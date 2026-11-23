HLV Roland nhắc U.17 Việt Nam tỉnh táo, HLV New Zealand đặc biệt dè chừng Nguyễn Lực

Trước trận đấu quan trọng với U.17 New Zealand tại FIFA U.17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland yêu cầu các học trò giữ sự tỉnh táo, khiêm tốn và tập trung tối đa. Trong khi đó, các chuyên gia tin tưởng U.17 Việt Nam đủ khả năng giành chiến thắng, còn HLV đối thủ đặc biệt dè chừng Nguyễn Lực.