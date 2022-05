HLV Rangnick tự ‘cắt đứt’ tất cả các chức vụ ở M.U

Nhà cầm quân người Đức dẫn dắt M.U với tư cách HLV tạm trong 6 tháng cuối cùng của mùa giải 2021 - 2022 sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải vào tháng 11 năm ngoái. HLV Rangnick đã dẫn dắt “Quỷ đỏ” cán đích ở vị trí thứ 6 với 58 điểm, tổng điểm thấp nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh của đội bóng này và phải chơi ở Europa League mùa tới.

Chiến lược gia 63 tuổi từng được kỳ vọng sẽ ở lại Old Trafford trong 2 năm tới trong vị trí cố vấn, nhưng vào tháng trước, ông đã được bổ nhiệm làm HLV mới của tuyển Áo và có vẻ như việc nắm giữ 2 công việc cùng một lúc không khả thi.

“Chúng tôi muốn cảm ơn Ralf Rangnick vì những nỗ lực của ông ấy với tư cách là HLV tạm thời trong 6 tháng qua. Theo thỏa thuận chung, Ralf bây giờ sẽ chỉ tập trung vào vai trò mới của mình là HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Áo và do đó sẽ không đảm nhận vai trò cố vấn tại Old Trafford. Chúng tôi muốn chúc Ralf gặp nhiều may mắn trong chương tiếp theo của sự nghiệp”, một tuyên bố của CLB M.U cho biết.





Chỉ 9 ngày trước, HLV Rangnick nói với giới truyền thông rằng ông đã gặp và trao đổi với tân HLV của M.U, Erik ten Hag về “tất cả các lĩnh vực khác nhau mà tôi có thể giúp đỡ". Nhưng HLV Ten Hag cho biết nội dung tư vấn của Rangnick là về CLB.

M.U đã thua ở vòng 4 Cúp FA trước Middlesbrough và bị loại khỏi Champions League ở vòng 1/8 bởi Atletico Madrid. Dưới thời Rangnick, họ cũng không thể giành quyền tham dự Champions League mùa tới, giải đấu cấp CLB hàng đầu của bóng đá châu Âu.