HLV taekwondo bị tố đánh học viên: Đang làm việc với công an

HLV làm việc với cơ quan công an lần thứ 2

Liên quan đến vụ HLV taekwondo ở TP.Đà Nẵng bị phụ huynh tố đánh đập học viên, lúc 13 giờ ngày 13.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Kin cho biết đang ở trụ sở Công an P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ) để lấy lời khai.

"Hiện tôi đang lấy lời khai ở cơ quan công an, đây là lần thứ 2 tôi có mặt tại trụ sở để làm việc với công an. Lần đầu lên cơ quan công an vào tối 9.1...", ông Kin nói qua điện thoại với chúng tôi, khi ông đang ở trụ sở của cơ quan công an.

Cũng trong trưa nay (13.1), PV Thanh Niên có mặt tại CLB taekwondo Seung Ri (đường Hồ Nguyên Trừng, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) do ông Nguyễn Văn Kin làm HLV trưởng, đồng thời là chủ nhiệm. Ghi nhận tại CLB có gần 10 học viên đang chuẩn bị gói bánh chưng để tổ chức buổi thiện nguyện tết cho trung tâm trẻ mồ côi tại TP.Đà Nẵng. "Tranh thủ sau giờ học chúng em đến CLB để phụ giúp thầy gói bánh chưng thiện nguyện, hiện thầy Kin đang bận việc nên đi vắng... chúng em sẽ có lịch tập luyện vào chiều tối nay", một nữ học viên nói.

Phòng tập cơ sở 1 của CLB taekwondo Seung Ri, nơi phụ huynh tố HLV đánh học viên ẢNH: HUY ĐẠT

Ở một diễn biến có liên quan, trao đổi với PV Thanh Niên, ông N.T.H. (trú P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), cho biết sáng 13.1 cháu N.T.N.M (13 tuổi, con trai ông H.) vẫn đi học bình thường.

"Hiện tâm lý của cháu không được ổn định sau khi gia đình có đơn tố cáo. Vì vậy gia đình chưa thể tiếp chuyện trực tiếp với báo chí, gia đình đang chờ kết quả làm việc của cơ quan công an đối với HLV...", ông Hưng thông tin.

Cũng theo phụ huynh N.T.H, 24 giờ sau khi bị HLV đánh ở phòng tập, vết bầm trên cơ thể của con trai ông vẫn còn rõ. "Cháu N.T.N.M cao 1,48 m, nặng 35 kg. Cháu nhỏ con lắm... Hiện gia đình đang rất lo lắng về tâm lý của cháu", ông H. nói thêm.

Các vết bầm trên cơ thể cháu N.T.N.M ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Trước đó, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã nhận được đơn tố cáo của ông N.T.H, phụ huynh học viên N.T.N.M (13 tuổi), về việc con trai ông bị HLV đánh khi tập luyện tại CLB taekwondo SEUNG RI (Hồ Nguyên Trừng, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) do ông Nguyễn Văn Kin làm HLV trưởng, đồng thời là chủ nhiệm.

Theo đơn tố cáo, vào tối 9.1, khi đón về và phát hiện con trai có dấu hiệu bị đánh, ông N.T.H đã dùng điện thoại để chụp ảnh tất cả các vết tích trên cơ thể con trai, và báo cho đường dây nóng thành phố Đà Nẵng về việc xâm phạm nghiêm trọng thân thể trẻ em. Đồng thời, ông N.T.H đã đưa cháu đến công an phường Khuê Trung để làm việc. Công an P.Khuê Trung hướng dẫn ông N.T.H đưa cháu đi khám tại bệnh viện để kiểm tra thương tích. Sau khi khám xong, ông N.T.H đưa cháu quay lại công an P.Khuê Trung để lấy lời khai chi tiết từ cháu N.T.N.M. Bên cạnh đó, ông N.T.H cũng đã cung cấp số điện thoại của HLV Nguyễn Văn Kin theo yêu cầu của công an, và công đã mời HLV Nguyễn Văn Kin đến làm việc ngay trong tối 9.1.

HLV muốn gặp mặt phụ huynh

Sáng 13.1, trước khi làm việc với cơ quan công an, HLV Nguyễn Văn Kin đã có thư mời đăng trên mạng xã hội với nội dung như sau: “Thân gửi quý phụ huynh và học viên thân mến. Lời đầu tiên thay mặt cho Trung tâm Taekwondo Seung Ri xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả sự tin yêu, ủng hộ và động viên cho trung tâm trong thời gian qua.

Hiện nay với hơn 200 học viên đang theo tập thường xuyên tại 3 cơ sở, là một trong những yếu tố giúp khẳng định sự uy tín cũng như chất lượng giảng dạy của trung tâm trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Hiện nay, trung tâm đang gặp phải vấn đề được lan truyền trên các kênh thông tin với nội dung và góc nhìn chưa thật sự đầy đủ và cũng chưa có kết luận của cơ quan chức năng.

Các học viên đang tất bật chuẩn bị bánh chưng cho chương trình thiện nguyện Tết nguyên đán ẢNH: HUY ĐẠT

Nhằm đem đến cái nhìn khách quan và chân thành nhất về sự cố đang diễn ra, trung tâm xin phép được mời toàn thể quý phụ huynh và học viên tham dự buổi nói chuyện và chia sẻ về sự việc nêu trên. Thời gian: 18 giờ ngày 13.1. Địa điểm: 151/1 Hồ Nguyên Trừng (phòng tập cơ sở 1). Nội dung: Trình bày rõ quan điểm và định hướng xử lý sự việc của trung tâm. Trả lời các câu hỏi và lắng nghe ý kiến đóng góp từ quý phụ huynh và học viên. Rất mong nhận được sự quan tâm của quý phụ huynh, qua đó sẽ giúp cho trung tâm có cách tiếp cận và xử lý phù hợp nhất với sự việc lần này”.