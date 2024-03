HLV Shin Tae-yong: 'Đội tuyển Việt Nam không yếu đi, do Indonesia gặp may thôi'

Đội tuyển Indonesia đã đánh bại đội tuyển Việt Nam trong trận thứ ba liên tiếp, lần này là ở lượt đấu thứ tư vòng loại World Cup 2026. Các học trò của HLV Shin Tae-yong đã chơi phòng ngự phản công rất hợp lý, không chỉ hóa giải cơ hội của đội tuyển Việt Nam, mà còn ghi 3 bàn để hoàn thành chiến thắng giòn giã. Với kết quả này, Indonesia gia cố ngôi nhì bảng F với 7 điểm, hơn đội tuyển Việt Nam 4 điểm.

Sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong nhấn mạnh: "Một ngày trước tại cuộc họp báo, tôi đã nói những thông số đều có thể thay đổi, mọi thống kê đều có thể phá vỡ. Trận này chúng tôi đã gặp đôi chút may mắn, nhưng các cầu thủ Indonesia đều nỗ lực hết mình rồi".

Highlight Việt Nam 0-3 Indonesia: Thất bại toàn tập | Vòng loại World Cup 2026

Đội tuyển Indonesia (áo trắng) thắng áp đảo Việt Nam MINH TÚ

Đội tuyển Indonesia đã toàn thắng Việt Nam ở 3 trận gần nhất, ghi 5 bàn và không để thủng lưới. Với chiến thắng này, HLV Shin Tae-yong và học trò xây chắc ngôi nhì với 7 điểm, hơn Việt Nam 4 điểm, trong khi chỉ còn 2 lượt trận nữa.

Tuy nhiên, ông Shin Tae-yong cho rằng đội tuyển Việt Nam không yếu đi, mà Indonesia đã gặp may mắn: "Khi tôi bắt đầu huấn luyện đội tuyển Indonesia, tôi đã gặp khó trong 2 năm đầu do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các cầu thủ khó kết nối và đoàn kết. Sau đó, tôi mới có thể chính thức bắt đầu công việc với toàn đội. Đến thời điểm này, các cầu thủ đã hiểu được đấu pháp và triết lý. Tôi không nghĩ đội tuyển Việt Nam yếu đi đâu. Họ chưa kết nối với nhau đủ tốt. Hôm nay Indonesia đã nỗ lực, nhưng không thể phủ nhận chúng tôi may mắn".

Việt Nam 0 - 3 Indonesia: CĐV hết kiên nhẫn với HLV Troussier

Chân sút Ragnar Oratmangoen, người ghi dấu ấn đậm nét với pha dứt điểm "cháy lưới" Nguyễn Filip chia sẻ: "Tôi thấy vui và hạnh phúc khi góp mặt ở trận đấu này. Cả đội đã cùng cố gắng, nỗ lực để mang chiến thắng đến với Indonesia. Chúng tôi đã kết nối, giao tiếp nhiều hơn. Đây là chiến thắng quý giá với Indonesia, nhưng cả đội cần nỗ lực hơn nữa".