó cho chủ nhà khi đội Thanh Hóa cũng rất cần 3 điểm để thoát khỏi vị trí nguy hiểm.

Đội khách Thanh Hóa (áo đỏ) đã chặn mạch thắng của SLNA CHUNG LÊ

Nhập cuộc và chơi lấn lướt hơn SLNA, Thanh Hóa đã có bàn thắng sớm ở phút thứ 9 do công của Antonio. Từ pha phạt góc, bóng treo trước khung thành thủ môn Văn Việt rồi được chuyển ngược ra cho tiền đạo mang áo số 88 và ngoại binh này đã thực hiện cút sút như trời giáng khiến thủ thành Văn Việt phải bó tay.

SLNA đã tăng cường tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự phối hợp khá rời rạc và nhiều lỗi chuyền bóng hỏng đã khiến các pha tấn công của chủ nhà bị bẻ gãy. Cơ hội mười mươi đến với chủ nhà ở phút 38 khi Olaha phối hợp với Lê Đình Long Vũ chơi đánh biên phản công nhanh. Bóng được Long Vũ tạt vào trước khung thành thủ môn Thanh Thắng, tuy nhiên, Olaha đã bỏ lỡ một cách quá đáng tiếc khi đối mặt với thủ môn trong tư thế hết sức thuận lợi.

HLV Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo các học trò tăng cường chơi tấn công ở hiệp 2 để tìm bàn gỡ, nhưng không có kết quả. Thua Thanh Hóa, SLNA càng khó khăn trong cuộc đua thoát khỏi trận play-off.

HLV Popov phấn khởi, SLNA lo lắng

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Popov tỏ ra vui vẻ, hài lòng về trận đấu. Ông nói đây là trận đấu không hề dễ dàng cho đội bóng của ông vì phải chơi trên sân khách. "Đá trên sân Vinh trước SLNA rất khó để thắng. Tôi rất hài lòng với các cầu thủ của mình. Tôi thích nhiều cầu thủ trẻ của SLNA, đó là những cầu thủ rất tiềm năng. Giành chiến thắng trên sân khách là khó. Đá trên sân Vinh thắng được SLNA càng khó. Tôi hài lòng về cầu thủ ở trận này, các bạn ấy chơi tốt, đúng với chiến thuật của tôi đề ra. Hiệp 1, chúng tôi bỏ lỡ mất 2 cơ hội, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã giành được 3 điểm", HLV Popov nói.

SLNA gặp khó khi không giành được điểm nào trước đối thủ Thanh Hóa CHUNG LÊ

HLV Popov (Thanh Hóa) chia sẻ: "Mọi thứ sẽ quyết định khi V-League kết thúc. Mùa giải này, chúng tôi gặp bất lợi do các cầu thủ trụ cột bị chấn thương. Còn 3 trận đấu nữa, chúng tôi sẽ tập trung thi đấu và hy vọng sẽ giành điểm số tốt nhất. Điểm số của nhiều đội bây giờ khoảng cách không lớn, sau 2 trận sẽ hoán đổi vị trí, có thể từ an toàn đến nguy cơ đá play-off. Do tính chất khốc liệt của những trận cuối nên rất khó dự đoán. Chúng tôi xác định mỗi trận đều là trận chung kết".

Trong khi đó, HLV Phạm Anh Tuấn tiếc nuối trước kết quả không như mong muốn, trong khi đó một số cầu thủ trụ cột bị chấn thương. "Thanh Hóa sở hữu những cầu thủ tốt, nhất là các ngoại binh. Thời gian không còn nhiều, chỉ còn 3 trận nữa, chúng tôi hy vọng các cầu thủ chủ chốt bị chấn thương sẽ hồi phục nhanh để thi đấu. Lực lượng chúng tôi trẻ, chưa có kinh nghiệm, cầu thủ ngoại bị thiếu mất một suất nên sức ép lên đối phương bị yếu đi", ông Tuấn nói.

Người cầm quân đội bóng chủ sân Vinh đánh giá ở trận này, các học trò của ông chưa thực hiện được mục tiêu: "Chất lượng nhiều đường chuyền không tốt. Chuyền hỏng, chưa hợp lý. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn cơ hội và 3 trận tới, chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết sức, mỗi trận đều là chung kết".